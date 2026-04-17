El Gobierno de Navarra deberá responder civilmente si los agentes no pagan las indemnizaciones impuestas a la víctima.

El agente principal recibió nueve meses de prisión, inhabilitación y una multa, mientras que el segundo agente fue condenado a seis meses y a pagar una indemnización conjunta.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2025 y fueron grabados por cámaras de seguridad, mostrando puñetazos, golpes y zarandeos al detenido.

Dos agentes de la Policía Foral han sido condenados a penas de cárcel por agredir a un detenido con problemas mentales en una comisaría de Tudela.

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a penas de cárcel a dos agentes de la Policía Foral por un delito contra la integridad moral cometido contra un detenido en una comisaría de Tudela.

En concreto, el tribunal les ha impuestos las penas de seis y nueve meses de prisión, respectivamente, tal y como consta en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los hechos ocurrieron el 12 de febrero de 2025, cuando uno de los dos policías, en presencia del otro, agredió al detenido, quien pasó la noche previa en una celda y sufre problemas mentales.

Vídeo | La paliza en una comisaría de Tudela a un enfermo mental por la que dos policías han sido condenados

Según detalla la resolución, los dos agentes le dieron puñetazos en el rostro, golpes en el cuerpo y le zarandearon.

EL ESPAÑOL también ha tenido acceso al vídeo grabado por las cámaras de seguridad de la comisaría y que prueban el comportamiento de estos dos policías forales. Estas imágenes fueron exhibidas en el juicio por estos hechos, que se celebró el pasado mes de marzo.

Según consta en el apartado de hechos probados de la sentencia, tras ser detenido, el 11 de febrero de 2025, la víctima mostró una actitud "alterada, agresiva y provocativa" en comisaría. Por ello, fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela y atendido allí por el Servicio de Psiquiatría de Urgencia Hospitalaria.

Los médicos le administraron la medicación que tiene pautada para sus problemas psicológicos y el arrestado regresó a la comisaría.

A la mañana siguiente, dentro del calabozo, "comenzó a llamar a los agentes dando golpes con la palma de la mano en el cristal de la celda"; llamadas "que se fueron intensificando".

Por ello, acudieron tres agentes a su interior. Uno de ellos, identificado con el número 979, le empujó "bruscamente" para hacerle sentarse.

"Para, acontinuación, y ante un nuevo gesto de incorporación, darle un golpe con el puño izquierdo en el rostro y, acto seguido, otro con el puño derecho también en el rostro", detalla la sentencia.

"Todo ello, ante la mirada de sus compañeros, los agentes 1442 y 570, que permanecieron impasibles", relata el tribunal.

La resolución también relata que, cuando la víctima "trató de levantarse", fue "zarandeado" por el agente 979, "quien le propinó tres golpes con la mano derecha en el cuerpo".

Luego, este policía "le cogió de las piernas y lo arrastró con fuerza, tirándolo al suelo desde el banco" que había en la celda, "mientras el agente 1442 permanecía junto a su compañero dudando de qué hacer".

"Una vez en el suelo, el agente 979 colocó varias veces la rodilla sobre el cuello [de la víctima] y continuó propinándole golpes con la mano derecha en el rostro",

Como consecuencia de estos hechos, el detenido sufrió hematomas nasales, erosiones escapulares y hematomas en las rodillas. Necesitó siete días de curación y, como denunció su abogado, José María García Elorz, sufre "secuelas estéticas": tiene tres cicatrices en el rostro.

Además de nueve meses de prisión, la Audiencia navarra impone al agente 979 una pena de inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años, así como una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones.

También deberá pagar, en total, 3.850 euros a la víctima como indemnización.

El tribunal impone al policía con número de identificación la misma inhabiltación, pero durante dos años. En su caso, le absuelve del delito leve de lesiones. No obstante, de forma conjunta y solidaria con el anterior, deberá abonar al detenido 4.000 euros "por el daño moral causado".

El Gobierno de Navarra ha sido condenado como responsable civil subsidiario. Es decir, deberá responder de las indemnizaciones económicas si los policías forales no lo hacen.

El agente 1442, por su parte, ha sido exonerado al completo. Como detalla la sentencia, ingresó en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024. A fecha de los hechos, tan sólo llevaba trabajados 25 días.