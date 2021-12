La Fiscalía tacha de "no contrastada" la alusión del juez a los supuestos abusos al hijo de Juana Rivas

La Fiscalía ha tachado de "no contrastada de manera objetiva" la alusión que hizo el juez Manuel Piñar a los supuestos abusos sexuales que habría sufrido uno de los dos hijos menores de Juana Rivas mientras estaba bajo la custodia materna.

El Ministerio Público, que ha recurrido el auto de este juez, entiende que dichas "valoraciones y apreciaciones" son "puramente personales".

"No ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito".

Asimismo, "en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a la señora Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno", añade la Fiscalía en un comunicado difundido tras haber presentado el recurso ante la Audiencia Provincial de Granada, en el que solicita la plena libertad de la granadina. Entre otros motivos, para que sus hijos puedan "normalizar la relación con su madre".

Además, indican que Rivas ha satisfecho sus responsabilidades civiles, "tiene un pronóstico de reinserción favorable" y "ha acatado" la sentencia que la condenó por sustracción de menores, tras negarse a entregar a sus hijos a su ex, el italiano Francesco Arcuri.

A su vez, la Fiscalía recuerda que este último no se ha opuesto a que le sea concedida la plena libertad.

Tras obtener el indulto parcial concedido por el Gobierno el pasado noviembre, la defensa de Juana Rivas solicitó la suspensión de su pena, al quedar reducida a un año y tres meses, cifra menor de los dos años, lo que abría la puerta a quedar en libertad. El juez Piñar, en quien recae dicha decisión, se opuso, esgrimiendo, entre otros motivos, "los indicios de abuso sexual" a uno de los dos menores.

Además de la Fiscalía, su defensa también recurrió ante la Audiencia Provincial esta decisión.

Este viernes también se ha conocido que Instituciones Penitenciarias ha acordado que, a partir del 22 de diciembre, Rivas permanezca en su domicilio con un brazalete de control telemático, que le permitirá, además, pasar tiempo con sus hijos estas Navidades, algo a lo que la Justicia italiana no se ha impuesto.

El auto del juez Piñar

"Si un menor está bajo la guarda y custodia de un progenitor y es víctima de unos presuntos abusos sexuales, en la máxima extensión del término —y, en este punto, las imágenes que han llegado a la causa son espeluznantes—, hay indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de velar por él", argumentó el juez Piñar en su auto, fechado el pasado viernes y con el que denegaba a Rivas la "plena libertad".

En el documento, además, aseguraba que, de quedar libre, podría suponer un "grave peligro" para sus hijos.

"Es posible que [Juana Rivas] haya sido víctima de malos tratos continuados, como ha manifestado, a pesar de que no existen condenas, pero también es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena", señaló Piñar en otro de los párrafos.

El magistrado, en el documento, también expuso que dichos abusos habrían sido dictaminados por una pediatra y un forense y manifestados por el propio menor. No obstante, este asunto hizo público hasta entonces para salvaguardar la intimidad del pequeño.

