Félix de Azúa: "Defiendo las falsificaciones cuando son buenas. La actual Sagrada Familia es un bodrio"

¿Qué libro está leyendo?

Suelo leer varios al mismo tiempo. En este momento La biblioteca de los siete mares, de Alexander Pechmann (Acantilado); los Sonetos a Orfeo de Rilke en edición de Andreu Jaume (Lumen); y Conversos, de David Jiménez Blanco (Almuzara).

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Con toda sinceridad, la introducción a la lectura de Hegel, de Alexandre Kojève.

Si no hubiera podido ser poeta y ensayista, ¿qué hubiera querido ser?

Músico, a poder ser de teclado.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

El regreso de Hölderlin desde Burdeos a su casa alemana. Creo que asistir a la Revolución francesa en su compañía debió de ser estimulante.

¿Por qué emprendió esta “breve búsqueda de los recintos que aún mantienen viva la imagen de un pasado más fuerte, inteligente y confiado”?

Sentí una curiosidad extrema por la pervivencia del estilo gótico desde su invención en el siglo XI hasta la mansión de la Bella Durmiente de Walt Disney.

¿No teme ser incomprendido en estos tiempos de exhibicionismo y postureo?

Buscar la comprensión de los demás es un esfuerzo que empobrece. Creo preferible buscar el conocimiento de los demás.

¿Realmente en el templo gótico cabe toda la ciudad? ¿En qué sentido?

No es que quepa, es que la catedral ES la ciudad, del mismo modo que el lenguaje ES la casa de la mente.

¿También se puede aplicar eso a la Sagrada Familia, o el nacionalismo ha vaciado de contenido el propósito de Gaudí?

En mi libro defiendo las falsificaciones cuando son buenas, como las de Violet o las de Pugin. La actual Sagrada Familia es un bodrio.

¿Qué hemos aprendido del incendio de Notre Dame y de su polémica reconstrucción?

Nada nuevo. Los monumentos han ardido una y otra vez a lo largo de los siglos sin que tuviera graves consecuencias. A veces se reconstruyen y otras no. Es indiferente. Soy partidario de que nada dure demasiado.

¿Cuál es su templo gótico favorito y por qué?

La abadía de Saint-Denis, en París. Allí nació el estilo gótico de la mano de un genio, el abate Suger. Es un invento tan ingenioso como la bicicleta.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Siempre vuelvo, una y otra vez, al Concierto para orquesta de Bela Bartók. Lo bailaba con mi hermana cuando éramos pequeños.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

No veo series.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

En Los cinco mil dedos del Doctor T, dirigida por Roy Rowland, viviría muy a gusto. Está demostrado que las películas de Almodóvar dan caspa.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Nunca.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Su ministro, un pijo catalán de un engreimiento incompatible con la cultura.

Una obra sobrevalorada.

Cien años de soledad. Es lectura juvenil.

Un placer cultural culpable.

En mi caso, las novelas de crímenes tipo Simenon.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

La creación artística ya ha muerto y no tiene demasiada importancia. En cambio, cada vez hay más entretenimientos.

España es un país...

Un poco por encima de África, pero no de Portugal.