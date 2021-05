Gran bronca entre PP y Vox en el Pleno de Ceuta: "Eres un sinvergüenza, racista y agresivo"

Tensa sesión plenaria en la Asamblea de Ceuta. Lo que se era un debate sobre la instalación de una rotonda en la periferia de la ciudad se ha convertido este jueves en un cruce de insultos y reproches entre Vox y el resto de partidos, incluido el Partido Popular, con quien los de ultraderecha han protagonizado un duro enfrentamiento que ha obligado a suspender el Pleno entre gritos de "racista" y "sinvergüenza" por parte del PP.

En su turno de palabra, el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha afirmado que era "vergonzoso" que la Asamblea de Ceuta no haya convocado un Pleno extraordinario sobre la "invasión" de marroquíes en la ciudad. A esto ha respondido tajante el presidente del Gobierno y de la Asamblea, Juan Vivas, del PP.

"A mí lo que me parece una vergüenza es que usted no apareciera en todos estos días por aquí, que no llamara para ver qué podía hacer por Ceuta, que se celebraran varias Juntas de Portavoces y usted no compareciera para ver cuál sería la posición de esta institución en uno de los momentos más graves de la historia para esta ciudad. Usted estaba desaparecido y yo planteando una estrategia de defensa de Ceuta mientras Vox pretendía incendiar Ceuta a mayor gloria del populismo", ha reprochado Vivas.

Pero el momento más tenso ha llegado con un enfrentamiento casi cara a cara de Vox con el diputado del PP y consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, a cuenta de un comentario "racista" contra la portavoz del MDyC Fatima Hamed.

"Son la vergüenza nacional"

En un primer momento Verdejo respondía a las acusaciones del presidente de Ceuta sobre su 'desaparición" de la Asamblea durante los últimos días alegando que "estaba defendiendo a esta ciudad del presidente del Gobierno, el enemigo". Sin embargo, la respuesta de Fatima Hamed no se hizo esperar y acusó a Vox de "provocar para buscar reacciones que les den rédito electoral: son la vergüenza nacional".

"Usted se comunica a golpe de tuit como un niñato y no como el portavoz de un Grupo Parlamentario: los demás hemos estado al pie del cañón sin buscar fotos ni titulares, a disposición de nuestra ciudad para lo que fuera necesario", ha afirmado Fatima Hamed.

El comentario "racista"

Ha sido aquí cuando la situación se ha desbordado. Verdejo (Vox) ha respondido a Hamed que "usted nunca tendrá una diputada en Madrid como nosotros, en todo caso lo tendrá en Marruecos". De forma inmediata, el presidente de Ceuta Juan Vivas le ha pedido que retire esta última frase, a lo que Vox se ha negado. Ambos han tenido varios segundos de contienda verbal que ha terminado con un "le está haciendo un daño enorme a España" por parte de Juan Vivas (PP).

Tras esto, el Pleno se ha descontrolado. Si bien Vox no ha retirado sus palabras y ha insistido en que los allí presentes "le están haciendo el juego a Marruecos", el diputado del PP y consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, sentado detrás de él, le ha espetado en varias ocasiones frases como "eres un sinvergüenza" y "un racista".

"Traidor", "gilipollas"

Lejos de calmar a su contrincante político, Verdejo (Vox) ha seguido calentando la situción con un discurso incendiario que ha llevado a Dris (PP) a levantarse de su escaño y dirigirse hacia él mientras dos diputados le agarraban. "Esto es el PP de Ceuta, esto es el PP de Ceuta", dice Verdejo señalando con el dedo a Dris y mirando a cámara.

Yamal Dris (PP) termina abandonando el Pleno, que fue suspendido durante varios minutos, no sin antes tachar de "agresivo" al diputado de Vox.

En el Pleno también se ha vivido otro tenso rifirrafe entre el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, y el de Caballas, Mohamed Ali. Ambos se han cruzado declaraciones e insultos, como "traidor" y "gilipollas".