Momento Peter Federico: la solución de Carlo Ancelotti a los problemas con la Covid-19

Ante una situación crítica por las bajas, las soluciones aparecen en casa. El Real Madrid vivirá esta jornada de La Liga un momento bastante inusual con la plaga de bajas por la Covid-19. A pesar del negativo de Luka Modric, que tampoco estará disponible en cualquier caso, los merengues tienen una brecha en el lateral derecho. Sin Rodrygo Goes, Marco Asensio y Gareth Bale, las puertas del primer equipo se abren para Peter Federico.



La titularidad estará entre Eden Hazard y Lucas Vázquez, pero el canterano tiene muchas papeletas para completar la convocatoria de Carlo Ancelotti. Será una oportunidad única para que este joven extremo se luzca por fin con el foco del Real Madrid. Después de ser el jugador más destacado del filial merengue, el futbolista de origen dominicano es el mejor colocado para ayudar a la primera plantilla durante esta crisis de contagios.



Después de que Raúl González confiara en él la pasada temporada, cuando tenía por edad que seguir desarrollándose en el Juvenil A, fue el hombre más destacado de la gran cita vivida este fin de semana en la cantera blanca. De hecho, este es su año de Youth League, donde el Real Madrid se ha clasificado como primero de su grupo y ha conseguido el pase directo a los octavos de final de la competición continental juvenil.

Peter Federico (el tercero por la derecha), durante un entrenamiento del Real Madrid REAL MADRID

Extremo ideal

Es en el derecho donde mejor se prodiga ya que es zurdo y le gusta encarar hacia adentro para encontrar su disparo potente que ha dado más de un golazo a la cantera merengue. Su gran regate ayuda a que sucedan estas situaciones. Es un futbolista con duende y no abundan en el fútbol actual. Antaño sería el típico mediapunta jugón, pero en el fútbol moderno no hay tantos futbolistas que superen a sus rivales con regate. Él lo combina con su velocidad para dejar atrás a todo aquel que le desafíe.



Un jugador muy divertido de ver por su capacidad de desborde y por absorber mucha bola. Debe crecer físicamente, pero apunta muy bien y en la cantera merengue le cuidan con mimo. Este verano, el joven jugador de 19 años amplió su vinculación con la entidad de Chamartín hasta 2024. El joven talento de la cantera blanca se incorporó al Real Madrid en edad infantil y desde entonces no ha parado de crecer, pasando por todas y cada una de las categorías del club. Raúl ha acelerado esa progresión.



El último acelerón podría llegar con un debut este próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

