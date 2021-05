Inés Arrimadas, sobre los indultos: "Una vergüenza. Pisotean la ley, la justicia y a millones de catalanes"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, califica como una "vergüenza", como "indecente" y como "un ataque a nuestro país" que el Gobierno plantee el indulto para los políticos condenados por los hechos acontecidos en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Arrimadas, que lo vivió "en primera fila" en el Parlament, asegura que lo sucedido aquellos días fue "un golpe de Estado" y defiende que "no se debe permitir que se pisotee la ley, la justicia y a millones de catalanes", que verían -ha añadido- "cómo se premia a los de siempre, a los que lo hacen mal".

La dirigente ha hecho hincapié en desmentir que la razón del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para adoptar esta medida de gracia sea "rebajar la tensión". "Es mentira", ha dicho tajante. "Los privilegios no solucionan nada. (...) Hay que buscar una solución pero dentro la ley", ha respondido en una entrevista en TVE.

Inés Arrimadas, presidenta de Cs, sobre indultar a los condenados por el 'procés': "De Sánchez esperamos muy pocas cosas (...) El informe es contundente (...) La única utilidad es que Sánchez siga manteniéndose en Moncloa" https://t.co/icHe2Skye4#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/l2nkMnVw4J — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 27, 2021

"Lo volverán a hacer"

"Lo volverán a hacer", ha lamentado Arrimadas, incidiendo en que el indulto no acabaría con las pretensiones independentistas. Cree que Sánchez no es ajeno a ello pero lo hace, a su juicio, "para seguir gobernando": "Por conseguir cuatro apoyos parlamentarios va a pasar por encima del Tribunal Supremo. No puede ser".

En un mensaje dirigido a los responsables del 1-O y sus herederos, Arrimadas ha recordado que "en este país se puede cambiar la Constitución" y que "ya hay una mesa de diálogo con Cataluña que se llama Parlamento de Cataluña".

Arrimadas se ha mostrado por último orgullosa de la tarea de su partido en los últimos meses. Para ella, ha sido "el más responsable durante la pandemia". Recuerda que apoyó los principales decretos para contener la propagación de la Covid-19 pero tomó distancia cuando Sánchez les "cerró las puertas" y no "cogió su mano" en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Cogió la de Arnaldo Otegi, la de Oriol Junqueras y la de Carles Puigdemont", ha añadido, valorando que "el tiempo ha dado la razón" a Ciudadanos en su distanciamiento del Gobierno más allá de la pandemia, poniendo como ejemplos el acercamiento de presos de ETA, la transferencia de Prisiones al País Vasco y ahora los indultos.