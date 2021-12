Lewandowski no se olvida del Real Madrid: la cuenta pendiente de su agente con su fichaje

Robert Lewandowski ha estado cerca de jugar en el Real Madrid en varios puntos de su carrera deportiva. Ha sido en el Bayern Múnich donde se ha convertido en leyenda, pero al delantero polaco le queda una espina clava por no haber vestido de blanco. También a su agente, Pini Zahavi, tal y como ha revelado el periodista Romain Molina.

La vez que más cerca estuvo Lewandowski del Real Madrid fue en 2014, cuando todavía era la estrella del Borussia Dortmund y había impresionado al club blanco con sus actuaciones en sus enfrentamientos de Champions. La entidad de Chamartín le puso una oferta sobre la mesa, pero el polaco prefirió no romper el acuerdo que ya tenía cerrado con el Bayern.

Hace menos tiempo, entre 2017 y 2018, también cobró fuerza el nombre de Lewandowski en el entorno blanco. Aquella fue la peor etapa de Karim Benzema en el Madrid y se trató la posibilidad de hacer un cambio en la delantera que, finalmente, nunca se llevó a cabo. Eso permitió poder ver a partir de la temporada 2018/2019 al mejor Benzema que es el actual líder del equipo.

Lewandowski y Müller celebran un gol del Bayern Múnich en la Champions League 2021/2022 Reuters

Lewandowski quería entonces ir al Madrid y a Zahavi le pesa no haberlo conseguido. "Zahavi es bastante estricto a la hora de lanzar mensajes, por lo que cuando dice frente a sus amigos que le disgustó no haber logrado que Lewandowski fuera transferido al Real Madrid, significa mucho. Más que por sí mismo, Zahavi quería hacerlo por Lewandowski", dijo Molina en Eleven Sports.

"Zahavi lo valora mucho, nunca le escuché algo así sobre ningún otro jugador. Le tiene mucho respeto, algo comprensible, puesto que es un gran deportista y una gran persona. Si bien no tuvo éxito con Lewandowski, Zahavi organizó el traspaso de Alaba al Madrid. Conozco a mucha gente de su entorno. Personalmente, nunca hemos hablado de Robert Lewandowski. Sin embargo, sé que en muchas ocasiones ha enfatizado el gran respeto que le tiene", añadió al respecto.

El futuro de Lewandowski

Aún así, hay que reconocer que las cosas también le han ido mejor que nunca a Lewandowski durante los últimos años. El polaco ha sido el mejor goleador reciente, habiendo incluso logrado el récord de goles en una sola temporada que ostentaba Gerd Müller en la Bundesliga, con 41, solamente en 29 partidos. Además, el curso pasado se llevó el The Best y debería haberse llevado un Balón de Oro que nunca se entregó por la pandemia.

El futuro de Lewandowski vuelve a estar en entredicho. El Bayern saber que es muy peligroso no entrar siquiera en la batalla por el fichaje de Erling Haaland, pero el noruego no podría convivir con el polaco en la misma plantilla. El contrato de Lewy termina en 2023 y a este no le habrían sentado bien los rumores sobre Haaland, aunque desde Alemania ahora se desprende que el club muniqués no quiere otra cosa más que su renovación.

[Más información: Lewandowski no cree a Messi: "Me gustaría que sea sincero"]

Sigue los temas que te interesan