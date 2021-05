Felipe González rechaza los indultos que defiende Sánchez: "En estas condiciones yo no lo haría"

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado en contra de que Pedro Sánchez pueda indultar a los líderes independentistas catalanes. "En estas condiciones yo no haría el indulto", ha asegurado el exdirigente socialista.

En una entrevista en El Hormiguero de Antena 3, Felipe González ha dicho que "si tuviera que responder simple y llanamente, en estas condiciones yo no haría el indulto". "Repito, en estas condiciones yo no haría el indulto", ha subrayado.

Sobre la Constitución española, González la ha definido, a diferencia de la norteamericana, como "no militante", es decir, "que no declara enemigos, aunque haya gente que esté en contra". "Por eso, al jurar, Kamala Harris no sólo se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución de Estados Unidos, sino también a defenderla contra todos sus enemigos", ha añadido.

En ese sentido, el expresiente ha indicado que "aunque la española no sea una constitución militante, lo que no admite" la Carta Magna es que "nadie unilateralmente rompa las reglas de juego". "Si usted quiere cambiarla tiene derecho, yendo por el procedimiento. Si la rompe a la fuerza no tiene derecho", ha señalado.

"Con el indulto, el problema no es si se arrepienten, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente", ha señalado. "Cuando alguien es desleal, yo no quiero que vaya a la cárcel, lo que no quiero es que ocupe la responsabilidad que le permite ser desleal".

Durante su intervención en el programa de Pablo Motos, González ha tratado de recordar, con resoplido incluido, cuándo fue la última vez que habló con Pedro Sánchez. "Desde la moción de censura contra Rajoy, desde entonces hasta ahora" no ha hablado con Sánchez, ha reconocido González, aunque ha admitido que durante "la formación del último gobierno hubo una comunicación, no directa, para que pudiéramos encontrarnos, aunque no fue posible" finalmente.

Con quien sí habló, sobre el desafío independentista, fue con Mariano Rajoy. Para González, la deriva en Cataluña tuvo una última oportunidad de cortarse cuando el 6 y 7 de septiembre de 2017 el Parlament aprobó las denominadas leyes de desconexión, algo que ha explicado que ha comentado con el expresidente del Gobierno en esa fecha, Mariano Rajoy.

"Era la última oportunidad de decir que la deslealtad a las reglas del juego se paga", ha añadido antes de considerar que se debía haber puesto la política por delante de la justicia. González ha reconocido que no habla con Pedro Sánchez desde que el actual líder del PSOE presentó en 2018 la moción de censura contra Rajoy.

"Huérfano de representación"