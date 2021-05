Calvo, a González y Guerra sobre los indultos: "Los debates los tengo con los representantes del PSOE"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, ha dejado claro que la cuestión de los indultos de los 12 condenados del procés es algo que se debe debatir en el seno del PSOE entre los "representantes" elegidos por la militancia obviando así la oposición férrea de algunos exdirigentes históricos del partido como Felipe González y Alfonso Guerra, a quienes ha recordado que las decisiones las toma Pedro Sánchez.

"Los debates del PSOE los tenemos con quienes son los representantes de mi partido porque así lo quieren las bases", ha dejado claro Calvo, que ha remarcado que el debate de indultar o no a los presos independentistas se hace en "los órganos" del PSOE y no fuera. "Soy miembro de la Ejecutivo Federal y yo los debates los tengo ahí. Todo lo demás son opiniones respetables", ha añadido este viernes en una entrevista en Canal Sur.

Calvo se ha mostrado crítica con las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González que este miércoles se posicionó en contra de los indultos. "Yo en estas condiciones no haría el indulto", dijo en una entrevista en Antena 3. Ante esto, Carmen Calvo ha recordado que "hace unos meses dijo todo lo contrario en un programa de mucha audiencia -Salvados, de La Sexta-". "Dijo que él estaría viendo bien que se produjeran si eso contribuía al canal de convivencia o normalización", ha matizado.

Aviso a los barones

También ha respondido al exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que este jueves rechazó que haya que indultar a los líderes independentistas del procés dado que, a su juicio, "es políticamente indeseable y jurídicamente no es legal". Ante esto, Carmen Calvo ha sido tajante: "Los indultos son instrumentos legales y utilizados por la democracia cada semana. No tengo nada que añadir", ha dicho, para afirmar poco después que este tipo de afirmaciones sobre su posible ilegalidad son "una barbaridad".

En este contexto, Calvo les ha recordado a González y Guerra, así como a los barones socialistas críticos, como Guillermo Fernández-Vara y Emiliano García-Page, que la "posición" del PSOE "es la que marca ahora" el secretario general, Pedro Sánchez. "Todo lo demás son opiniones particulares, respetables", ha añadido.

Responde al Supremo

La vicepresidenta primera del Gobierno ha defendido que la concesión de indultos "no ponen en solfa una sentencia" y ha respondido al Tribunal Supremo que la decisión sobre la medida de gracia "no es un debate jurídico", sino una cuestión política "que decide" el Ejecutivo.

Calvo ha dejado claro que "si alguien no entiende que el Gobierno tiene que intentar por todos los medios tomar decisiones que ayuden" a que Cataluña salga del "bucle melancólico y frustrante" que supone "romper el orden constitucional sin que lo puedan conseguir es que no tiene memoria".

Así, y después de que los magistrados del Supremo se hayan expresado contrarios a conceder el indulto a los líderes del procés, la vicepresidenta ha insistido: "Son un instrumento que nada tiene que ver con el hacer del Poder Judicial, no pone en solfa una sentencia, no critica, no entra en ese terreno".

Indulto parcial

Preguntada sobre si el Gobierno se plantea un indulto parcial, Calvo ha pedido tranquilidad y ha señalado que el Ejecutivo no tomará una decisión hasta que el ministro de Justicia termine su expediente y eleve su informe al Consejo de Ministros.

Eso sí, ha recordado que el Gobierno tomará su decisión con la intención de "sostener la concordia y la convivencia" en Cataluña, teniendo en cuenta en que los "independentistas no van a dejar de serlo". "Lo que tiene que ocurrir es que nadie se pueda levantar contra el orden constitucional", ha añadido.