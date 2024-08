Sorpresa de Samsung: las tablets que se enfrentarán a los iPad Pro se filtran

Con el adelantamiento de los lanzamientos, que ya vimos con los Galaxy S24 y los Pixel 9, podríamos pensar que no se van a presentar productos importantes en lo que queda de año; nada más lejos de la realidad. Incluso si ignoramos a Apple y a sus nuevos iPhone, los fabricantes de Android tienen varias sorpresas en preparación. Sorpresas que ya no lo son tanto gracias a las filtraciones.

Samsung está detrás de muchas de esas 'sorpresas', como por ejemplo, con el próximo lanzamiento del Galaxy S24 FE, el nuevo móvil que representará la manera más barata de acceder a las funciones más deseadas de Galaxy AI. Pero eso no es lo único que prepara Samsung. Ahora, Android Headlines ha filtrado otro lanzamiento que se espera muy pronto, el de sus próximas tablets de gama alta Galaxy Tab S10.

Y sí, parece que Samsung apunta principalmente a la gama alta, porque según la filtración, la nueva gama Galaxy Tab S10 sólo estará compuesta de dos modelos, y los dos apostarán por una experiencia 'premium'. En concreto, los dos dispositivos serán la Galaxy Tab S10 Plus y la Galaxy Tab S10 Ultra; por lo tanto, no existirá una versión 'básica' de la Galaxy Tab S10, al menos no por ahora.

Es perfectamente posible que una versión básica de la S10 sea lanzada en los próximos meses, pero también lo es que nunca llegue al mercado; en ese caso, los usuarios tendrían que optar por un modelo de la gama Galaxy Tab A, o bien por la Galaxy Tab S9 FE, que podría seguir como parte de la gama de productos de Samsung.

Está claro que la prioridad de Samsung en esta generación es quitar ventas al iPad Pro, la mejor tablet de Apple; así que presentará dos tablets muy competentes, y posiblemente, las más potentes con Android. Es de esperar que Galaxy AI tenga mucha importancia para atraer a usuarios de Apple, y de hecho, una de las imágenes filtradas muestra algunas de sus funciones, como el resumen de la grabación de una receta.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus (izq) y Galaxy Tab S10 Ultra (der) Android Headlines El Androide Libre

La Galaxy Tab S10 Ultra mantendrá una de las decisiones más polémicas que ha tomado Samsung recientemente, el 'notch' o muesca en la pantalla para alojar las cámaras y sensores frontales. Es de ese tipo de cosas que no molestan a algunos pero que otros no soportan. Si somos de los segundos, la buena noticia es que la Galaxy Tab S10 Plus no tendrá 'notch', con una pantalla completa pero que en las imágenes tiene unos bordes más gruesos como consecuencia.

Se espera que Samsung presente las nuevas tablets Galaxy Tab S10 el próximo mes de octubre, por lo que se podrían presentar junto con el Galaxy S24 FE, que también debe estar a punto de ser lanzado.