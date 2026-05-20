'Entender Rusia… en su contexto geopolítico', una descripción del laberinto ruso en doce ensayos

De izda. a dcha. y de arriba abajo: soldados rusos en la zona de Jersón (Ucrania) el 16 de mayo (Alexei Konovalov/Europa Press); mapa de Rusia; caza del ejército ruso (Mihail Siergiejevicz/Europa Press); León Tolstói, fotografiado en 1908 por Serguéi Prokudin-Gorski; Vladímir Putin el 12 de mayo en el Kremlin (Sputnik/Mikhail Metzel vía Reuters), catedral de san Basilio de Moscú (Mesut Yalçın/Pexels) y fotograma de la serie 'Igor'.

Hace unos cuantos años crearon un anuncio de promoción turística que preguntaba a los ciudadanos rusos: “¿Ya acabaste de ver Rusia?”. Se trataba de fomentar el turismo interior, y la campaña solía provocar una pequeña sonrisa en quien la veía, con sus imágenes de parajes naturales y monumentos de todo tipo, con una increíble variedad de playas, montes, lagos, bosques, nieve, dunas, y lo que cualquiera pudiese imaginar.

Portada de 'Entender Rusia...', de la EUG Título: 'Entender Rusia… en su contexto geopolítico' Autor: José Ángel Ruiz Jiménez Editorial: Universidad de Granada (EUG) Año de edición: 2025 Disponible en Editorial Universidad de Granada Disponible en Unebook

Por supuesto que nadie había terminado de ver Rusia. ¿Cómo iba a ser posible semejante cosa?

Nada más leer el título de este libro, me he acordado de aquella campaña. Entender Rusia. Inmenso proyecto.

Pero el caso es que estamos ante un libro que lo aborda, a través de doce ensayos, y se nota que sus autores toman en sus manos el tema y le van dando vueltas, buscándole sus distintas caras y facetas, para poder presentar al menos un resumen funcional del papel geopolítico de semejante monstruosidad geográfica.

El inicio, de José Ángel Ruiz Jiménez, es revelador: Rusia como Némesis de Occidente. ¿Es Rusia parte de Occidente, o ambas se definen por su mutua enemistad? Porque en realidad, tampoco se trata de enemistad, sino de alejamiento intelectual o incomprensión.

Esta idea, que recorre toda la obra, es lo que me ha resultado más inquietante: ¿tenemos realmente objetivos e intereses tan distintos y enfrentados, o se trata simplemente de que no hemos sabido comprendernos? ¿O acaso llegamos a conclusiones parecidas, pero sin acompasar nuestros ritmos?

Quizás nuestra tragedia consista en que somos como una orquesta en el que los vientos van dos compases por detrás de las cuerdas, aunque intentan interpretar la misma obra. De esa descoordinación, de ese mal paso de baile, de esa disonancia histórica se ocupa nuestro libro en muchos momentos.

Rusia está a medio camino entre Europa y Asia. Ocupa ese lugar infinito, gigantesco territorio y escasa población, donde las culturas chocan y se mezclan, donde se rozan y se funden, al tiempo que intentan sobreponerse a la naturaleza, al clima y a las divergencias históricas.

Y, sin embargo, a veces los parecidos son tan notorios que dan lugar a anécdotas deliciosas, como la de una buena amiga mía que me contó que hasta los catorce años no había descubierto que Don Quijote era español. "Un kulak y un mujik (un campesino rico y uno pobre), uno chiflado y el otro sensato, cabalgando por la estepa mientras hacen locuras, ¿cómo iba yo a imaginar que no eran rusos?".

El espíritu de esa pequeña historia aparece una y otra vez en las páginas de esos ensayos, señalando la paradoja de países lejanos que, sin embargo, comparten más de lo que están dispuestos a reconocer.

El caso serbio, por ejemplo, con toda su complejidad, o la escisión anímica, permanente y no resuelta, de la relación rusa con los países del Cáucaso y los viejos conflictos con los chechenos, los armenios y los georgianos, cada cual enfrascado también en su propio camino de búsqueda de su identidad nacional. Por no mencionar las ambiguas y tensas relaciones con Kazajistán y Bielorrusia, los dos extremos híbridos de la cultura rusa, a Oriente y Occidente.

Todos estos temas son tratados en distintos ensayos de Irene Ballesteros (Crimea y el Ártico), Rajko Petrović (Serbia), George Tarkhan-Mouravi (Rusia y el Cáucaso), Tatyana Dronzina (Kazajistán), Alena Kárpava (Belarús) y José Morales Hernández (Ucrania), este último de máxima actualidad por lo que supone Ucrania, cuna de Rusia, con su tremenda importancia sentimental, material y emocional para la identidad y la realidad de Rusia, máxime en estos momentos, durante la guerra que ya dura cuatro años y que tanto nos puede ayudar a entender un libro como este. Y digo entender, que no justificar.

Los autores, cada uno a su modo, se ocupan de todos estos fenómenos políticos y culturales, señalando sus similitudes y sus diferencias, tan imprecisas las unas como las otras. En uno de los ensayos, incluso, se trata de explicar el terremoto social que supuso la desaparición de la Unión Soviética a través de Slovo Patsana, una serie policiaca de televisión que se hizo muy famosa en su momento, tanto en Rusia como en varias de las antiguas repúblicas pertenecientes a la URSS.

En este último caso, el autor, Miša Ðurkovic, se apoya en la trama de ficción para explicarnos, con mayor precisión, qué representa cada personaje, cada tipo de mafia, y cada conflicto. El texto me resultó tan interesante que ahora tengo ganas de ver la serie. En español sería algo así como "el mundo del chico. Sangre en el asfalto", pero no está disponible en ninguna cadena comercial que haya podido encontrar. En lugar de esta, por si a alguien le interesa, recomiendo Igor, otra serie rusa sobre la mafia, que hasta hace poco se podía encontrar en Amazon Prime.

Una escena de la serie 'Slovo Patsana'

Se analizan también importantes fenómenos políticos y económicos, como la construcción discursiva de Vladímir Putin de la Rusia actual (Francisco M. Villegas Cara), centrada en superar el trauma de la caída de la URSS y exigir para Rusia el puesto que se merece en el concierto mundial; el comercio internacional de Rusia desde 2022 y lo que han supuesto las sanciones y las maniobras rusas para evitarlas (Dmitry Artyukhov); un recorrido por el pacifismo ruso, desde la no violencia tolstoyana hasta el actual "No a la guerra" (José Ángel Ruiz Jiménez); y los orígenes y desarrollo del presidencialismo ruso, con sus peculiaridades democráticas y su apego al viejo autoritarismo (Gregorio Javier García Jiménez).

En conclusión, estamos ante un libro amplio y extenso, como no puede ser de otra manera, que toca facetas muy diversas de lo que es Rusia tanto para sus vecinos, como para la órbita geopolítica Occidental, o para los propios rusos, que han superado sólo a medias el impulso imperial, primero de los zares y luego de los soviets.

Con semejante geografía y semejante historia, Rusia es un inmenso laberinto que este libro nos ayuda a descifrar sin limitarse a ofrecernos una sola solución ni una salida única. Quizás esa sea la mejor virtud de la obra junto a la pluralidad de temas y autores.