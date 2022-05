La guardia pretoriana de Feijóo: los tres políticos y cuatro periodistas que ha traído de Galicia a Madrid

Alberto Núñez Feijóo no desembarca solo en Madrid. Después de haber nombrado a los principales cargos políticos del nuevo Partido Popular que dirige, el todavía presidente en funciones de la Xunta de Galicia se lleva con él a la capital a su círculo más cercano de colaboradores. Con ellos pretende acometer el reto de desalojar al Gobierno de coalición de la Moncloa. Ninguno es conocido en la política nacional, pero todos son conocidos para Feijóo. Algunos, desde hace 25 años. Y eso le basta al líder de los 'populares' para enfrentarse a esta nueva etapa: una confianza interna total.

Ellos son Miguel Tellado, Luis de la Matta, Mar Sánchez, Marta Varela, Marcos Gómez, Álvaro Pérez e Isabel Figueira. Se conocen entre ellos y forman un 'clan gallego' del PP que llega a Madrid para aplicar la fórmula de éxito autonómico a escala nacional. "Feijóo no viene a experimentar. Sabe qué es lo que funciona y quién funciona con él, y pretende continuar el proyecto que inició hace más de una década en Galicia", explican fuentes del PP a EL ESPAÑOL, en referencia a la composición del equipo.

Miguel Tellado es el nuevo vicesecretario de Organización nacional del PP, cargo que compaginará con su escaño en el parlamento gallego y la secretaría general de la formación en la Comunidad. Tellado estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, pero ejerció como periodista en varios medios locales y regionales. Posteriormente comenzó a colaborar en tareas de Comunicación en el PP gallego, donde comenzó como jefe de prensa de la Alcaldía de Ferrol hasta terminar como secretario general y portavoz del partido.

Luis de la Matta, otro periodista, asume la Dirección de Comunicación en el PP nacional. Aunque nació en Madrid, De la Matta ya fue jefe de prensa del partido en Galicia. Estudió Periodismo y, después de trabajar en medios como Abc y El Mundo-El Correo de Burgos, fue redactor de una editorial. En 2007 aterrizó en el PP gallego y comenzó a colaborar estrechamente con Feijóo. De la Matta ha sido, hasta ahora, miembro del consejo de la televisión autonómica gallega (CRTVG) por nombramiento del PP.

El nuevo director de Comunicación trabajará en Génova con otras dos asesoras igualmente cercanas al líder gallego, y también periodistas, que cerrarán una triada encargada de la Comunicación e Imagen del partido y de su presidente. Son Mar Sánchez y Marta Varela.

La primera es la histórica jefa de prensa de Feijóo, a quien ha acompañado a lo largo de 25 años, desde la etapa en la que el líder de los 'populares' era gestor público. Sánchez también trabajó para el gobierno autonómico de Manuel Fraga y es, en la actualidad, secretaria general de Medios en la Xunta de Galicia. Dejará este cargo para dirigir, desde Madrid, el Área de Proyección e Imagen del presidente. La periodista es quien ha llevado, en los 13 años de gobiernos de Feijóo en Galicia, las relaciones con los medios, actividad que presumiblemente seguirá desarrollando.

Por su parte, Marta Varela lleva junto a Feijóo los últimos 13 años, desde que el candidato se hizo con la presidencia de la Xunta. Ella ha sido jefa de Comunicación a ecala autonómica y, en 2020, fue nombrada directora general del gabinete de Presidencia. Según fuentes populares, aunque sus funciones en Génova aún no están definidas, desempeñará un cargo similar.

Como apoyo a este equipo, se suma el también periodista Marcos Gómez, que ha comunicado recientemente su salida de la Dirección General de Comunicación del Gobierno gallego para hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades en Génova. Es, de todo el equipo, quien llegó de forma más reciente al entorno de Feijóo: comenzó a trabajar con él hace dos años. Pero el tiempo no ha impedido que la relación profesional y personal haya sido intensa y meritoria de un despacho en Génova.

Gómez sustituyó en 2020 a Lucas Martiñón, redactor de discursos y estratega político del líder gallego. El periodista trabajó anteriormente como asesor para el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda, que ahora sequeda al frente de la Comundiad Autónoma. Su nuevo cargo en al PP nacional aún no se conoce.

El grupo de siete lo cierran Álvaro Pérez e Isabel Figueira. Pérez es jurista de formación y ha trabajado como director de gabinete de Feijóo, al igual que Marta Varela. El asesor está especializado en estrategia política. Por su parte, Isabel Figueira será la secretaria del presidente 'popular', a quien llevará la agenda y el protocolo. Figueira ha estado al frente de la Secretaría Técnica de la Xunta antes de su nuevo destino en Madrid.

"Gestionar y comunicar"

Que de los siete asesores que Feijóo se trae a Madrid cuatro sean periodistas y uno más se haya dedicado al ámbito de la comunicación política no es una casualidad. Las fuentes del partido señalan que el estilo de hacer política del nuevo líder de la oposición es "gestionar y comunicar" a partes iguales. "En estos tiempos, el presidente entiende que es tan importante hacer como contar", especifican estas fuentes.

La mayoría de ellos llevan trabajando juntos bajo la batuta de Feijóo como un engranaje coordinado desde hace más de 10 años. Esto ha desembocado en una implicación laboral y personal con Feijóo que es lo que hace que el líder se rodee de ellos ahí adonde vaya.

"Se conocen todos y la relación va mucho más allá de la política y lo profesional. Es un equipo humano que ha cosechado cuatro mayorías absolutas, que ha desempeñado un trabajo que funciona y eso para Feijóo es la base de todo. Tienen una experiencia garantizada con el presidente", añaden las fuentes del PP consultadas por este periódico.

Las mismas fuentes indican que los miembros del equipo gallego de Feijóo se sienten honrados por la oportunidad de acompañar a su jefe en esta nueva etapa de su viaje político. "Irían con él adonde hiciera falta, y para ellos es un motivo de orgullo tener ahora la responsabilidad de convertirle en el próximo presidente de España", dicen.

La marcha de esta guardia pretoriana gallega, por otra parte, no deja sin talentos o primeros espadas al PP en Galicia, según señalan las fuentes del PP. Estas explican que quienes se lleva Feijóo no son los "mejores", sino las personas de "máxima confianza". "Alfonso [Rueda] tendrá que formar su equipo con sus personas cercanas con las que mejor trabaje, que no son las de Alberto [Núñez Feijóo]", concluyen.

