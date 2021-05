Primer revés de Vox al Gobierno andaluz: no apoyará la reforma exprés de la Ley de Salud Pública

Vox confirma con su primer escollo su amenaza contra la estabilidad del Gobierno andaluz de Juanma Moreno tras el acogimiento de 13 menores no acompañados procedentes de Ceuta. El partido de Santiago Abascal no apoyará la reforma exprés de la Ley de Salud Pública que pretendía, entre otros asuntos, permitir el cierre de localidades con alta tasa de incidencia de Covid-19.

Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira. En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, ha sostenido que su formación no permitirá tramitar la reforma de la citada normativa por lectura única en el pleno de este jueves para su aprobación urgente.

"Nos llegó un primer borrador que no nos gustó porque tenía restricciones de derechos y después nos llegó un segundo borrador que era más confuso que el primero. A partir de ese segundo borrador, no he tenido ningún contacto con el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha dicho a preguntas de la prensa.

Con el 'no' de Vox, la reforma de la Ley de Salud Pública tendrá que seguir el trámite parlamentario, mucho más lento que el deseado por Ejecutivo autonómico. Su aprobación podría remontarse a los meses de otoño.

Sin embargo, ha asegurado que no tienen ningún problema en seguir hablando sobre la reforma para que pudiera salir adelante por lectura única en el próximo pleno. De momento, en esta sesión no apoyarán el decreto-ley sobre una línea de subvenciones destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas.

La posición puede ser, según ha señalado, abstención o rechazo, aunque no lo ha querido desvelar y ha augurado "espectáculo" en la sesión plenaria.

Críticas de los grupos

Las críticas del resto de grupos y desde el Gobierno andaluz no han tardado en llegar. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, le ha advertido a Vox que "no puede pasar de ser un partido útil a un partido de manifestaciones", en alusión de la concentración del domingo frente a San Telmo.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Guzmán Ahumada, ha pedido al grupo de Gavira que "recapacite" y que no "bloquee" la reforma. Cuenta con unanimidad de los partidos excepto de Vox.