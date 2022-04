Feijóo llama a UGT y CCOO para reunirse este mes y recomponer la relación que se rompió con Casado

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere poner en marcha tras la Semana Santa su agenda institucional con una ronda de contactos con los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE.

El equipo de Feijóo ya mantuvo un primer contacto telefónico el lunes con los representantes de las tres entidades, con el fin de concertar las entrevistas: su objetivo es celebrarlas antes de que concluya el mes de abril... Y así reconstruir las relaciones, dinamitadas, durante la época en la que Pablo Casado estuvo al frente.

Además de presentarse como nuevo líder del PP, Núñez Feijóo aprovechará estos encuentros para exponer a Pepe Álvarez, Unai Sordo y Antonio Garamendi su plan económico para aliviar la situación de las familias y las empresas ante los elevados precios de la energía y la inflación, que ya roza el 10%.

Núñez Feijóo planteó esta propuesta a Pedro Sánchez en su reunión oficial del pasado miércoles, pero el presidente del Gobierno cerró la puerta a cualquier bajada de impuestos y apremió al líder del PP a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.

Combatir la inflación

El consejero de Economía de la Junta de Andalucía y nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, coordina ahora los trabajos para articular el plan económico, que supondría inyectar 12.500 millones de euros a las familias. Para ello, los populares están a la espera de recibir datos oficiales de recaudación de impuestos solicitados a la Agencia Tributaria.

El PP estima que el Estado recaudó en enero y febrero, gracias a la inflación, 7.500 millones de euros más que en el mismo período del año pasado. Núñez Feijóo pretende devolver este dinero a los ciudadanos, mediante una rebaja de las retenciones del IRPF.

También reclama que el Gobierno rebaje al 4% el IVA de la electricidad, el gas y los carburantes -tal como defendió en la cumbre de presidentes autonómicos de La Palma-, aunque para ello es preciso solicitar la autorización de la Unión Europea (UE).

Núñez Feijóo también pidió a Pedro Sánchez rediseñar el destino de los fondos europeos Next Generation para adaptarlos a las necesidades actuales, un mecanismo para agilizarlos y una comisión parlamentaria para fiscalizar su gestión.

John Lennon y Yoko Ono

Y expuso una propuesta para que las familias puedan gestionar directamente 5.000 millones de euros de los fondos europeos, por ejemplo para realizar inversiones de ahorro energético en sus viviendas. Por último, reclamó a Sánchez, sin éxito, un plan para recortar el gasto burocrático eficiente de la Administración, con el fin de facilitar las rebajas de impuestos.

En los encuentros que celebrará tras la Semana Santa, el nuevo líder del PP expondrá estas medidas a los representantes de UGT, CCOO y CEOE y les invitará a realizar sus aportaciones al plan, antes de remitirlo como una propuesta formal a la Moncloa.

La ronda de contactos también servirá para normalizar las relaciones del PP con patronal y sindicatos, como interlocutores con los que abordar cualquier proyecto en materia económica. El anterior líder del PP, Pablo Casado, se distanció del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, debido a su abierto apoyo a la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Casado y Garamendi escenificaron luego su reconciliación en un foro sobre turismo celebrado en Madrid, en el que el presidente de la CEOE llegó a bromear: "Como estamos en un hotel, igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono, subir a una habitación y estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que esta relación es así".

Como en Correos

La dirección del PP es consciente, por otro lado, de que Núñez Feijóo tendrá que mostrar su mejor capacidad de diálogo con los sindicatos para mantener la paz social, si llega al Gobierno en unas condiciones económicas tan difíciles como las actuales. Unas buenas relaciones que se rompieron con Pablo Casado.

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, asistió al Congreso extraordinario de Sevilla en el que Núñez Feijóo fue elegido nuevo presidente del PP. Ya en aquella ocasión, el político gallego presumió de su capacidad de llegar a acuerdos con los sindicatos, desde su etapa como presidente de Correos.

Entre los invitados al Congreso se encontraba un representante de Comisiones Obreras (CCOO), al que Núñez Feijóo dedicó las siguientes palabras: "Regino es el único amigo comunista que tengo, puede que tenga más, pero no me di cuenta. Un día se presentó en mi despacho de presidente de Correos y me dijo: 'yo soy de CCOO y comunista. Quiero que Correos se transforme en una sociedad anónima estatal, que podamos competir en el mercado, que pueda llevar paquetes a todos los lugares en España, que mantengamos una plantilla de 60.000 familias'".

"No fue fácil, pero lo hicimos", resumió el político gallego. Núñez Feijóo quiso mostrar así, el mismo día de su elección como líder del PP, su perfil más social y su disposición a alcanza acuerdos con los sindicatos. Probablemente será una de sus asignaturas más difíciles si llega a la Moncloa.

