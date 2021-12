Ciudadanos compara el acoso al niño de Canet con el caso de Ruby Bridges de segregación racial en los 60

Ciudadanos ha comparado el acoso que está sufriendo la familia del niño de cinco años que exige recibir un 25% de clases en castellano en una escuela de Canet de Mar con la segregación racial de Estados Unidos en los años 1960 y, en concreto, con el caso de Ruby Bridges.

El vicesecretario general de Ciudadaoknos, Daniel Pérez Calvo, ha recordado el caso de Ruby Bridges, la primera persona afroamericana que logró estudiar en un colegio que hasta ese momento estaba reservado para personas blancas. Bridges, que en 1960 tenía cinco años, los mismos que el niño de Canet de Mar, tuvo que acudir a la escuela de Luisiana escoltada por agentes federales.

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal en 1954 la segregación racial, pero aún se vivían episodios racistas y desigualdades muy dispares entre razas, especialmente en los estados sureños. Los niños de raza negras eran sometidos a un examen y según su resultado podían acceder a la escuela 'de blancos'.

Esta imagen de 1960 recoge el momento histórico en el que los padres de la pequeña Ruby Bridges consiguieron que su hija pudiera estudiar en una escuela para blancos en Luisiana. Seis décadas después, tenemos otra oportunidad para hacer historia; esta vez, en #CanetDeMar. pic.twitter.com/EqhZ6g1soY — Daniel Pérez Calvo 🇪🇦🇪🇺 (@DanielPerezCs) December 9, 2021

La familia del menor de Canet de Mar ha sido señalada por el independentismo después de pedir estudiar en castellano el 25% del horario lectivo. Tras su solicitud, amparada por los tribunales, y a partir de este jueves, los niños de su clase recibirán esa proporción de las clases en castellano, cumpliendo así una medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La sentencia que impone un 25% de clases en castellano en una escuela de Cataluña ha derivado en denuncias por hostigamiento hacia la familia que logró este fallo.

La cuota de clases en castellano fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe aplicarse desde este jueves en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) a la que asiste el hijo de los denunciantes y donde otras familias son contrarias a la sentencia, hasta el punto de que se habrían producido amenazas que han motivado ya dos denuncias ante la Fiscalía.

SCC señala ante la UE

Sociedad Civil Catalana y Ciudadanos han reclamado al comisario de Justicia de Europa, Didier Reynders, que obligue al Gobierno de España a cumplir la sentencia que exige un 25% de castellano en la educación pública catalana y sea firme ante el cumplimiento del Estado de Derecho en Cataluña "como hace con Polonia o Hungría".

Tras una reunión de 45 minutos con el comisario de Justicia de la UE, el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha reclamado a Bruselas "estar atenta" sobre el cumplimento de las sentencia judicial relativa a la educación en castellano y "obligar" al Ejecutivo español asegurar su cumplimiento.

Sánchez Costa ha señalado que Bruselas "debe posicionarse con firmeza como hace con Polonia y Hungría cuando el imperio de la ley es discutido" y ha defendido que la sentencia sobre el castellano en la educación catalana va en línea con la "igualdad de oportunidades" y "lo que quieren la mayoría de catalanes".

Según Sánchez Costa, Reynders se ha interesado por el caso y ha pedido más información sobre la situación en Cataluña. Según SCC, Bruselas tiene un papel que jugar a la hora de garantizar que se cumple la ley y las sentencias judiciales.

Por parte de Ciudadanos, el eurodiputado José Ramón Bauza ha reclamado a Bruselas "intervenir" para garantizar el derecho a estudiar en español en Cataluña, tras afirmar que la Generalitat, "con la supervisión del Gobierno de España", le niega un "derecho constitucional" a los alumnos.

"No vamos a pedir que esto se mantenga, hemos pedido a Reynders que intervenga y no sea pasivo", ha subrayado Bauzá y ha insistido en que el "verdadero drama" en España es que los padres "no pueden elegir la educación de sus hijos y son los políticos los que quieren decidir el futuro de sus hijos".

Igualmente, SCC y Cs han expuesto el caso del acoso a un niño de 5 años en Canet de Mar por haber solicitado al centro clases en español y han exigido medidas ante la situación de discriminación lingüística que a su juicio se está produciendo en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

