La Audiencia de Granada suspende la pena de prisión de Juana Rivas

La Audiencia Provincial de Granada ha acordado suspender la pena de prisión impuesta a Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) condenada por sustracción de menores tras desaparecer con sus dos hijos. Con ello, le concede la libertad, bajo la condición de que no delinca en los tres próximos años. Rivas también recibió en 2021 un indulto parcial por parte del Gobierno.

Ahora, un auto de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha acordado suspender el resto de su condena de prisión. Con ello, dejará de llevar el brazalete telemático que, hasta ahora, llevaba.

Esta suspensión está condicionada también a que la granadina, cumple un tercer grado en un centro de inserción social con salidas, participe también en programas de parentalidad positiva, tal y como había solicitado la acusación particular, ejercida por su exmarido, el italiano Francesco Arcuri.

"Teniendo en cuenta que tanto la acusación pública [Fiscalía] como la particular han estado conformes con la concesión del beneficio de la suspensión, si bien la acusación particular solicitaba la imposición de condición, no existiendo responsabilidades civiles que pagar, careciendo la apelante de otros antecedentes, y no apreciándose que la

ejecución de la pena resulte necesaria para evitar la comisión por la penada

de nuevos delitos, (...) aparece adecuado conceder el beneficio", reza el auto.

Hace escasos meses, el juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, se había opuesto a suspender la pena de prisión que restaba de su condena. Lo hizo en un polémico auto, en el que aludió los supuestos "indicios de abusos sexuales" a uno de los hijos de Rivas mientras estaba bajo custodia materna.

Sigue los temas que te interesan