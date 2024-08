Estos son los accesorios imprescindibles para usar el móvil en el coche de manera segura y sin distracciones

Los coches están cada vez más conectados, es un hecho. No solo las marcas tradicionales están introduciendo una gran cantidad de electrónica en sus vehículos para ofrecer más funciones inteligentes, sino que incluso hay fabricantes de móviles como Xiaomi o Huawei que están apostando por introducirse en el mercado de los automóviles, aunque aún no han llegado a España.

Ya se tenga un coche convencional o uno de estos vehículos conectados, hay muchas ocasiones en las que algunos accesorios pueden hacer que ofrezcan un mayor número de comodidades, en este caso relacionadas con el uso del móvil. Ya sea para cargarlo o sostenerlo, hay dispositivos realmente útiles para hacerlo.

Y es que, si se utiliza de la forma correcta y legalmente permitida, el smartphone puede ser un gran ayudante de cara a hacer tanto largos viajes o trayectos cortos en el día a día.

Cargador para el coche

Algunas de las funciones con las que cuentan los smartphones para utilizar en el coche pueden consumir una gran cantidad de batería. Es el caso de la navegación, que no solo requiere la geolocalización, sino que en muchos casos también implica poner el brillo al máximo para ver correctamente lo que hay en la pantalla.

Es por eso que un cargador es un dispositivo esencial para llevar en el coche, ya que gracias a la batería del vehículo se podrá cargar la del móvil fácilmente. Además, existen bastantes modelos disponibles en función de las necesidades que cada usuario tenga, e incluso hay algunos que también cuentan con carga rápida.

Por una parte, se puede optar por el uso de un cargador de cable. Existen modelos que únicamente cuentan con una salida, mientras que otros tienen dos e incluso tres para hacer que tanto el copiloto como otros pasajeros del vehículo puedan también poner su dispositivo a cargar. Uno de los más recomendables es este de Uibi, que monta cuatro puertos distintos.

Sin embargo, si se tiene carga inalámbrica en el móvil, uno de estos cargadores puede ser la mejor opción. Estos se suelen colocar en el salpicadero o incluso en la rejilla del aire acondicionado, y también van conectados al enchufe del mechero. Su utilización es bastante más cómoda, puesto que basta con dejar el móvil sobre la base para que este comience a cargar. Además, los que van en el salpicadero cumplen una doble función, puesto que también valen para poder ver las indicaciones de la navegación en el dispositivo. El modelo de Glangeh es una gran opción.

Soporte para móvil

No todos los vehículos cuentan con una pantalla inteligente a la que poder enviar el contenido de Android Auto. Sin embargo, gracias a los soportes para el salpicadero se podrán seguir reviviendo indicaciones para navegar sea en el coche que sea. Este tipo de dispositivos son totalmente legales, y permiten que coloquemos el móvil a la lista para poder ver las indicaciones. En este caso, también existen diferentes tipos de soporte en función de la manera en la que se puede dejar el móvil sobre ellos.

Unos de los más utilizados y recomendables son aquellos que funcionan mediante el uso de imanes. Su funcionamiento es bastante sencillo, puesto que solo es necesario colocar una pequeña placa de metal en la parte trasera del móvil, a la cual se quedará pegado el imán que haya en el soporte.

Son una gran opción que aporta bastante comodidad y que ocupa poco espacio, sin embargo, dependen en cierta medida de que la funda no sea demasiado gruesa ni el móvil demasiado pesado. Además, esta placa de metal hará que no se pueda utilizar la carga inalámbrica, lo que habrá que quitarla al llegar a casa.

Es por eso que también existen soportes en los que se puede dejar el móvil sin necesidad de pegarle a este ningún otro accesorio. Estos son parecidos a los cargadores de carga inalámbrica, pero sin contar con esta capacidad, y costando algo menos de precio. Algunos como el Cirycase y el Miracase son de lo más recomendables.

Dispositivo Android Auto

Sí, por el contrario, se cuenta como una pantalla inteligente en el coche que sea compatible, este tipo de accesorio es también una opción imprescindible. Su función, básicamente, es la de eliminar los cables y poder llevar a cabo la conexión de Android Auto de forma inalámbrica.

Básicamente, se trata de un pequeño USB que se puede conectar mediante un adaptador —que viene incluido— al puerto USB Tipo C del vehículo. De esta manera, no habrá que enchufar el móvil, y este se podrá llevar en el soporte o incluso en el bolsillo. En este sentido, lo que ofrece es comodidad, y el modelo de MSXTTLY tiene una buena relación calidad precio por 48,85 euros.

Por otra parte, si no se cuenta con una de estas pantallas en el coche, también es posible adquirir una independiente que se puede poner y quitar en el salpicadero de forma cómoda y que no requiere instalación. Así, se podrá tener Android Auto en el coche, aunque este no incluya compatibilidad con el sistema operativo de Google. Eso sí, conviene quitarla cada vez que nos bajemos del coche, de forma que no atraiga a amigos de lo ajeno.