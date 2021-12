Qué opciones tiene Michael Edwards para ser el nuevo director deportivo del Real Madrid

Michael Edwards ha sido una fuerza impulsora clave detrás del éxito del Liverpool en los últimos años bajo Jurgen Klopp. El Real Madrid es de los pocos clubes que no cuenta con un director deportivo y eso ha elevado los rumores sobre la posible llegada del inglés que ha anunciado que al final de esta temporada se marchará del Merseyside. La entidad no se plantea contratar a nadie para esta posición ya que desde la dirección general se estima que está más que controlada la gestión.

Esta semana ha vuelto a sonar en la prensa británica con unos rumores que le están colocando en los grandes clubes de Europa después de su gran trabajo en Anfield. El cartel del Real Madrid vuelve a ser el más llamativo. Edwards fue ascendido al cargo a finales de 2016 y ha supervisado los fichajes de muchas de las figuras clave del actual Liverpool, como Mohamed Salah, Alisson, Virgil van Dijk y Fabinho. Después de una década en el club inglés, ha quedado demostrado que sus apuestas han sido sobresalientes.

Precisamente se criticó en su momento que apostara tan fuerte por el central neerlandés, pagando una suma que le convertía en el defensa más caro de la historia en ese momento. La respuesta fue el Balón de Oro que consiguió en la temporada 2019. Este director deportivo se volcó en la creación de un área de especialistas que trabaja con 'big data' para hacer los fichajes, así como analizar el rendimiento de los jugadores.

Michael Edwards, director deportivo del Liverpool, junto a Jurgen Klopp. Liverpool FC

La respuesta a la posibilidad de contratar un director deportivo la dio Florentino Pérez en 2016. "No nos hace falta un director deportivo. El Madrid ficha a los mejores jugadores del mundo y de España y luego está la cantera. El Madrid necesita a los mejores y para eso no hace falta un director deportivo. Aquí hay una dirección general desde que se fue Valdano. Se hicieron fichajes estratégicos cuando llegamos y al final la decisión la toma el que pone el dinero y no el director deportivo", explicó.

Sus opciones

Si bien es cierto que el todavía director deportivo del Liverpool desea unirse a la entidad merengue, sus opciones son más que escasas. La prensa inglesa también se hacía eco de su rechazo al Newcastle United y una de las razones es porque espera esa llamada desde la capital de España. El directivo de 41 años quiere afrontar nuevos retos, su trabajo está muy bien valorado y ha dejado el listón muy alto en Liverpool. Aún así, no se piensa en su figura.

Los merengues afrontan un verano muy especial en este 2022 y es la dirección general la que va a encargarse de llevar a cabo los movimientos. Kylian Mbappé y Erling Haaland son las grandes piezas del mercado y para hacer frente las dos contrataciones, el club se sitúa en una situación muy favorable. El primero está prácticamente hecho ante su no renovación con el PSG, mientras que por el segundo ya sabe que su sueño es vestir la camiseta blanca.

[Más información: Quién es Michael Edwards: la mente brillante del Liverpool que relacionan con el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan