El Real Madrid se ilusiona con La Fábrica: el segundo boom con Raúl y un once para soñar

Siempre que sale un talento de la cantera del Real Madrid hay muchas expectativas puestas en él. El último ha sido Peter Federico, de 19 años, que tuvo unos pocos minutos en el partido contra el Athletic para debutar con el primer equipo. Fue poco tiempo, pero le bastó para dejar detalles del futbolista que puede llegar a ser si se le dan oportunidades. La Fábrica echa humo.

Se vuelve a hablar de la cantera del Real Madrid desde la temporada pasada. Todos en el club coinciden en que esta es una generación única y ahí está la conquista de la Youth League en 2020 como muestra de ello. Ha pasado más de año y medio de aquello y los jugadores que triunfaron en Nyon (Suiza) se ha asentado ya en el Castilla a las órdenes de un Raúl González que les llevó hacia el título.

El curso pasado se vivió el primer boom. Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Marvin Park, Sergio Arribas y Víctor Chust, que el último verano se fue al Cádiz, saltaron casi a la vez al primer equipo, entonces dirigido por Zinedine Zidane. Las bajas entre los mayores les abrieron sitio y ellos lo aprovecharon dejando minutos de calidad, en especial Miguel y Blanco, los dos más utilizados.

El segundo boom

Esta temporada se vive un segundo boom. Los antes citados siguen creciendo día a día en Valdebebas, a veces a las órdenes de Carlo Ancelotti, pero se les han ido uniendo más jugadores que prometen. Algunos, como el ya mencionado Peter Federico, Luis López o Sergio Santos, participaron también en la conquista de la Youth League y otros, como Rafa Marín o Marvel, se han ido sumando a la ecuación.

Peter Federico es de esos jugadores que tanto gustan a la parroquia del Santiago Bernabéu. Verticalidad, velocidad y desborde, que cada vez se ven menos, unidos a su descaro por la banda derecha (aunque también se desempeña por la izquierda). A Carletto le gusta y puede plantar batalla a los Asensio o Hazard en el primer equipo.

Rafa Marín y Marvel forman la pareja de centrales que se roban la atención en La Fábrica. El primero ha irrumpido desde lo alto (mide 1,91 metros). Un central con zancada y veloz. También tiene buena salida del balón, cualidad que comparte con su 'pareja de baile', Marvel. Este por lo que destaca es por su imponente físico y una cualidad atípica: es zurdo.

A las puertas del Castilla

Ya tenemos nueve jugadores para el once del futuro que se moldea en la cantera. Faltan dos, que todavía están en las categorías juveniles aunque no tardarán en subir. En el caso de Bruno Iglesias, el primero de ellos, ya se le ha visto con Raúl y no es para menos. En Valdebebas le catalogan como uno de los mayores talentos de La Fábrica que se recuerdan y está 'apadrinado' por gente que de captar futbolistas de futuro sabe un rato, como es el caso de Álvaro Benito, quien le comparó en su día con un tal Kaká.

Julen Jon Guerrero, lo que tiene, lo ha mamado en casa. Hijo del mítico Julen Guerrero, sobre el campo guarda similitudes con él. Es más un mediapunta que un delantero, pero va sobrado con el gol. Con esa cualidad se le abrirán muchas puertas y la siguiente ha de ser la del Castilla de Raúl.

El once de la cantera del Real Madrid que ilusiona

Así queda un once para soñar en La Fábrica. Por supuesto, hay mucho más talento en la cantera que no cabe en un equipo tan reducido. Morante, Théo Zidane, Nakai, De la Víbora... La lista es larga y en el Real Madrid se frotan las manos con lo que viene por debajo.

Fichas de La Fábrica 13. Luis López - Luis Federico López Andúgar. Nacido en Murcia (08/05/2001) y juega de portero. 2. Sergio Santos - Sergio Santos Fernández. Nacido en Leganés (03/01/2001) y juega de lateral derecho. 29. Marvel - Marvelous Antolín Garzón. Nacido en Casablanca, Marruecos (07/01/2003) y juega de defensa central. 16. Rafa Marín - Rafael Marín Zamora. Nacido en Guadajoz (19/05/2002) y juega de defensa central. 3. Miguel - Miguel Gutiérrez Ortega. Nacido en Madrid (27/07/2001) y juega de lateral izquierdo. 6. Blanco - Antonio Blanco Conde. Nacido en Montalbán (23/07/2000) y juega de pivote. 8. Bruno - Bruno Iglesias Lois. Nacido en Salamanca (01/05/2003) y juega de centrocampista ofensivo. 7. Marvin - Marvin Olawale Akinlabi Park. Nacido en Palma de Mallorca (03/07/2000) y juega de extremo derecho. 10. Arribas - Sergio Arribas Calvo. Nacido en Madrid (30/09/2001) y juega de centrocampista ofensivo. 11. Peter - Peter Federico González Carmona. Nacido en Madrid (25/07/2002) y juega de extremo derecho. 28. Julen Jon - Julen Jon Guerrero Landabaso. Nacido en Bilbao (14/04/2004) y juega de mediapunta.

