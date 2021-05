Alfonso Guerra, contra los indultos: "Políticamente es indeseable y jurídicamente no es legal"

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, ya se ha pronunciado sobre los indultos que el Gobierno pretende conceder a los políticos condenados por el 'procés', sumándose al rechazo expresado no sólo por los principales líderes de la oposición sino, más que eso, al de destacados miembros del PSOE tanto retirados de la política como en activo, casos del expresidente Felipe González o de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Para Guerra es "políticamente es indeseable" conceder los indultos y, tras el informe del Tribunal Supremo contrario a los mismos, sería "un acto ilegal". Así lo manifestó el veterano político socialista este jueves en una conferencia en Sevilla en el marco del Foro 'España a Debate'.

"Hay en la opinión pública instalada -sostuvo Guerra- una idea muy equivocada, en los medios de comunicación y hasta en el Gobierno, y es que piensan, dicen que los indultos son de libre disposición del Gobierno, que los puede decidir el Gobierno como quiera, y eso no es verdad".

"Clarísimo, no se puede dar"

Para el exvicepresidente, "si el tribunal dijera que un señor ha cumplido todos los requisitos de expresar arrepentimiento, de que no va a volver a repetirlo, el Gobierno puede decir que le da el indulto o que no se lo da, ahí sí es de libre disposición, pero si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento, el Gobierno no puede dárselo".

"Ni el propio Gobierno se da cuenta de que si dice eso el informe no se lo puede dar, sería un acto ilegal", insistió Guerra, que también puso de relieve que "los indultos son individuales y la ley establece que la petición de indulto es para un penado". En este caso, recordó, "todas las peticiones que han hecho son colectivas" para los presos "del 'procés'", algo que "también anula la capacidad de esa petición" de indulto.

Así las cosas, Guerra dijo tener "clarísimo que el indulto no se puede dar y no se debe dar políticamente". "Políticamente es totalmente indeseable, y jurídicamente no es legal", zanjó.