Ángel Gabilondo pide al Govern que "defienda la ley" y "proteja" al niño de Canet de Mar acosado

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sumó este jueves su voz a todas las que en las últimas horas están arropando a la familia de Canet de Mar (Barcelona) amenazada por defender un 25% de clases de educación infantil en castellano para su hijo de cinco años.

Entrevistado en 'La noche en 24 horas' (TVE), subrayó que cualquier ciudadano que sienta que sus derechos son vulnerados "encontrará repuesta" en el Defensor del Pueblo: "Defendamos los derechos, defendamos las leyes y protejamos a los menores como es debido".

Con su habitual tono sosegado, y anteponiendo que se trata de un asunto "muy serio", Gabilondo abogó por el "pragmatismo". "La lengua lo que pretende es que podamos comunicarnos -explicó- y desde luego lo que hay que garantizar es que todos en Cataluña conozcan bien el castellano y bien el catalán".

Ángel Gabilondo sobre el caso del niño acosado por pedir clases en castellano en Cataluña: "Pediría que no se haga de esto una mera controversia política, sino que defendamos derechos, leyes y protejamos a los menores como es debido".



"Con los datos que tenemos -continuó Gabilondo-, en líneas generales eso es así, por eso pediría que no se haga de esto una mera controversia política". Para el exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid no hay que temer el debate sobre las lenguas ni "darle un repaso a la Constitución".

Señala al Govern

Pero, en primer término, Gabilondo hizo un llamamiento: la Generalitat debe cumplir las resoluciones judiciales y un niño no puede ser intimidado bajo ningún concepto.

Este viernes, EL ESPAÑOL informa de que Bruselas estudiará como una "violación de derechos civiles" el caso del niño de Canet. La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa informará a la Comisión Europea sobre estos hechos como un caso flagrante de "vulneración de derechos civiles", lo que podría provocar una amonestación a España.

Preguntado ya sobre su recién estrenado cargo, el de Defensor del Pueblo, Gabilondo cree que se trata de una responsabilidad "muy hermosa pero enormenente compleja; un gran desafío pues hablamos de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"Siempre he tenido una dimensión política y social en lo que he hecho -reflexionó-. Era un compromiso también con unos valores y una forma de vivir y de hacer, y luego estaba explícitamente la política activa. Ya no estoy en ella y paso a otro mundo que de primeras me parece un espacio de menor confrontación y conflicto, o al menos trabajaré para que sea así".

