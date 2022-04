Feijóo presenta al PP como "alternativa” a Sánchez y se desmarca de Vox: “No somos lo mismo”

El nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este sábado su entrevista más personal a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. Pero, y no porque crea que lo personal es político, el dirigente gallego ha abordado también la gestión económica del Gobierno de España, la crisis interna que vivió su partido (y que lo llevó hasta Génova) y la relación que mantendrá con Vox en lo sucesivo.

Sobre todo esto ha hablado desde la cocina del ínclito cantante español, ahora presentador, donde un "buen vino gallego" no le ha desinhibido en exceso. Feijóo ha presentado al PP como "la alternativa" a Pedro Sánchez, en detrimento de Vox: "No somos lo mismo... no puedo estar de acuerdo con un partido que está contra el Estado Autonómico. No tenemos la misma concepción de la Unión Europea".

Se ha negado, eso sí, a referirse a la formación de Santiago Abascal como "extrema derecha" ("si a Vox no le gusta que le llame así, no lo haré", ha dicho), y ha defendido el pacto en Castilla y León entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo por cuanto "escribieron lo que iban a pactar, es público, y entra dentro de la Constitución". Pero él se fija en "el modelo de Aznar y Rajoy" a nivel nacional.

Osborne se ha referido a Feijóo como un tipo "afable y comedido". Gallego, en definitiva. Así lo ha demostrado en muchas de sus respuestas. ¿Se ve como presidente del Gobierno? "La clave es que me vean los españoles". ¿Qué echa de menos del PSOE actual? "Todo". ¿Es Vox ultraderecha? "Si no quieren que les llame así, no lo haré". ¿Pactaría con ellos? "Vengo para ganar contundentemente las elecciones".

Sí ha sido más explícito al hablar sobre su relación actual con el presidente del Gobierno. El dirigente del PP ha aseverado que va a intentar llevarse "bien", pero que "con lo que no esté de acuerdo, lo tengo que decir". También ha reprochado que ha hecho "cosas malas para el país: no puedes dejar endeudado al país y fragmentarlo".

Por eso, al ser preguntado qué echa de menos del PSOE actual, Feijóo ha respondido: "Todo". "Echo de menos el sentido institucional, la importancia de España por encima de las coyunturas partidistas y que no se pueda hacer de todo para permanecer en el Gobierno", ha lamentado.

Sus inicios

El político gallego ha comenzado la parla de una manera más distendida, rememorando su infancia en una pequeña aldea orensana, y cómo hubo de separarse de sus padres con tan sólo diez años para empezar sus estudios: "Que a un chaval con 10 años lo metan en un tren con una maleta que podía llevar con dificultad y lo manden a León sin más, eso te marca".

También ha recordado sus inicios políticos. Su vocación, ha explicado, era la de ser docente, pero fue José Manuel Romay Beccaría quien le engañó para que aceptara el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Agricultura de la Xunta. Su primer referente, por la gracia de su abuela, fue Adolfo Suárez, pero en 1982 su voto fue para el socialista Felipe González "por convicción": "¡Y lo volvería a hacer!".

También ha hablado abiertamente de la crisis que hubo en el Partido Popular antes de su elección como presidente: "Todo el mundo se dio cuenta de que tuvimos una crisis traumática en el partido". "Perdimos el control, el horizonte", ha admitido, ya que "tú puedes discutir en casa, pero no radiar los problemas al barrio".

Tras esta guerra intestina entre Génova y Puerta del Sol, cuando gente de dentro del partido le pidió que diera el paso que no dio en 2018 -tras la moción de censura a Mariano Rajoy-, se dio cuenta de que "o me retiraba de la política o decía que sí". El resultado ahí está, porque "no me hubiera perdonado nunca dar la espalda al partido".

A la comida posterior a la entrevista, regada con buen vino, se han unido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. "Dos políticos que mandan", tal y como los ha definido Feijóo, que han regalado uno de los momentos más divertidos de la velada.

Cuando Bertín Osborne ha comentado que Ayuso se encuentra "mucho más contenta" con el nuevo líder del PP que con Pablo Casado, Núñez Feijóo ha intentado esquivar la polémica, entre risas: "¡No entres al trapo!".

El programa ha terminado con el presentador y el entrevistado haciendo un tramo del Camino de Santiago. Desde un paisaje bucólico, Feijóo ha admitido que su padre, el hombre que le recordaba frecuentemente que "cuanto más subas, más grande será la caída", estaría orgulloso. Pero eso no le frena en su empeño por soñar con Moncloa, y ya ha hecho su primera promesa a los españoles si gobierna: "Yo no les voy a mentir".

