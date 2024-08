Adiós a la cartera: lo nuevo de Google Wallet te permite crear una versión digital de cualquier tarjeta que tengas

Muchos usamos el móvil para todo, como la principal herramienta durante nuestro día a día. Por ejemplo, ya no hace falta llevar la tarjeta de crédito o débito en la cartera, porque podemos pagar con el móvil de manera rápida y segura gracias a Google Wallet en Android. La última actualización de la app ahora va mucho más allá.

Con el tiempo, Google Wallet ha evolucionado para ampliar sus posibilidades, y ha ganado compatibilidad con todo tipo de plataformas. Por ejemplo, ya podemos añadir la tarjeta de transporte a Google Wallet, para usar el bus o el tren con el móvil; o incluso podemos añadir tarjetas de fidelización de nuestro supermercado favorito, o tarjetas regalo para hacer compras sin pagar.

Una de las funciones más desconocidas de Google Wallet es la que permite crear un pase digital escaneando un código de barras o QR, para crear una versión digital de esa tarjeta. El problema es que no todas las tarjetas tienen un código impreso, y simplemente tienen un número de identificación o un nombre. Ahora, por fin vamos a poder añadir ese tipo de tarjetas sin código.

En 9to5Google han descubierto que Google Wallet se ha actualizado con la función de escanear cualquier tipo de tarjeta usando inteligencia artificial. La función sustituye a la función que permite hacer una foto a una tarjeta; si encuentra un código, la añadirá como tal, pero si no, usará aprendizaje automático para obtener los datos de la tarjeta.

En palabras de Google, el resultado es una "versión digital" de la tarjeta física, con todos los datos que la identifican; por lo tanto, en la práctica debería servirnos. Por ejemplo, si es la tarjeta de una biblioteca o de un club, sólo con mostrar los datos como el nombre o el número de identificación, debería ser suficiente para introducirlos en el sistema e identificarnos.

Nueva opción de Google Wallet para escanear tarjetas 9to5Google El Androide Libre

En teoría, también podemos registrar nuestro DNI y permiso de conducir en Google Wallet usando esta función; sin embargo, hay que tener en cuenta que estos no son sustitutos de las tarjetas reales y no podremos mostrarlas a un policía. Ya podemos pasar el carnet de conducir al móvil con la aplicación oficial de la DGT, y se espera que en el futuro cercano podamos tener el DNI en el móvil, pero por el momento, Google Wallet no sirve para eso.

De hecho, Google advierte que si el sistema detecta información 'sensible', como los datos del DNI o de nuestro seguro médico, no se sincronizará con nuestra cuenta de Google y sólo permanecerá en nuestro móvil. Sin embargo, tenemos que dar permiso a Google para que compruebe que esa información es realmente privada, y no podemos usar la función de añadir cualquier tarjeta si no aceptamos esto.

Por el momento, esta novedad de Google Wallet está llegando poco a poco a los usuarios, y no está claro si llegará a España o si estará limitada a unos pocos países inicialmente.