Muere a los 92 años la periodista y activista Gloria Steinem, figura clave del feminismo

Gloria Steinem en un encuentro con profesoras de estudios feministas y de género de la Universidad de Oviedo en 2021, cuando recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. ©FPA | Dani Mora

La periodista y activista Gloria Steinem, figura clave del feminismo, falleció este miércoles a los 92 años en su casa de Nueva York, "rodeada de algunas de las muchas personas que la querían", según se ha anunciado en un mensaje de su perfil oficial de Instagram.

"El casi siglo de vida de Gloria fue una vida bien vivida; ella siguió luchando por la igualdad hasta el último momento", continúa el mensaje.

En 2021 ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. "A lo largo de seis décadas su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad", destacó el jurado.

Gloria Marie Steinem, nacida en 1934 en Toledo, Ohio, se abrió camino como periodista freelance en Nueva York en los años sesenta, en una época en la que las mujeres rara vez firmaban reportajes de fondo.

Como explica Begoña Méndez, "cuando en 1963 cubrió como periodista freelance la marcha de Washington por los derechos civiles que Martin Luther King Jr. lideraba, la llama del feminismo prendió en ella definitivamente: ¿por qué en la tribuna de intervenciones no estaba, por ejemplo, Dorothy Height, directora del Consejo Nacional de Mujeres negras? Raza, casta, cuerpo de mujer: de la honda comprensión de esas prisiones nacía su vocación de activar un feminismo independiente e inclusivo, convencida como estaba de que los sistemas de casta basados en el sexo, la raza y la clase social son interdependientes y solo pueden erradicarse conjuntamente".

Steinem se hizo conocida por un trabajo de infiltración para la revista Show en el que se empleó como conejita en el Playboy Club de Nueva York para documentar, desde dentro, las condiciones laborales de las empleadas. El reportaje la incomodó profesionalmente —temía quedar encasillada— pero también la convirtió en una cronista incisiva de la vida de las mujeres trabajadoras.

Fue columnista de New York Magazine, publicación que ayudó a fundar, y en 1969 escribió "After Black Power, Women's Liberation" ("Después del poder negro, la liberación de la mujer"), un artículo en el que exploraba los motivos políticos de la culpa que sentía por haber abortado y que la situó como una de las voces emergentes del movimiento por los derechos de las mujeres y que muchos señalan como el momento en que pasó de cronista del feminismo a protagonista de él.

Gloria Steinem durante una rueda de prensa en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, con motivo de la concesión de su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021. ©FPA | Iván Martínez

En 1971, junto con otras periodistas y activistas, Steinem impulsó Ms., la primera revista estadounidense de circulación masiva controlada y editada por mujeres, pensada para hablar abiertamente de temas hasta entonces marginados en la prensa general: el aborto, la violencia doméstica, la brecha salarial.

Ese mismo año pronunció uno de los discursos fundacionales del feminismo de la segunda ola durante la creación del Caucus Político Nacional de Mujeres.

Junto a Betty Friedan, Steinem se convirtió en una de las figuras de referencia de esa "segunda ola", aunque con un perfil distinto: menos institucional, más callejero, construido sobre giras de conferencias por todo el país en las que compartía escenario con activistas negras como Florynce Kennedy, en un esfuerzo consciente por que el feminismo no se leyera —ni se practicara— como un movimiento exclusivamente blanco y de clase media.

"Pasó sus últimos años dedicándose a las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir. Recibió a cientos de invitados en su sala de estar para celebrar los 'Círculos de Conversación', una tradición que ella insistió en que continuara mucho después de su partida", señala el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En 2005 fundó el Women's Media Center —creado junto a Jane Fonda y Robin Morgan para visibilizar a las mujeres en los medios— y fue impulsora de otras muchas iniciativas de organización comunitaria.

Gloria Steinem era hija de Ruth, una mujer de ascendencia presbiteriana, y Leo Steinem, hijo de inmigrantes judíos de Württemberg. Su padre se ganaba la vida vendiendo antigüedades y la familia pasaba los inviernos recorriendo el país en un remolque, lo que significó que Steinem no asistiera a la escuela con regularidad hasta los doce años.

Su madre sufrió episodios de una enfermedad mental que la incapacitó durante largos periodos, y una joven Gloria asumió buena parte de su cuidado. Ella misma reconocería después que esa experiencia temprana con la vulnerabilidad y el aislamiento de una mujer sin recursos propios marcó su comprensión de lo que significaba la falta de independencia femenina.

"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás y hacer que se sintieran vistos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo dieron a las personas permiso para mostrarse tal como son realmente. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", afirma la publicación con la que se ha anunciado su fallecimiento.



En lugar de flores, Gloria pidió que quienes deseen honrarla con una contribución hagan una donación a la fundación que lleva su nombre, Gloria's Foundation, dedicada a preservar el apartamento histórico de tres pisos en el que vivía en Manhattan (Nueva York) desde 1967, convirtiéndolo en un espacio permanente para la organización feminista y el activismo.

Steinem es autora de varios libros que combinan ensayo, memoria y reportaje, entre ellos Outrageous Acts and Everyday Rebellions, Revolution from Within y el best seller My Life on the Road (Mi vida en la carretera, 2015), donde reivindicó el viaje constante en lugar de un hogar fijo como una forma legítima de vida adulta.

El próximo 22 de septiembre Penguin Random House publicará sus memorias An Unexpected Life, sin fecha de publicación aún en España. El libro recorre desde su infancia hasta la actualidad y combina reflexiones personales con su implicación en la lucha por los derechos de las mujeres.

En 2013, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto reconocimiento civil de Estados Unidos, por su trayectoria como activista.

Steinem permaneció activa hasta el final. Además de la próxima publicación de sus memorias, en marzo de este año conversó sobre independencia financiera en un evento de Bloomberg en Nueva York, y en junio recibió, junto a la activista Amy Richards, el primer Gracies Torch Award de la Alliance for Women in Media Foundation, un reconocimiento a quienes han abierto camino para otras mujeres.