Luis Enrique: "Espero que Mbappé y el PSG lleguen a un acuerdo como ocurrió en el pasado"

El 'caso Mbappé' está en boca de todos. La disputa que mantienen la gran estrella francesa y el Paris Saint-Germain no está pasando inadvertida para nadie, especialmente para Luis Enrique. El técnico del conjunto parisino ha sido el último en hablar y lo ha hecho mandando un claro mensaje, que él espera que se convierta en realidad.

Luis Enrique ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido del PSG frente al Lorient que espera que tanto el club como Mbappé puedan llegar a un acuerdo. El entrenador hizo referencia a lo ocurrido el pasado verano, cuando jugador y equipo sellaron su continuidad tras llegar a un acuerdo.

"Es un tema que ya sucedió en el pasado y que se resolvió de manera positiva cuando yo aún no estaba aquí. Espero que ocurra como en el pasado y que el PSG y el jugador lleguen a un acuerdo, es lo que a mí me gustaría. Pero no hay nadie por encima del club, la filosofía es muy clara", indicó el recientemente nombrado entrenador del Paris-Saint Germain.

"Como dijo el presidente, el club está por encima de jugadores, entrenadores o directores deportivos, y lo comparto al cien por cien", afirmó Luis Enrique. Preguntado de nuevo sobre la situación del jugador estrella del PSG y de la selección francesa, Luis Enrique dijo claramente: "No pienso decir nada más".

Una situación que parece estar hartando a Luis Enrique. Hastiado por las constantes preguntas de los periodistas, el técnico decidió no seguir dándole más bola al tema en la rueda de prensa y centró las cuestiones en el partido de este sábado frente al Lorient. Un estreno liguero lleno de amargura para el PSG, que ve cómo pueden salir sus grandes estrellas.

Mbappé, durante un entrenamiento con el PSG. REUTERS

El problema de Mbappé

Mbappé y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, mantuvieron una reunión el pasado martes en la que ambos no se movieron de las posiciones que han mantenido hasta ahora. Por una parte, el jugador quiere jugar esta temporada sin renovar su contrato, que expira en junio de 2024, pero sin ampliarlo, y no prevé salir traspasado durante esta ventana del mercado.

Mientras, Al Khelaifi insistió en que si el jugador no renueva seguirá apartado del primer equipo, entrenando aparte y sin jugar, según coincidieron varias informaciones de la prensa francesa. Una situación que desespera al club, que ve cómo no le puede dar salida a uno de sus grandes activos este verano.

