Los libros más vendidos: 27 de marzo de 2026

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Ficción

1. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 27

3. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

5. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

6. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

7. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

8. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 66

9. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14

10. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20

11. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

12. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 67

13. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

14. Bailando lo quitao

Ana Milán / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

15. Grandes promesas

Pierre Lemaitre / Salamandra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

16. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10

17. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 88

19. Indignidad

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Abril o nunca

Juan Gómez Bárcena / Seix Barral / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

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No ficción

1. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

2. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

3. Desde el jergón

Josele Santiago / Contra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

4. Generación inquilina

Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 49

6. El libro del Tao liberado

Laozi / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

8. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 39

9. Los suicidas del fin del mundo

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

10. Una verdad incómoda

Jaime Mayor Oreja / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 51

12. Viaje a un Nuevo Mundo

Enric Juliana/Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9

14. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 224

15. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Contra el descontento

Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

17. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24

18. Viajando con Megan Maxwell

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

19. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16

20. Todo lo vivido

Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

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Poesía

1. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras

Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

4. Canción del agua a solas

Vicente Gallego / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Amarilla

Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

6. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29

7. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 153

8. Las tarántulas

Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

9. Sinceramente

Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Las ganas de comer Oreo

David Refoyo / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Sonetos a Orfeo

Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31

13. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025

Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

14. Idealista

Anónimo / Barrett / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

15. Oración de la lluvia

Carmen María López / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

17. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 15

18. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18

19. Las canciones completas de Hugo Wolf

Richard Stokes / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Territorio. Poesía reunida (1985-2025)

Álvaro Valverde / Tusquets / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

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Infantil y juvenil

1. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

3. Boni vs. Mono y el caos en el multiverso

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

5. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 76

6. Sangre de dragón

Briar Boleyn / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

7. Más que rivales

Rachel Reid / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

8. Magic Animals 11. El tesoro del laberinto

Varios autores / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

9. Brimstone

Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

10. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 42

11. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 207

12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 86

13. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 38

14. Colección Arlequín

Equipo Susaeta / Susaeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Kpop Demon Hunters: libro oficial de pósteres

Netflix / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

16. No hay ningún papá como tú

Jess Racklyeft / Timun Mas / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Fuego y metal 1. Metal Slinger

Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

18. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 18

19. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 9

20. El misterio de la aldea fantasma

Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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Bolsillo

1. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

2. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

3. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 92

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 131

5. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

6. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

7. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alianza / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

8. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 44

10. En el amor y en la guerra

Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

11. El caballero de los siete reinos

George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

12. Los hermanos Karamázov

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

13. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong

Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8

14. Viento y verdad

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 131

16. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 22

17. El quinto invitado

Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

18. Crimen y castigo

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

19. El acontecimiento

Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

20. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 35

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Otros libros

1. El regalo de los años

Luis Rojas Marcos / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 217

3. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios

Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

4. La salud mental no existe. La salud, sí

Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

5. Un puente hacia el alma

Raquel Sáez / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

6. El poder de la suplementación

Odile Fernández / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 213

8. Anandamida, el neurotransmisor de Dios

Borja Vilaseca / Vergara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

9. Cocina en casa como Dani

Dani García / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

10. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 246

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).