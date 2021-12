Gabilondo, sobre el debate de la vacunación Covid obligatoria: "No hay derecho a contagiar"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, está a favor de abrir el debate sobre la vacunación obligatoria contra la Covid argumentando que los "los derechos individuales son inalienables, pero tienen que confrontarse y comportarse con los derechos de la demás". "Lo que no hay derecho es a contagiar", ha afirmado.

Gabilondo cree que hay entrar en este debate y entiende que en algunos países ya se esté planteando. "Entiendo que puede abrirse un debate sobre si los que están en centros sanitarios o en una residencia deben vacunarse y si uno tiene derecho a contagiar a todo un vagón de metro", ha explicado este jueves en una entrevista en RNE.

El Defensor del Pueblo ha insistido en que como "seres singulares activos de pleno derecho de una comunidad, los límites de los derechos individuales son los derechos de los demás".

Ángel Gabilondo, @DefensorPuebloE, en @rne, sobre el debate de la vacunación obligatoria:



"Entiendo que se pueda abrir un debate sobre si los que van a estar en residencias deben vacunarse y de si uno, por respeto a su cuerpo, tiene derecho a contagiar a todo un vagón de metro" pic.twitter.com/W47OVz2Q6G — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) December 2, 2021

Al ser preguntado por si es ético decidir que uno no se vacuna contra el coronavirus, Ángel Gabilondo ha incidido en la importancia en reconocer que existe una "dimensión pública de la ética" que sería la "salud pública". "La salud no es solo no tener enfermedades, la salud tiene una dimensión extraordinaria y por eso hablamos de salud mental y de la salud de la sociedad", ha añadido.

Von der Leyen, a favor

Gabilondo no es el único que cree que hay que abrir este debate. Este miércoles, preguntada sobre la conveniencia de hacer que la vacunación sea obligatoria, Von der Leyen señaló que las competencias sanitarias en la UE recaen plenamente sobre los Estados miembros, pero a título personal consideró que hay que entrar en ese debate.

"Creo que es comprensible y apropiado" mantener un debate y "pensar potencialmente la vacunación obligatoria en la UE", dijo Von der Leyen ante lo excepcional de la situación, con un rápido incremento de contagios en buena parte de la UE y escasas tasas de vacunación en muchos Estados, pese a que hay fármacos disponibles, al contrario que en muchos otros lugares del mundo.

"Hace dos o tres años nunca me habría imaginado presenciar lo que vemos ahora, que tenemos una terrible pandemia y vacunas pero no se usan adecuadamente en todas partes y conlleva un enorme coste sanitario", lamentó.

Por el momento, Austria es el único país de la UE en el que la vacunación contra la Covid es obligatoria. Países como Alemania estudian implanrtarlo.

