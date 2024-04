Resines apoya a Guillermo Del Valle: "¿No se puede ser de izquierdas y español?"

"¡Me voy a presentar a las elecciones europeas! ¡Notición, coño!" Esto fue lo que exclamó el veterano actor Antonio Resines durante una de sus apariciones en el programa de David Broncano, La Resistencia. El mismo que ahora pasará a emitirse en RTVE. Pero aquel anuncio formaba parte de la comedia: Resines no figurará en las listas de ningún partido político. Sin embargo, sí se atrevió a dar públicamente su apoyo a la formación que preside Guillermo del Valle, Izquierda Española.

El actor llevó consigo una serie de material de propaganda electoral de color azul cielo con el eslogan Vota Resines, su foto y el símbolo estrellado de la Unión Europea. Mientras mostraba una camiseta con la misma iconografía, Broncano le preguntó "¿Pero vas de independiente?" El actor respondió, continuando con la broma: "No, represento a varios partidos". Luego, aclaró: "El primero empieza por la 'i' y acaba por la 'a'. Izquierda Española".

Ante la estupefacción del público, Resines replicó: "Se ha hecho un silencio brutal. ¿Qué pasa, que no se puede ser de izquierdas y español al mismo tiempo? Que me voy a cagar en todo, eh" concluyó en su habitual tono gruñón, tan característico de su papel en 'Los Serrano'.

Fragmento del programa La Resistencia en el que Resines da su apoyo a Izquierda Española

Además, Antonio Resines replicó el lema que habitualmente incluye en sus carteles el partido de Guillermo del Valle, y que a modo de valores básicos, heredan de la Revolución Francesa: "¡Libertad, Igualdad y Fraternidad, y a tomar por culo!".

Buena relación personal

A raíz de este vídeo, EL ESPAÑOL ha hablado con Guillermo Del Valle, presidente de Izquierda Española, quien concibió el proyecto desde sus inicios como un think tank de izquierda jacobina. "No había habido un apoyo público expreso hasta ahora. En cualquier caso, no sabemos si nos dará su voto el 9 de junio, pero nos conocemos y existe una buena relación personal", explica Guillermo.

Guillermo del Valle, durante una entrevista para EL ESPAÑOL

Este periódico no puede asegurar que la papeleta que Antonio Resines elija para las elecciones europeas sea la del nuevo partido Izquierda Española, pero, tal y como se aprecia en este vídeo, el propio actor ha hecho pública su simpatía hacia el proyecto.

Resines se había considerado siempre un votante histórico del PSOE, pero en los últimos años ha criticado, en distintas ocasiones, la Ley de Amnistía y los pactos de investidura "a cualquier precio".