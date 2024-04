Mario Díaz, en La Hora del Suscriptor: 'La inteligencia artificial es el próximo gran desafío de la prensa'

El director adjunto de EL ESPAÑOL, Mario Díaz, se ha estrenado este jueves en La Hora del Suscriptor, el nuevo foro semanal de encuentro entre nuestros suscriptores y nuestros periodistas para explorar a fondo la actualidad y responder las dudas de los lectores. En esta tercera edición, conducida por Puri Beltrán y prologada por Cristian Campos, el diálogo se prolongó durante más de una hora.

Mario Díaz se enfrentó a las preguntas de los suscriptores apenas 24 horas después de la histórica carta de Pedro Sánchez pidiendo cinco días de "reflexión" sobre su continuidad en el cargo. En medio de todo el caos informativo, con las redacciones echando humo, surgió una pregunta que no esperaba: ¿puede la inteligencia artificial, cada vez más presente en el periodismo, afrontar una jornada así?

"En relación a la prensa, la Inteligencia Artificial es el próximo gran desafío de nuestro tiempo", ha valorado Díaz, "pero todavía no es capaz de hacer lo que anoche pasó aquí". "De momento, la IA presenta muchos más inconvenientes que soluciones para nuestro día a día".

Afrontar una noticia como el anuncio de Pedro Sánchez es una tarea titánica para un periódico, y más a unas horas en las que ya se está preparando la edición del día siguiente. "Encuadrarlo todo en un titular, todos los matices, todas las sensibilidades, sólo lo puede hacer un grupo de periodistas experimentados. Sería imposible que una IA lo condensara todo como hicimos ayer, en apenas cinco minutos, con la primera crónica".

"El New York Times recientemente denunció a ChatGPT para que no pueda utilizar sus informaciones en el registro de la aplicación, por ejemplo. Es un ejemplo de que, a día de hoy, no usamos la inteligencia artificial como una ayuda real, pero sí nos estamos atreviendo a apostar por ella en otros ámbitos".

Uno de los ejemplos es la entrevista de Koldo García publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL la semana pasada; o el envejecimiento artificial a Jamal Zougam tras su entrevista por el 20 aniversario del 11-M. "Todavía es eso, una apuesta, pero queda mucho por andar", ha señalado Díaz.

En días como este miércoles, con la decisión de Sánchez paralizando España, "el terreno es completamente desconocido para todos: una anomalía absoluta en las democracias occidentales", dice Díaz. Gestionarlo en un periódico, asegura, es un desafío, sobre todo si se quiere contribuir al proyecto intelectual de la cabecera.

"Claro que nosotros jugamos con la clarividencia de que tenemos al mejor, a Pedro J., que es capaz de sintetizar toda la información en titulares y traducir la realidad en un periódico. Lo que vivimos ayer en la reunión fue un máster de periodismo", ha valorado el director adjunto.

Díaz asegura que "no todos los titulares se trabajan de la misma manera, no tiene nada que ver una crónica del Granada-Getafe con lo que hizo ayer Pedro Sánchez", pero que siempre ha de haber una piedra rosetta: la honradez. "Esa es nuestra única obligación real, eso y que al llegar a casa nuestro trabajo no nos quite el sueño".

Un rasgo de humanidad

La sesión de este jueves ha estado preludiada por Cristian Campos, jefe de Opinión de EL ESPAÑOL que ha analizado el contenido político de la carta de Sánchez como, quizás, "el primer rasgo de humanidad mostrado nunca por el presidente".

"Lejos de las especulaciones, quizás la carta sea más sincera de lo que parece. Quizás de verdad esta vez se ha visto superado por la situación", ha valorado Campos, quien ya desgranó el análisis político detrás de la decisión en una columna publicada este jueves. "Se ha hecho un 'Lola Flores' cual folclórica ultrajada", le decía anoche un diputado del PP.

El jefe de opinión de EL ESPAÑOL opina que, por una vez, el manual de resistencia podría haber fallado con su único punto débil, su familia, y haber tocado la línea de flotación de todo su proyecto político. ¿Ha sido sincero?

"El círculo afectivo de un presidente es muy pequeño, y si se te cae se te cae todo. Sánchez ha visto peligrar su círculo más íntimo y sólo cabe preguntarnos si al final de todo, después de todas las campañas... ¿la tecla era esta? ¿La tecla era Begoña?", se ha preguntado.