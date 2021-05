El fiscal pide al Supremo que confirme la condena a Isa Serra: "Instigó la agresión" a los policías

La defensa de Isabel Serra, dirigente de Unidas Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid, ha pedido este miércoles a la Sala Penal del Supremo que revoque la condena que le impuso el 10 de marzo de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de atentado contra agentes de la Policía, dos de los cuales resultaron lesionados, y un delito de daños.

El abogado Arnulf Sanz de Bremond ha sostenido que el TSJM vulneró el derecho a la presunción de inocencia de Serra al errar en la valoración de las pruebas y ha negado credibilidad a los agentes de la Policía Municipal que testificaron contra ella, asegurando que incurrieron en un "error de identificación".

Enfrente, el fiscal Carmelo Quintana ha sostenido que las pruebas indican que Serra "fue una de las instigadoras" del ataque a la Policía y ha manifestado que, tal como se sucedieron los hechos, el error de identificación está descartado.

Serra fue condenada por el TSJM a 19 meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por su intervención en los incidentes que se produjeron en Madrid el 31 de enero de 2014, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal desplegaron un cordón de seguridad en la calle Tribulete para la ejecución de un desahucio.

La medida afectaba a un hombre de 54 años aquejado de una enfermedad crónica. Era la segunda vez que se ordenaba el lanzamiento, ya que el primero fue aplazado por el Juzgado a la espera de que el afectado encontrara una solución.

De acuerdo con los hechos declarados probados -coincidentes con los aceptados por compañeros de Serra sentenciados antes que ella por el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid- durante la realización del lanzamiento aparecieron unos 50 miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios que gritaban a los agentes "este desahucio lo vamos a parar", al tiempo que insultaban y se encaraban con los agentes que formaban el cordón policial.

Una vez finalizada la diligencia judicial, un grupo de las personas concentradas provocó "fuertes enfrentamientos" con los miembros de la dotación policial "despreciando su autoridad". "Procedieron a sentarse en la calzada para impedirles salir, resistiéndose pasivamente, hasta el punto de que hubo que ir desalojándolos uno a uno, arrastrándolos hasta ambos lados de la calzada.

Con una "actitud violenta", insultaron a los agentes ("hijos de puta", "asesinos", "vergüenza me daría ser policía") al tiempo que "les escupían, les lanzaban botellines, macetas, papeleras, piedras y adoquines".

Isabel Serra, que se había acercado al lugar cuando ya había finalizado el desahucio, también "profirió insultos" a la Policía y se encaró con una agente municipal diciéndole: "eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo". A otra agente le dijo: "hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales, s¡ fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro''.

"La acusada Isabel Serra, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y a lanzar objetos contundentes a los mismos", declaró probado el TSJM.

Uno de los policías fue alcanzado por uno de los objetos, lesionando su mano izquierda Una agente recibió el impacto de un objeto contundente impactándole en el casco "desvaneciéndose y teniendo que ser ayudada por otro compañero para introducirse en el vehículo policial". Sufrió una lesión cervical con mareos y vértigos. Dos de los vehículos policiales sufrieron daños por valor de 7.230 euros.ç

Errores

Para la defensa, la condena está basada en un error en la valoración de la prueba. A su parecer, los agentes de la Policía Municipal que testificaron durante el juicio hicieron manifestaciones "genéricas y sin detalle", sin poder precisar dónde se encontraba Isabel Serra durante los incidentes o cuál fue su concreto comportamiento.

El letrado añadió que "en todas las fotos y videos aportados aparece tranquila y sola y con las manos en el bolsillo, sin hablar con nadie. Y cuando ve un conflicto se aparta, huye. Su actitud no es la de una persona agresiva y mucho menos la de quien asume el liderazgo". Sanz de Bremond expresó su convencimiento de que "hay un error de identificación por parte de los agentes de la Policía Municipal".

"No hay prueba de que lanzara ningún objeto y menos de que éste fuera contundente, como afirma la sentencia condenatoria", insistió. "Tampoco se ha probado que estuviera en los momentos de los enfrentamientos con la Policía".

Para el fiscal, en cambio, es relevante que siete de las ocho personas acusadas de atentado a la autoridad y daños fueran condenadas por el Juzgado de lo Penal. Sólo Serra quedó fuera de ese juicio al adquirir el fuero de diputada autonómica.

Para el representante del Ministerio Público, el testimonio de los agentes constituye una prueba de cargo. Cinco de los 10 que testificaron en el juicio "reconocieron a la

acusada y manifestaron que era de las instigadoras, de las que más increpaban".

A su juicio, no hubo ningún error de identificación. Dos de los agentes que testificaron fueron las dos policías a las que se enfrentó Serra. "Sus declaraciones tienen trascendencia porque se trata de agentes mujeres profesionales a las que

se dirigió una joven de 24 años que entonces no era diputada. No fue un reconocimiento sin más y las frases que la acusada profirió delante de ellas ponen de manifiesto su actitud agresiva y que estuvo cerca de los agentes", no apartada.

El fiscal relativizó el valor de las fotografías y videos aportados por la defensa. Recordó que uno de los fotoperiodistas testificó ante el TSJM que hizo 900 fotos, de las cuales los abogados de Serra seleccionaron una mínima parte. Por ello, sostuvo que las imágenes que enfatiza la defensa de una Serra tranquila y con las manos en los bolsillos "no son indicativas de un reflejo de la realidad, no son pruebas concluyentes".

Lo que si está probado, tanto por los videos como por los partes de lesiones, que es "se lanzaron objetos contundentes y que la acusada era de las instigadoras", concluyó.