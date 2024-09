Page no descarta que Sánchez quiera moverle la silla con Isabel Rodríguez, pero recuerda que él es presidente

"Puede ser". Así ha respondido este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la posibilidad de que Ferraz quiera mover la silla de su liderazgo como secretario regional del PSOE mediante una candidatura alternativa en las primarias socialistas que pueda encabezar la ministra de Vivienda, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez.

En una entrevista en el programa "La mirada crítica" de Telecinco, Page ha dicho que Rodríguez "es muy buena gente y buena amiga mía", pero no ha descartado que Pedro Sánchez quiera desalojarle de la Secretaría General del PSOE castellano-manchego en el Congreso Regional que tendrá que celebrarse tras el Federal de noviembre en Sevilla, en una fecha aún por decidir probablemente entre enero y febrero.

No obstante, Page se ha reivindicado como presidente de Castilla-La Mancha y ha recordado el criterio de Ferraz de defender a los presidentes y no quitarles sus responsabilidades, más aún cuando, como en su caso, tiene mayoría absoluta y un sólido liderazgo en el PSOE regional.

"Hasta ahora esto no ha ocurrido nunca en el PSOE", ha dicho el líder castellano-manchego, por lo que ha calificado como "contradictoria" la hipótesis de que la dirección nacional del partido pida protección para Pedro Sánchez como presidente y a la vez tratase de quitarlo a él. Page pide para él el mismo respeto que él tiene hacia Sánchez.

En este sentido, el barón castellano-manchego ha dicho que no se siente "en ningún extrarradio" del PSOE y que políticamente nunca ha estado en los extremos. En todo caso, ha dejado claro que "no sabe" si existe una "guerra sucia" desde Ferraz para desalojarle del poder, pero ha insistido en que "cuando se está gobernando, no se rompe la dinámica del gobierno".

"No sé si tendrán ese planteamiento", ha dicho Page, quien en todo caso no cree que haya una guerra sucia. En este punto, ha dejado muy claras cuáles son sus ambiciones políticas ante la posibilidad de querer llegar a Ferraz: "No aspiro a ningún cargo orgánico ni a eternizarme en la política y a estas alturas es más fácil para mí acabar el camino que volverlo a empezar".