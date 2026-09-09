Henri Parot, el etarra que nunca se arrepintió de sus 39 asesinatos, ya sólo tiene que ir a dormir a la cárcel

El colectivo de víctimas Covite considera "fraudulenta" e "inaceptable" la concesión del tercer grado a Parot por parte del Gobierno vasco.

El tercer grado es la antesala a la posible libertad condicional y el control telemático, pese a que Parot nunca ha mostrado arrepentimiento.

Parot fue condenado por atentados como el de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, donde murieron 11 personas, incluidos cinco niños.

Henri Parot, miembro de ETA y responsable de 39 asesinatos, ha obtenido el tercer grado penitenciario, lo que le permite solo ir a dormir a prisión.

El atentado de la Dirección General de la Guardia Civil y el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, además de otros en los que murieron numerosos mandos del Ejército y agentes en toda la geografía española.

A la cabeza del sanguinario comando Argala de ETA estaba Henri Parot, el criminal con 39 asesinatos a sus espaldas que nunca ha mostrado arrepentimiento.

Ahora, tras cumplir 25 años de los más de 4.800 de condena, se ha beneficiado del tercer grado concedido por el Gobierno vasco.

Parot gozaba desde julio de 2025 de la semilibertad, que le permitía realizar actividades puntuales fuera de la cárcel.

El tercer grado concedido ahora le permite ir sólo a dormir a la cárcel, pero además es la antesala a la sustitución de la estancia en prisión por el control telemático, y condición necesaria para poder optar a la libertad condicional.

Parot fue uno de los artífices de la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, que dejó 11 muertos, entre ellos, cinco niños.

También fue responsable del atentado en Madrid a la Dirección General de la Guardia Civil un año después.

El etarra Henri Parot. EFE

Ingreso en ETA

Nacido en Argel y con nacionalidad francesa, Parot, a quien en los círculos más cercanos le conocen como Unai, tiene hoy 68 años.

Con 16 años se trasladó con su familia a vivir a Bayona. Allí comenzó a hacer sus primeros contactos con la izquierda nacionalista radical y a estudiar euskera.

En 1978, a través de uno de los jefes de ETA militar, Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, Parot ingresó en la banda terrorista para formar parte del comando Argala, también conocido como comando itinerante.

A cambio de perpetrar los atentados, ETA le pagaba 800 francos mensuales y le proporcionaba adiestramiento, según publicó El Mundo.

Parot, al contar con pasaporte francés, podía permitirse cruzar la frontera, cometer un atentado y regresar para ponerse a salvo.

El primer asesinato

El 2 de noviembre de 1978, ejecutó su primer asesinato. La víctima fue José Luis Legasa.

José Luis se disponía a bajar de su vehículo para visitar una obra próxima a la variante norte de la carretera de Irún (Guipúzcoa).

Parot, en compañía del etarra Jean Pierre Erremundeguy, Pampi, le disparó a bocajarro. José Luis, que se negó a pagar un año antes el impuesto revolucionario, recibió cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

#TalDiaComoHoy 1978 tres terroristas de #ETA asesinaron en #Irun al constructor José Luis Legasa Ubiría, fue salvajemente ametrallado por negarse a pagar a ETA su chantaje criminal. El "TXIBATO" fue un trabajador suyo.



De los #héroes será el que más ¿Quieres saber por qué?



🧵 pic.twitter.com/8uAriQ1qG8 — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) November 2, 2025

En la lluvia de disparos fue alcanzado en una pierna su hermano Miguel.

Por ello, el 14 de junio de 1993, la Audiencia Nacional condenó a Parot a 32 años de prisión. Tal y como indicó al tribunal, el asesinato se consumó por "no pagar el impuesto revolucionario".

Hermano etarra

Henri tiene un hermano que también perteneció a ETA y al comando Argala: Ion Parot.

Permaneció en prisión durante 30 años por la comisión, también, del atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

La Justicia gala le concedió también la semilibertad hace cuatro años.

Según informa El Diario Vasco, la sala de aplicación de penas del Tribunal de Apelación de París aceptó el pasado 22 de septiembre su demanda de libertad condicional.

Casa cuartel de Zaragoza

El 21 de noviembre de 1988 los hermanos Parot perpetraron uno de los atentados más viles que la banda pudo cometer.

El comando itinerante colocó una bomba con 250 kilos de amonal -un tipo de explosivo- en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Mataron a 11 personas, de las cuales cinco eran niños de entre cuatro y 14 años.

Le deflagración alcanzó de pleno a la casa cuartel de Zaragoza. EFE

Tanto Henri Parot como más miembros del comando Argala colocaron un vehículo en las proximidades del cuartel cuando la mayoría de los residentes dormían.

Por estos hechos, el 8 de marzo de 1994 la Audiencia Nacional le condenó a 1.802 años de cárcel.

La Dirección General

De nuevo, el Instituto Armado fue el blanco de este asesino y su banda.

En este caso, fue el cuartel general del Cuerpo, la Dirección General, situada en Madrid.

Por orden de los jerarcas de la organización terrorista, Parot se trasladó desde Francia a Madrid para cometer el atentado.

Preparó una furgoneta cargada con más de 100 kilos de amonal, bombonas de gas y otros materiales proporcionados para ejecutar la masacre.

Colocó los explosivos debajo de la garita del guardia de seguridad. Explotó de madrugada y provocó la muerte de dos personas, una de ellas un niño de dos años, y resultaron heridas 87.

Tercer grado

Parot, a pesar de contar con una condena superior a los 4.800 años, ya goza del tercer grado.

El Gobierno vasco le ha concedido este privilegio tras cumplir 25 años de prisión, tras ser arrestado en 1990 en Sevilla cuando se disponía a volar por los aires la Jefatura de la Policía de la capital hispalense.

Tras esta decisión penitenciaria, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha indicado que se trata de un "tercer grado fraudulento".

COVITE denuncia la concesión de un tercer grado «fraudulento» a Henri Parot, uno de los asesinos más sanguinarios de ETA.



Advierte de que los terceros grados concedidos mediante el artículo 83 terminan, en muy poco tiempo, en la aplicación del artículo 86, que permite al preso… pic.twitter.com/te2SuHeFkS — COVITE (@CovitePV) September 9, 2026

Covite califica de "inaceptable" la decisión tomada por el Departamento de Justicia del Ejecutivo que dirige María Jesús San José.

El colectivo considera "inaceptable" que, "con un historial criminal de esta magnitud, Henri Parot vea ahora flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia".

"Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos", ha subrayado la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez.

Doctrina Parot

El apellido de este etarra dio nombre a la denominada Doctrina Parot, la norma que buscaba evitar que los presos condenados por múltiples asesinatos y con extensas penas se vieran beneficiados a los 30 años de cumplir su pena.

La jurisprudencia se creó a partir de la resolución del Tribunal Supremo tras la presentación de un recurso del propio Parot.

La regla consistía en la reducción de penas por beneficios penitenciarios aplicada a la pena total y no al máximo establecido por la legislación vigente, en 30 años.

Sin embargo, en 2013 fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Sare, una plataforma que apoya la excarcelación de los etarras, organizó marchas en su apoyo en 2021.