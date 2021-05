Abascal pide construir un muro "infranqueable" con Marruecos y militarizar las fronteras

El líder de Vox, Santiago Abascal, ve necesaria la construcción de un "muro infranqueable" con Marruecos y defiende la militarización de las fronteras españolas y la cobertura legal de las fuerzas de seguridad que se dedican a la protección de las vallas de Ceuta y Melilla.

Abascal ha hecho este llamamiento desde Ceuta, donde ha viajado para conocer en primera persona la situación de la ciudad autónoma. "No estamos ante un problema migratorio, estamos ante una auténtica invasión del territorio planificada por Marruecos", ha afirmado en declaraciones a Telecinco.

Para ello, ha denunciado que Marruecos ha utilizado además a los jóvenes de su país, utilizándolos como "arietes humanos". "Ha lanzado a niños para que salieran convenientemente en las televisiones para sensibilizar a la opinión internacional", ha acusado insistiendo en que España "debe hacerse respetar" y mostrar firmeza.

@Santi_ABASCAL "Lo primero que hay que hacer es que España se haga respetar. Vallas altas hacen buenos vecinos". #StopInvasión pic.twitter.com/667UYfhzvm — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 19, 2021

"Vallas altas hacen buenos vecinos", ha reivindicado sobre la relación que debe tener España con Marruecos, apuntando que la primera medida debe ser la detención de quienes han entrado ilegalmente en España para su devolución a su país de origen. Incluso los niños, que ha sostenido que deben estar "con sus padres en sus países".

Abascal considera que el Gobierno "no ha hecho nada" y ha asegurado que "tarde o temprano" decenas de inmigrantes ilegales conseguirán acceder a un proceso de regularización que les permitirá tener ayudas sociales o permanecer en un centro de menores "recibiendo pagas".

Para Abascal, tiene que ser "imposible" entrar en España ilegalmente, ya sea por mar, tierra o aire, y para eso se deben tomar decisiones "de carácter físico y jurídico". "Los países que no tienen fronteras seguras dejan de ser una patria, igual que una casa sin paredes dejan de ser un hogar", ha comparado. Por ello, ha instado a la construcción de un muro aunque los más de 8.000 inmigrantes que han llegado a Ceuta lo han hecho por mar.

Marcha Verde de 1975

Abascal ve la situación que está viviendo Ceuta "muy similar" a la Marcha Verde del año 1975 y ha augurado que habrá crisis "peores" en el futuro si España no se defiende y muestra su fortaleza ante Marruecos.

Según ha recordado, Marruecos tiene una "aspiración ilegítima" sobre Ceuta y Melilla y "no va a cejar" en su empeño, por lo que habrá en el futuro otras crisis "peores" si España no es capaz de defenderse. "Marruecos está probando la fortaleza de España y el Gobierno ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias", ha lamentado.

Así, ha denunciado que quienes han entrado ilegalmente en España estén "deambulando" por las calles de Ceuta "sin que nadie les diga nada" y los ha acusado de generar "un problema de seguridad". Frente a ello, ha exigido su detención inmediata y devolución a su país.