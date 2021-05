El Gobierno andaluz responde a Abascal: "Vox no nos va a marcar la agenda"

El Gobierno andaluz ha salido a responder este lunes al anuncio de que Vox no apoyará los presupuestos de 2022. Tanto Juan Marín, vicepresidente, como Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, han afirmado que la Junta de Andalucía sólo se plantea la estabilidad del Ejecutivo.

Juan Marín ha declarado que Vox no va a marcar la agenda: "No se lo voy a permitir". Todo esto tras el mitin celebrado este domingo en Sevilla donde Abascal confirmó que su formación no apoyaría los presupuestos: "Que le pidan apoyo a los socialistas", sentenció el líder de Vox.

Marín ha criticado la postura de ese partido porque, según ha afirmado, "no se puede incumplir la Ley de Extranjería". Así, ha aludido directamente al portavoz regional de Vox "que es abogado y lo sabe". Por último, ha afirmado que por una estrategia electoral "no pueden poner en peligro el cambio político en 2018 por un puñado de votos".

Juan Marín este lunes EuropaPress

Por su parte, Elías Bendodo, sin nombrar a Vox, ha alejado de nuevo la posibilidad de un adelanto electoral: "Llevan intentado desestabilizarnos desde que empezó la legislatura, pero ese zarandeo lo que hace es robustecerlo".

Ha dejado también un mensaje para el PSOE: "Vamos a culminar la legislatura, mientras unos están en las estrategias de adelantos electorales y otros en sus líos internos, este Gobierno sólo tiene dos preocupaciones: vacunación y empleo", ha zanjado.

En ese sentido, Bendodo ha querido lanzar un mensaje sobre la estabilidad: "Este Gobierno tiene tres presupuestos aprobados. Nuestra vocación es que haya también en 2022. Negociaremos con Vox de forma prioritaria".

Gavira no negociará

A pesar de que Bendodo ha anunciado que quiere negociar los presupuestos, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha aclarado que "no va a haber negociaciones, quedan muchos puntos sin cumplir". Así, ha advertido que hasta que no se cumpla lo pactado al inicio de la legislatura, no se sentarán a negociar.

Vox quiere "elecciones mañana mismo", porque consideran a Ciudadanos "un partido muerto y peligroso". A pesar de haber pedido el cese de la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, a raíz de la acogida de 13 menores procedentes de Ceuta, la salida de Ruiz "no arreglaría nada. Hay muchos incumplimientos por parte de Moreno Bonilla".

Tal es el ultimátum de Vox que la Ley de Salud Pública no irá esta semana al Parlamento, a pesar de que Adelante habló de facilitar su aprobación por lectura simple. "No vamos a apoyar una ley que, presumiblemente, ataca las libertades individuales", ha sentenciado Gavira.

Sin embargo, a pesar de reclamar elecciones inmediatas, Vox no tiene candidato a la Junta de Andalucía o, al menos, aún no lo han anunciado. Gavira afirma "no saber nada" sobre las candidaturas, pero sí ha apuntado a que "tenemos muchos diputados nacionales muy buenos" para Andalucía.