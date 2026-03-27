Los libros más vendidos: 27 de marzo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
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Ficción
1. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 27
3. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
5. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
6. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
7. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
8. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 66
9. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14
10. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20
11. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
12. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 67
13. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
14. Bailando lo quitao
Ana Milán / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
15. Grandes promesas
Pierre Lemaitre / Salamandra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
16. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10
17. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 88
19. Indignidad
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Abril o nunca
Juan Gómez Bárcena / Seix Barral / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
No ficción
1. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
2. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
3. Desde el jergón
Josele Santiago / Contra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
4. Generación inquilina
Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 49
6. El libro del Tao liberado
Laozi / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
8. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 39
9. Los suicidas del fin del mundo
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
10. Una verdad incómoda
Jaime Mayor Oreja / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 51
12. Viaje a un Nuevo Mundo
Enric Juliana/Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9
14. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 224
15. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Contra el descontento
Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
17. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24
18. Viajando con Megan Maxwell
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
19. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16
20. Todo lo vivido
Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
Poesía
1. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras
Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
4. Canción del agua a solas
Vicente Gallego / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Amarilla
Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
6. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29
7. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 153
8. Las tarántulas
Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
9. Sinceramente
Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Las ganas de comer Oreo
David Refoyo / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Sonetos a Orfeo
Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31
13. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025
Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
14. Idealista
Anónimo / Barrett / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
15. Oración de la lluvia
Carmen María López / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
17. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 15
18. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18
19. Las canciones completas de Hugo Wolf
Richard Stokes / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Territorio. Poesía reunida (1985-2025)
Álvaro Valverde / Tusquets / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
Infantil y juvenil
1. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
3. Boni vs. Mono y el caos en el multiverso
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
5. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 76
6. Sangre de dragón
Briar Boleyn / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
7. Más que rivales
Rachel Reid / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
8. Magic Animals 11. El tesoro del laberinto
Varios autores / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
9. Brimstone
Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
10. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 42
11. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 207
12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 86
13. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 38
14. Colección Arlequín
Equipo Susaeta / Susaeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Kpop Demon Hunters: libro oficial de pósteres
Netflix / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
16. No hay ningún papá como tú
Jess Racklyeft / Timun Mas / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Fuego y metal 1. Metal Slinger
Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
18. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 18
19. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 9
20. El misterio de la aldea fantasma
Iker Unzu / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Bolsillo
1. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
2. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
3. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 92
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 131
5. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
6. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
7. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alianza / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
8. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 44
10. En el amor y en la guerra
Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
11. El caballero de los siete reinos
George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
12. Los hermanos Karamázov
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
13. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong
Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8
14. Viento y verdad
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 131
16. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 22
17. El quinto invitado
Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
18. Crimen y castigo
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
19. El acontecimiento
Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
20. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 35
Otros libros
1. El regalo de los años
Luis Rojas Marcos / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 217
3. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios
Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
4. La salud mental no existe. La salud, sí
Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
5. Un puente hacia el alma
Raquel Sáez / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
6. El poder de la suplementación
Odile Fernández / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 213
8. Anandamida, el neurotransmisor de Dios
Borja Vilaseca / Vergara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
9. Cocina en casa como Dani
Dani García / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
10. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 246
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).