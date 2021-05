Robles avisa a Marruecos de que "con España no se juega": "No vamos a aceptar ni un chantaje"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido a Marruecos de que "con España no se juega" y que nuestro país "no va a aceptar el más mínimo chantaje". "La integridad de España no es negociable", ha dejado claro Robles, que ha pedido "unidad" y "altura de Estado" a la oposición criticando el uso del Ejército que está haciendo Vox, a quien exije "no patrimonializarlo".

Robles ha explicado que la posición de España en la crisis migratoria con Marruecos "es clara" y ha remarcado que "no se puede aceptar la amenaza y el chantaje", tampoco "el cuestionamiento de la integridad territorial". "Yo lo llamo chantaje porque no es aceptable poner en juego la vida de menores y adultos con una finalidad que no se sabe muy bien", ha afirmado en una entrevista en RNE.

La titular de Defensa, que cree que Marruecos ha vulnerado las normas del derecho internacional y pide a este país "reconsiderar lo que ha hecho estos días". Así, se ha mostrado confiada en que Marruecos cumpla "las mínimas reglas del derecho internacional" de ahora en adelante ante una clara "agresión a las fronteras" no sólo de España, también de la Unión Europea.

Robles tambien ha lanzado un mensaje directo a los partidos de la oposición, a quienes ha exigido no sólo "unidad", también "dejar de hacer política" con la cuestión migratoria "sobre todo cuando hay menores" de por medio. Muchos de ellos, ha dicho, tienen entre 7 y 8 años. "No son en su mayoría menores de 15 o 16 años no, Marruecos ha lanzado a niños de 7 y 8 años", ha afirmado. Entre esos 1.500 menores hay también varios bebés.

"Es una falta de humanidad y de sensibilidad hacer política con estos temas. Todas las fuerzas democráticas tendríamos que estar unidas, sin excepción", ha opinado Robles, que ha condenado las palabras de Pablo Casado este miércoles en el Congreso a cuenta de la crisis en Ceuta. "Sus críticas no me parecen oportunas. Hay que tener sentido de Estado y no se puede utilizar esto para atacar al Gobierno", ha añadido.

Vox 'usa' al Ejército

Sobre Vox, que pidió contruir un muro en Ceuta y militarizar las fronteras, Robles ha sido tajante: "Hay que tener humanidad", ha apuntado. Y ha ido más allá, ya que ha pedido al líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, que no utilice al Ejército para hacer política. "El Ejército no lo puede patrimonializar nadie. Ha demostrado que, desde la más estricta neutralidad política, está para servir a todos los ciudadanos españoles y extranjeros. No me gusta que quieran usar las fuerzas armadas", ha señalado.

Robles ha acusado a Marruecos de vulnerar las normas del derecho internacional "lanzando" a sus ciudadanos, incluidos menores, a cruzar la frontera con España,. Ante esto, ha insistido en que la posición del Gobierno es "contundente" frente a este tipo de "chantajes" avisando que "con España no se juega" porque "con España no van a poder".

