La revolución Steinem: una de las mentes más originales de la tercera ola del feminismo

Gloria Steinem en un encuentro con profesoras de estudios feministas y de género de la Universidad de Oviedo en 2021, cuando recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. ©FPA | Dani Mora

Ha muerto Gloria Steinem (Toledo, Ohio, 1934) a los 92 años. Fue un electrón libre del feminismo, pero con una energía poderosa para generar profundos cambios colectivos. Ha sido hasta el final una de las mentes más originales y osadas de la tercera ola del feminismo, que incluye los movimientos de la década de los sesenta (hay otras nomenclaturas que la sitúan en la segunda ola).

Periodista, escritora y activista, luchó por lo que ella llamaba "libertad de reproducción"; defendió, adelantándose a nuestra época, que podía vestir a su manera como una marca de libertad, porque el feminismo no era una doctrina estética, sino ética.

Fundó y dirigió la revista norteamericana Ms, publicación fundamental para el movimiento feminista en los 70. Nunca dejó de comprometerse con la democracia, la situación de las minorías étnicas y la defensa a ultranza de la igualdad entre hombres y mujeres en derechos, libertad sexual, educación, salarios, acceso a posiciones de poder y recursos disponibles en la sociedad.

Steinem y Dorothy Pitman Hughes crearon una revista dirigida a mujeres, que trataba temas políticos y sociales, afrontaba los derechos reproductivos, se implicaba en los debates de medio ambiente y en los avances del incipiente movimiento feminista, ignorado por los medios de comunicación convencionales.

El número inicial del magacín salió insertado como suplemento especial en la revista New York, en diciembre de 1971. Un famoso columnista acusó a la revista "de petulancia, de malicia o de uñas nerviosas chirriando sobre una pizarra". Y cuando el primer número, ya independiente, llegó a los quioscos en julio de 1972, un presentador de noticias declaró :"Les doy seis meses antes de que se les acaben las cosas que decir".

Señalamos que la publicación se mantiene viva hasta hoy como revista trimestral y también es un medio digital de actualización diaria. Fue la primera revista norteamericana a nivel nacional que planteó un periodismo feminista, combativo y provocador.

Pero las ideas de Gloria Steinem nunca fueron las del dirigismo más ortodoxo del movimiento y le llovieron críticas del propio campo. Incorporó a la teoría política y social del feminismo la idea de contemplar la situación de las mujeres desde la psicología. Creyó en la Revolución desde dentro, el título de uno de sus libros, porque consideraba que a las mujeres se las había empujado históricamente a la humillación absoluta.

A Steinem la llamaron individualista, pero en realidad se adelantó al feminismo del "yo" que impera en el siglo XXI

Recuperar la autoestima se convertía en un acto de liberación individual. Creyó que el proceso de descubrir y valorar el propio "yo" auténtico era el único modo de alcanzar la seguridad en sí misma que una mujer necesitaba para orientarse a logros individuales y colectivos. La llamaron individualista, pero en realidad se adelantó al feminismo del "yo" que impera en el siglo XXI.

En 2016 se publicó en España su libro autobiográfico Mi vida en la carretera (Alpha Decay). Cuenta su primera experiencia de activismo en una estancia en India, su trabajo como periodista enfrentándose al machismo de los sesenta, con su famoso reportaje infiltrada entre las chicas de Playboy para denunciar el acoso al que eran sometidas aquellas jóvenes; la fundación de la revista Ms, y, sobre todo, da cuenta de su visión del viaje constante para "recuperar el núcleo más auténtico, espontáneo, alegre y creativo de nuestra persona".

En 2021 en España le fue concedido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Aquellos días se la vio con su melena un poco más corta, pero con su eterna raya en medio enmarcando su rostro luminoso, un cinturón de los setenta, pantalones estrechos negros, chaqueta de lentejuelas y un aire de mujer libre.

Nos gustó siempre por eso, por su libertad, por seguir en pie, por vestir como le daba la gana, por levantarse de las caídas y contarlo aunque se rieran de ella, por utilizar la palabra "autoestima" tan manoseada y tan necesaria. Nos gustaba porque fue la "Revolución Steinem".