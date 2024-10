La oposición critica que PP y Vox cambien la Ordenanza de Movilidad de Toledo sólo para incluir la zona magenta

Ambiente tenso el que se ha vivido esta mañana en la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo y no precisamente por coincidir la sesión con la primera jornada de huelga en el sector del transporte de viajeros que ha afectado al servicio de autobuses urbanos.

El orden del día de la Comisión incluía la modificación de la actual Ordenanza de Movilidad de Toledo. Unos cambios que, en palabras del concejal de Movilidad y Transportes, Iñaki Jiménez, están dirigidos a “modificar la cantidad ingente de vehículos que vienen a la ciudad”. “Tenemos que intentar que los ciudadanos cojan el transporte público e, incluso, que compartan el vehículo”, subrayó Jiménez, que argumentó que las modificaciones van orientadas a lograr este objetivo.

Entre los cambios más significativos se encuentra la introducción de la nueva zona magenta de la ORA, que estará operativa a principios de año en Safont y en el nuevo aparcamiento que se instalará en el entorno del hospital para mitigar las críticas de los usuarios del parking del centro sanitario por su elevado precio que, en palabras de Vox e Izquierda-Unida Podemos, es “una auténtica vergüenza”. La ORA magenta será gratuita para los vecinos de Toledo y tendrá un coste de 0,40 euros/hora para los no empadronados.

Adiós a los 'gorrillas'

“También queremos que haya seguridad en estos dos aparcamientos mediante la instalación de cámaras y acabar con la incomodidad que suponen los gorrillas para los usuarios”, subrayó Jiménez, que añadió que la otra gran novedad es la instauración de una tasa por ocupación de vía pública a los turoperadores por cada autobús turístico que tenga destino Toledo. La tasa oscilará entre los 75 y los 125 euros por autocar en función de su número de asientos.

Las explicaciones del concejal no convencieron ni al PSOE ni a Izquierda Unida-Podemos. Ambos partidos lamentaron que las modificaciones de la ordenanza, tras año y medio en el gobierno, se limiten a dar cobertura legal a la implementación de nuevas tasas, pero no aporten ninguna medida concreta en materia de movilidad.

'Folio frente a post-it'

Unas críticas que no cayeron bien a Iñaki Jiménez que se levantó de su asiento para dirigirse a donde se encontraba la edil socialista Laura Villacañas para entregarla un folio en blanco para que fuera escribiendo las medidas que en materia de movilidad habían adoptado los socialistas en los ochos años en lo que han estado gobernando la ciudad. “Hace 17 años que se sabe que el hospital va a ir al Polígono; por qué no hicisteis el tercer carril. Es mucho más necesario que el carril bici”, preguntó Jiménez a Villacañas, que le recordó que ella y el resto de sus compañeros están en el Ayuntamiento “para trabajar y colaborar”. En este sentido, a Carlos Vega le pareció intolerable que Jiménez dijera que en ocho años no se había hecho nada. “Todas las corporaciones han trabajado”, le espetó.

La concejala socialista Laura Villacañas, entre sus compañeros de grupo Carlos Vega (i.) y Pedro Jesús López Argudo.

A Jiménez le sentó especialmente mal que el PSOE argumentara que la implantación de la zona magenta en el Polígono es el caballo de troya para llevar la ORA a este barrio de la ciudad. “A mí Iñaki no me hace falta un folio para escribir las medidas de movilidad que has adoptado en materia de movilidad. Me sobra con un post-it”, le espetó Villacañas.

Ataques a Unauto

Los dimes y diretes entre el popular y la socialista no acabaron ahí. El concejal de Movilidad exigió al PSOE que “deje de ensuciar y de emponzoñar la imagen de una empresa como Unauto”. Asimismo, lamentó que los socialistas “hayan puesto en un brete a dos conductores que les filtran las noticias, puesto que han podido verse en la calle”.

La polémica, aunque un tono más apaciguado no terminó aquí. El edil de Movilidad considera que los socialistas no están en disposición de dar lecciones a nadie en esta materia cuando en los últimos cuatro años han estado negando que hubiera atascos en el polígono al calificarlos de “retenciones puntuales".

Asimismo recordó que nada más llegar al Gobierno eliminaron 1.500 tarjetas de la ORA que eran ilegales y que se reunieron con la directora provincial de Tráfico, con la Guardia Civil de Tráfico, con la Dirección General de Carreteras de la Junta y la Demarcación de Carreteras del Estado porque los técnicos municipales consideraban que el ancho de carretera de la TO-23 daba para habilitar el carril bus-VAO reforzando el arcén, medida que, en su opinión, hubiera posibilitado aplicar la gratuidad del autobús urbano en horas punta.

La sombra de Tolón

“También planteamos utilizar el aparcamiento de vialidad invernal que hay junto a La Abadía, que siempre está vacío, para que los coches que vienen de La Sagra pudieran aparcar y desde allí trasladarse sus ocupantes en autobús hasta la ciudad. Pero ninguna de las medidas que hemos planteado la hemos podido hacer”, afirmó Jiménez, que se preguntó con ironía “si esto depende de alguien”, en clara referencia a la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, a la que no mencionó.

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández, que calificó de ‘performance ridícula’ la escena del folio en blanco explicó que su grupo no ha presentado alegaciones a la ordenanza porque no se plantea ni una sola medida de movilidad sostenible. “Incluso habéis rechazado las alegaciones de un ciudadano sobre movilidad ciclable”, argumentó Fernández, que aseguró que al equipo de Gobierno sólo le importa la "establecer un régimen recaudatorio. Por eso, nosotros donde hemos alegado es a las ordenanzas fiscales”, explicó.

En este sentido, el concejal de Movilidad quiso dejar claro que el equipo de Gobierno no ha renunciado a redactar una nueva Ordenanza de Movilidad, aunque reconoció que hacerlo llevará tiempo porque es un trabajo en el que están implicados varias áreas municipales, así como las empresas que gestionan servicios municipalizados como el de la ORA o el de los autobuses urbanos.

La nueva ordenanza incluirá, por ejemplo, algunas medidas recogidas en el Plan de Movilidad Sostenible y traerá una reforma de la carga y descarga. En este sentido la intención del equipo de Gobierno es reducir su horario, para lo que ya están hablando con la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).