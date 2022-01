El plan del Real Madrid con Rafa Marín que espanta cualquier oferta de salida

Rafa Marín no se mueve. Unas molestias impidieron que el joven central tuviera una nueva oportunidad en el último partido de Copa del Rey al que Mario Gila acudió por primera vez con el primer equipo en esta temporada. La confianza del Real Madrid sobre el defensa que ha explotado esta temporada en el Castilla sigue siendo la misma. Desde Europa han llegado varias propuestas y la última que ha sido popular es la del Basilea. Tanto el club como el futbolista han dicho "no".

El cambio de agencia de representación ha supuesto que el central reciba más propuestas que antes. Los merengues no tienen ninguna duda de que el jugador también está centrado en su etapa. Después de renovar este pasado verano, el proyecto que se estableció en torno a esa firma sigue siendo el mismo y no pasa por otro lado que no sea más responsabilidad según vaya creciendo en el Real Madrid. Marín es el defensa del futuro para la entidad.

A sus 19 años está en una campaña muy importante para su carrera. Se ha convertido en el jugador esencial para el Real Madrid Castilla. Si los de Raúl González llevan cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota es por la contundencia de su línea defensiva. En ella tiene mucho que ver Marín; encuentro en el que juega, vídeo resumen de acciones de primer nivel. A pesar de que los blancos no pudieron hacerse con la victoria, basta como ejemplo el choque ante el Alcoyano para comprobarlo.

Este joven defensa ha presentado los suficientes galones como para que Ancelotti esté pendiente de la progresión del futbolista. Lo normal sería pensar en él para el futuro, pero la realidad es que este zaguero comienza a dar la sensación de que ya es presente. Está demostrando ser muy sólido en la zaga. Defiende bien los cruces, mantiene la concentración todo el encuentro y lee bien las trayectorias de los balones, anticipándose a los movimientos de sus rivales.

Preferencial

No es una novedad su gran rendimiento porque ya la temporada pasada con el Juvenil ya dejó grandes destellos de su calidad. A pesar de ser espigado con su 1,90 metros tiene una buena velocidad punta que le permite tener confianza en su juego y ser capaz de atrapar a los atacantes rápidos en carreras largas. Eso lo combina con una capacidad para dominar el aire con grandes saltos que le permiten imponerse con facilidad en los duelos cuando el balón no va a ras de suelo.

El futbolista se incorporó a finales de 2021 a Leaderbrock Sports, los mismos que trabajan con dos grandes estrellas del fútbol nacional: Pedri González y Ferran Torres. No sería extraño ver que el jugador vuelve a ampliar pronto su contrato. Como Florentino Pérez hizo en 2005 yendo a por Sergio Ramos a Sevilla, la dirección deportiva que se encarga de los futbolistas de la cantera se lanzó a por un central que despuntaba en el Alcolea, una humilde equipo de la provincia andaluza. Eso es lo que le permitió fichar por el conjunto del barrio de Nervión. Después, Marín llegó a La Fábrica en 2016 con unas altas expectativas que está cumpliendo.

