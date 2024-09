Page reconoce que no sabe de qué hablar cuando ve a Sánchez: "Solía preguntar por la familia, pero ahora..."

Tres días después de la celebración del Comité Federal del PSOE, los ecos todavía resuenan. Tanto a la entrada como durante el cónclave socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expuso de manera contundente sus argumentos en contra de la "financiación singular" pactada con ERC en Cataluña a cambio de los votos de la formación independentista a la investidura de Salvador Illa.

El barón castellano-manchego, único del PSOE que en estos momentos gobierna con mayoría absoluta, mostró su "enorme preocupación por el país y por los valores fundacionales de la izquierda y la socialdemocracia" tras un acuerdo con la formación independentista cuyo contenido lamentaba no conocer a fondo. "Me llama la atención que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado y yo no he visto un documento firmado", admitía a la entrada de la sede socialista.

Pues bien, durante su llegada a Ferraz, acompañado por el núcleo duro del PSOE de Castilla-La Mancha, estas no fueron las únicas declaraciones que concedió García-Page. En la noche de este lunes, el programa de La Sexta, El Intermedio, emitía la intervención del presidente castellano-manchego en el micrófono de Andrea Ropero.

🔴@andrea_ropero asistió al Comité Federal del Partido Socialista celebrado el pasado fin de semana. Diana Morant o García-Page fueron algunos de los rostros que se dejaron ver por allí y con los que pudo hablar. #elintermedio pic.twitter.com/h6wRWf7nui — El Intermedio (@El_Intermedio) September 10, 2024

En un tono más desenfadado y prácticamente sin dejar de andar, la periodista le preguntaba por el contenido de la conversación que tendría con Pedro Sánchez cuando se lo encontrase. "Normalmente se solía preguntar por la familia pero ahora no se si es el mejor momento", aseguraba el presidente autonómico de Castilla-La Mancha.

Más allá de la financiación singular de Cataluña, un "privilegio" contra el que Page reconocía que lucharía, la periodista de La Sexta le pedía su opinión por el adelanto en la celebración del próximo Congreso Federal y si resistiría a una purga orgánica como voz discordante del 'sanchismo'. No sin ironía, el barón castellano-manchego reflexionaba que "hoy se dice que lo importante es la resistencia, incluso se escriben libros", en referencia al 'Manual de resistencia' de Sánchez, lo que Andrea Ropero interpretó como "un dardo" al presidente del Gobierno. Sin embargo, Page añadía que la resistencia es "un valor y una virtud" y recordaba que llevaba "40 años" en política.

Curiosamente, las siguientes en aparecer en el vídeo eran las ministras Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, las dos personas llamadas a encabezar posibles corrientes alternativas 'sanchistas' en Castilla-La Mancha y Aragón, las federaciones más críticas con el líder socialista, tras la celebración del Congreso de Sevilla.