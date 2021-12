Aurelien Tchouameni, un nombre del 2022: el fichaje tapado para el Real Madrid

Aurelien Tchouameni, durante un partido del AS Mónaco. AFP7 / Europa Press

La explosión de Aurelien Tchouameni en el tramo final de este 2021 no ha sido en vano. Ya no copa portadas como lo hizo tras la consecución de la Nations League de Francia, pero su nombre no ha sido olvidado en las oficinas ni en los departamentos deportivos de los principales clubes de Europa. El centrocampista galo de 21 años, en enero cumplirá 22, dará el gran salto a un grande de Europa en este nuevo año al que le quedan tan solo unos días para llegar. El Real Madrid está pendiente.

Sus condiciones solo hacen que mejorar, pero destaca aún más su valor de mercado. El crecimiento que ha tenido desde el mes de octubre le ha hecho convertirse en el principal valor del Mónaco y a entrar en el top10 de la Ligue-1. Todo ello sin haber renovado con el conjunto del principado, cuestión que quedó paralizada ante su notoriedad mundial. Sus agentes trabajan en encontrar el mejor destino posible al futbolista de origen camerunés.

El Real Madrid es uno de los clubes que más ha preguntado por él y su situación. Los trabajos de ojeo desde Francia se resumen en una pila de informes de este futbolista que, en la mayor parte de los casos, son positivos. El seguimiento partido tras partido que se hace desde la entidad merengue es conocido por el propio jugador. Ya demostró que se sentía muy halagado por este interés cuando concedió varias entrevistas en Francia hablando sobre las portadas.

Esto metería presión a cualquier joven futbolista, pero Aurelien está demostrando una entereza fuera de su edad. En el Real Madrid le ven como un futurible miembro de ese grupo de jugadores candidatos a sustituir a la 'CMK'. Tras la llegada de Eduardo Camavinga y el ascenso de Fede Valverde, hay otro puesto que se debate entre Antonio Blanco y otros jugadores en el foco merengue como Lovro Majer, Nicolo Barella y Houssem Aouar. No se pierde de vista a otras jóvenes perlas como Ryan Gravenberch o Florian Neuhaus. En este momento, es Tchouameni el que más papeletas tiene.

Entre Kanté y Pogba

La ausencia de Kanté fue clave en la irrupción de Tchouaméni en la selección absoluta. Es un perfil parecido, aunque desde que comenzó a despuntar en el Burdeos le llamaron "El pequeño Pogba". En enero de 2020 el Mónaco hizo una gran inversión para hacerse con él: 18 millones de euros. Dos años antes, Gustavo Poyet le hizo debutar en la Europa League poniendo a este alto y portentoso centrocampista en el panorama europeo. Esto le ha colocado en el foco de los grandes de Europa.

Uno de ellos es el Manchester United. Su sueño de joven era jugar allí, pero cuando se ha cruzado el nombre del Real Madrid, Tchouameni ha dejado de hacerlo público. También se le ha relacionado con el Chelsea, incluso con el Sevilla de un Monchi que seguramente lo tenía en su radar desde hace tiempo. "Un centrocampista moderno", así lo califica Cesc Fàbregas. El exjugador culé fue uno de los que más apostó por él en su llegada a Mónaco.

El equipo del principado ya pide por él una cifra cercana a los 60 millones de euros. No será sencillo hacerse con una de las grandes promesas que ha explotado en la última temporada. Aurelien Tchouameni ya está en boca de todos. Este joven francés ha puesto en alerta a todo el fútbol mundial, mientras los grandes se adaptan al nuevo fútbol imperante. El centrocampista tiene todas las cualidades para ser una de las estrellas del futuro.

