Andalucía acogerá a 13 menores procedentes de Ceuta y pide evitar "respuestas improvisadas"

Andalucía acogerá a 13 menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta como medida para ayudar a las autoridades a hacer frente a la llegada de migrantes a la ciudad fronteriza y ha reclamado al Gobierno central fondos específicos teniendo en cuenta la comunidad es frontera sur de Europa.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha indicado que "Andalucía es una tierra solidaria que cumple con sus obligaciones legales y morales y al principio de solidaridad interterritorial". Además, ha añadido que la comunidad va a cumplir con el "compromiso de acogida de estos 13 pequeños ya que la solidaridad, la ley y el interés de los menores están por encima de todo", ha afirmado.

Rocío Ruiz ha recordado que, desde el primer momento, "Andalucía anunció que cumpliría con su obligación legal de atender a los menores, como establecen las leyes nacionales e internacionales, pero también como una obligación moral y humanitaria".

Vox habla de "invasión"

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones a Canal Sur ha insistido: "Lo que hemos sufrido en Ceuta es una invasión en toda regla, no una cuestión humanitaria", idea que ha repetido en su intervención en varias ocasiones.

Gavira ha anunciado que: "Cualquier propuesta que nos haga este gobierno y no lleve la firma de Vox, no será apoyada. Incluyendo la bajada de impuestos" que anunció hace unas semanas el Gobierno andaluz. "Que retiremos el apoyo no significa que apoyemos una moción de censura", ha añadido Gavira. En este sentido, ha acotado esa falta de apoyo, ya que mantendrá el apoyo a los acuerdos presupuestarios alcanzados, así como el acuerdo de investidura.

Si el miércoles Vox solicitaba la dimisión de Rocío Ruiz, este jueves Gavira ha lanzado un mensaje directo al presidente Juanma Moreno: "Si el presidente no destituye a la consejera Andalucía iba a saber que se sienta con una persona que hace un efecto llamada. Además, si se ocasiona algún acto de inseguridad ciudadana, será responsabilidad suya".

Por su parte, Gavira ha recordado que Vox lleva "meses demandando ese adelanto electoral en base a la inestabilidad de Ciudadanos, pero ahora, con esta medida, muestran claramente que la inestabilidad de todo el Gobierno". "Ahora, sin el apoyo de Vox, es cuando el Gobierno de Andalucía es completamente frágil", ha añadido Gavira.

En cuanto a la situación de los menores, Gavira ha declarado que "lo que dice la norma es que los menores tienen que estar con sus familias. Pedimos que se les identifique y se les devuelva con sus familias". Así, cree que el Gobierno de Juanma Moreno "está tomando una decisión que tiene como consecuencia un efecto llamada".

Asunto de Estado

Por otro lado, la consejera de Políticas Sociales de Andalucía, Rocío Ruiz, también ha señalado que "la situación de la inmigración es un asunto de Estado de calado europeo, y así se lo hicimos ver este miércoles al Gobierno durante de la conferencia territorial que celebramos".

"Andalucía es una tierra solidaria, cuenta con un sistema de atención a los migrantes que es referencia en España y que ha recibido el reconocimiento de las organizaciones implicadas, pero este trabajo ni podemos hacerlo solos, únicamente con nuestros medios, ni deberíamos hacerlo fuera de una planificación estatal de este fenómeno", indica Ruiz.

#Andalucía acogerá a 13 niñ@s no acompañados procedentes de #Ceuta.



✋ El Gobierno andaluz cumple con su obligación legal de atender a los menores y con la obligación moral y humanitaria.



👉 El bienestar de l@s niñ@s está por encima de todo. pic.twitter.com/jn3FgYdlGf — Rocío Ruiz (@RocioRuizDom) May 20, 2021

La consejera ha señalado que "hemos pedido al Gobierno central que dote una partida presupuestaria específica que nos ayude para atender a todos los niños y adolescentes". Por otro lado, ha añadido que considera "que es hora de sentarse y afrontar de manera coordinada con todas las administraciones implicadas una política común que ofrezca una solución de Estado a la cuestión migratoria".

"Respuesta improvisada"

"No podemos seguir afrontando esta cuestión con soluciones coyunturales, a golpe de respuesta improvisada a las crisis de cada momento, el Gobierno debe articular medidas, de acuerdo con las comunidades autónomas para dar la mejor solución a los migrantes", ha señalado Rocío Ruiz.

Según Ruiz, Andalucía "afronta una presión migratoria mayor que el resto y sólo desde el 1 de mayo han llegado a nuestras costas en pateras más de 70 niños y adolescentes no acompañados".

En ese sentido, ha añadido que esa situación se afronta "con un sistema de atención de calidad y con el presupuesto de la Junta de Andalucía, ya que no recibimos ningún apoyo del Gobierno central". Por lo que la consejera ha reclamado al Gobierno que tenga en cuenta la condición de Andalucía como frontera sur de Europa a la hora de planificar la respuesta a los movimientos migratorios.

1.700 menores

Andalucía acoge en estos momentos a 1.700 menores migrantes en sus centros "y la previsión que nos trasladan las organizaciones que trabajan en la frontera es que podemos estar ante un verano complicado de incremento de llegada de migrantes", ha indicado la consejera.

Así, Rocío Ruiz ha añadido que "aunque hemos previsto un plan con previsión de plazas, nuestros recursos son limitados".

Por último, el Gobierno andaluz reclama solidaridad a las comunidades que tienen menor o nula presión migratoria y una política de Estado "de altura, seria, rigurosa y coordinada en la que afrontemos de una vez una solución de conjunto".