Núñez insta a Page a "rectificar para salvar a España" del cupo catalán de la mano de Feijóo

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reiterado al presidente regional, Emiliano García-Page, que "rectifique para salvar a España" y se "una" a su homólogo en el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para conseguir que el cupo catalán "no se lleve el dinero de los castellano-manchegos".

Así lo ha expresado este jueves en la Feria de Albacete, junto al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano. Desde allí ha lamentado que las comparecencias de Page durante los últimos días se han basado en emprender "ataques y críticas a Feijóo y a los presidentes autonómicos".

"Page dice que sus diputados nacionales no tienen nada que ver con él y que no obedecen sus órdenes. Sin embargo, cuando se elaboraron las listas electorales del PSOE en la provincia de Toledo, el partido envió una lista en la que el secretario de Organización en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, no era el número 1 por la provincia y la intermediación de Page hizo que finalmente sí lo fuera", ha recordado.

Para Núñez, Page cuenta con diputados nacionales que son personas "de su máxima confianza", por lo que es "mentira" que no pueda hacer nada.

Tellado pide que pase "de las palabras a los hechos"

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido a Page que "pase de las palabras a los hechos" porque "no está bien decir una cosa y hacer la contraria".

"El cupo catalán va a salir muy caro a todos los españoles porque es una mutación constitucional que consagra que habrá españoles de primera y españoles de segunda. Los castellano-manchegos serán de segunda", ha explicado.

Para Tellado, esta financiación sirve para "garantizar privilegios" a los socios de Sánchez, por lo que ha lamentado que "Page no sea el primero en salir a defender los derechos de los vecinos de esta comunidad".