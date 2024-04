El abogado de Puigdemont admite que participó en la ley de amnistía, "diseñada para resistir en el TJUE"

"La ley de amnistía es una buena ley que resistirá el paso del tiempo y el peso de cualquier cuestión, sea prejudicial o de inconstitucionalidad", ha asegurado este jueves en el Senado Gonzalo Boye.

El letrado ha comparecido ante la comisión que desde el pasado día 16 escucha los criterios de distintos juristas sobre la iniciativa legislativa que supondrá la supresión de todas las responsabilidades del 'procés' catalán.

En una intervención en clave jurídica que llevaba escrita, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde el otoño de 2017, se ha referido continuamente a la proposición de ley de amnistía en primera persona del plural, como una obra de la que ha sido coautor.

"El informe de la Comisión de Venecia nos ha guiado mucho a la hora de seguir determinados criterios", ha dicho, reconociendo en sede parlamentaria que quien es el defensor de Puigdemont ha participado directa y activamente en la redacción de la ley de la que se va a beneficiar. La "amnistía ad personam" o "autoamnistía" de la que ha hablado el portavoz del PP, Antonio Silván.

"¿Puigdemont se encuentra adecuadamente cubierto, está confiado?", le ha preguntado el senador del PP. "El que tiene que estar confiado soy yo, que soy su abogado. Y, si se aplica correctamente, no es el president Puigdemont el que tiene que estar confiando, sino todos aquellos que entran dentro de la ley, que son varios cientos de personas. Pero, sobre todo, quienes tienen que estar confiados son todos los ciudadanos, la ley es buena para todos", ha replicado Boye.

A su juicio, las "supuestas tachas de inconstitucionalidad" con las que se objeta la proposición de ley de amnistía "parten de un error fundamental: confundir el derecho de gracia con la amnistía".

Tras señalar que "los indultos son medida de gracia y las amnistías son medidas legislativas", el letrado ha señalado que esa distinción "no genera confusión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

"El legislador de la UE siempre ha distinguido el derecho de gracia y las prerrogativas legislativas de las que dispone cualquier Parlamento", ha manifestado.

A su juicio, la Constitución Española prohíbe los indultos generales porque "quería marcar una distinción con la Ley Orgánica del Estado, que daba al jefe del Estado la prerrogativa de gracia" y que permitió que Franco diera 11 indultos generales y el rey Juan Carlos uno.

"El indulto general es una potestad propia de un régimen autoritario. La Constitución quería alejarse de las reminiscencias franquistas que representaban los indultos generales. Pero no quiso imponer una limitación al legislador impidiéndole promulgar amnistías. Si lo hubiese querido, hubiese dicho 'entre las facultades de las Cámaras queda exluida la de promulgar una ley de amnistía'", ha sostenido.

Pese a afirmar que "hemos seguido el criterio de la Comisión de Venecia", Boye ha hecho afirmaciones contrarias a lo expresado en el dictamen de esa Comisión, como que "el ámbito objetivo de la ley está bien delimitado".

Entre otras objeciones, la Comisión de Venecia ha cuestionado la imprecisión del alcance material y temporal de la amnistía y ha advertido de que "no debe diseñarse para cubrir a individuos concretos".

Según Boye, la ley de amnistía superará tanto el filtro del TJUE como el del TC ya que "se ha hecho para resistir ese recorrido, porque sabíamos desde el día 1 que habría ese recorrido".

El abogado de Puigdemont no ha querido precisar las aportaciones de Junts al texto, aspecto por el que le ha preguntado el portavoz del PP. "Una ley no es un proyecto de bricolaje en el que se diga que yo he puesto cinco ladrillos y el de al lado, tres. Se trata de que el texto tenga una coherencia en la que todos digamos 'perfecto, nos reconocemos en la norma, encaja en el Derecho de la Unión y en la Constitución y es armónica con el ordenamiento'. Unos dicen una cosa, otros otra y al final se llega al consenso", ha relatado sobre la forma de confeccionar la proposición de ley formalmente presentada en solitario por el PSOE.

"Presidente, fuerza"

El portavoz socialista, Antonio Magdaleno, inició su intervención haciendo una alusión a la carta en la que el presidente del Gobierno comunicó ayer que está meditando si renuncia. "En política no todo vale. Quiero decirle al PP que con su comportamiento quieren hacer de la política un lugar irrespirable. Y le transmito al presidente Sánchez fuerza", ha indicado Magdaleno.

"Gracias por recordarnos que su partido se ha convertido a la doctrina de la lawfare", le ha replicado el 'popular' Silván.