La Feria del Libro de Madrid celebra el humor en todas sus variantes: de Jonathan Coe a Pantomima Full

Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid, presenta los pormenores de la edición de 2026, este martes en el Ayuntamiento de Madrid. Foto: FLM

La Feria del Libro de Madrid ha dado a conocer este martes las claves de su 85.ª edición, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, como siempre, en el Parque del Retiro.

Este año no habrá país ni ciudad invitada como eje central de la feria, sino un tema que atravesará buena parte de la programación: el humor, la sátira y la ironía "como formas de lectura crítica, reuniendo en Madrid a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el humor gráfico, el pensamiento y la creación escénica".

La directora de la feria, Eva Orúe, ha dado a conocer los pormenores de la nueva edición este martes en el salón de actos del Ayuntamiento de Madrid, donde la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha definido el humor como "un pararrayos vital", parafraseando al escritor Alfredo Bryce Echenique.

"Como el humor ilumina la feria hemos invitado a gentes que son del libro. Pero a los escritores sumamos a quienes han hecho su camino en la comedia, en la música o en la filosofía, y al hacerlo nos han hecho reír o nos han hecho reflexionar sobre qué nos hace reír", ha explicado Orúe.

Así, en las más de 400 actividades de la programación participarán escritores internacionales conocidos por el empleo del humor, la sátira o la ironía en sus obras, caso del británico Jonathan Coe, el alemán David Safier, el sueco Jonas Jonasson o la humorista gráfica argentina Maitena.

También participarán los rumanos Mircea Cartarescu y Ana Blandiana, así como Marta Sanz, Bob Pop, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Giuseppe Caputo, Nina Lykke, Beatriz Serrano, Julián Génisson, Álvaro Carmona, Raquel Gu, Alberto Montt, Leila Guerriero, Jon Bilbao o Rodrigo Fresán.

Del ámbito más cercano a la comedia pura, aunque algunos de ellos también han escrito libros, participarán Joaquín Reyes, Eva Hache, Ignatius Farray y el dúo Pantomima Full (Rober Bodegas y Alberto Casado), conocido por sus vídeos en los que satirizan a todo tipo de perfiles sociales y tribus urbanas.

La actividad inaugural será una mesa redonda sobre el humor con Maitena, el escritor y cineasta Rodrigo Cortés y el escritor y guionista Edu Galán, cofundador de la revista satírica Mongolia.

El cantautor Kevin Johansen y el dibujante Liniers, que han actuado juntos en múltiples ocasiones, volverán a encontrarse sobre un escenario para dialogar sobre música, ilustración, humor y creación compartida.

Entre las actividades destacadas figuran encuentros como ‘Un humor muy británico: encuentro con Jonathan Coe’; ‘Esto lo diría alguien como tú’, con Pantomima Full, Joaquín Reyes y Eva Soriano; ‘¿De qué nos reímos?’, con Eva Hache, Bernat Castany y Julián Génisson; o ‘El humor en la herida’, diálogo entre Camila Sosa Villada y Giuseppe Caputo.

También se rendirá homenaje a figuras fundamentales del humor, la literatura y la creación contemporánea como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra o Rafael Azcona. También habrá un homenaje especial a La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole convertida ya en uno de los grandes clásicos contemporáneos de la sátira literaria.

Entre los autores firmantes, Orúe ha destacado a Eduardo Mendoza, sin duda uno de los grandes escritores españoles de humor, que triunfó el pasado Sant Jordi pese a sus polémicas declaraciones. También estarán Siri Hustvedt, que acaba de publicar Historias de fantasmas, donde aborda su relación con su marido Paul Auster; Robin Sharma, autor del bestsellerEl monje que vendió su Ferrari, y Benjamín Labatut, autor de Un verdor terrible, MANIAC y la recién publicada La Antártica empieza aquí.

La Feria del Libro de Madrid reconocerá este año con el Premio Lealtad al diseñador, ilustrador y artista visual Pep Carrió por su estrecha vinculación con la identidad gráfica contemporánea de la FLMadrid.

El cartel de este año ha sido realizado por el ilustrador Miguel Pang (Barcelona, 1980), y muestra a varias personas leyendo bajo la sombra de un árbol, elemento indisociable de la Feria del Libro de Madrid, pero también en su tronco, en su copa y hasta colgando de sus ramas.

La feria en cifras

Este año la feria ocupará 4.600 metros cuadrados y tendrá 366 casetas distribuidas a lo largo del Paseo de Coches de El Retiro. De ellas, 118 son de librerías (59 especializadas y 59 generalistas); 220 casetas de editoriales (muchas de ellas compartidas entre dos o tres); 12 casetas de distribuidoras (que representan a unos 600 sellos que no tienen caseta propia en la feria) y 16 casetas de organismos oficiales.

En la zona central de la feria habrá seis espacios. Uno de ellos es el de gremios y asociaciones editoriales de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia, que juntos representan a 140 sellos diferentes.

En el espacio Archipiélago habrá 20 participantes, 14 de Madrid y 6 de otras provincias. En el espacio Editoriales Singulares participarán 26 sellos. La Plaza de la Ciencia y las Universidades contará con las dos casetas de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), además de otras 10 editoriales.

En el espacio Indómitas participarán, en dos fines de semana diferentes, 45 propuestas editoriales de distintas nacionalidades; y en la zona internacional participarán Andorra y el Instituto Cultural Rumano.

Este año se suman además dos nuevos espacios de firmas, llegando a un total de siete.

Eva Orúe ha hecho hincapié en la sostenibilidad y la cuestión medioambiental. Según ha explicado, este año las casetas se han construido con elementos más sostenibles y adaptables a las condiciones climatológicas. Además, el 80% de los libros que se expondrán en la feria se transportarán en vehículos que usan combustibles renovables, lo cual supondrá "un ahorro de 5,5 toneladas de CO₂".

"Desde que en 2024 la dirección pidió a los expositores que no entraran con sus coches en el Retiro, más la instalación de placas solares, hemos rebajado nuestra huella de carbono más de un 35 %", asegura Orúe.

Otra novedad de este año es que Casa de América, Casa Árabe y Casa de Cantabria, todas ellas en las inmediaciones del Parque del Retiro, se han comprometido a acoger algunas actividades de la programación en caso de que haya condiciones climatológicas adversas que obliguen a cerrar la feria o el parque en su totalidad.

Preguntada por esta cuestión, Orúe ha afirmado: "Estamos en el Retiro para lo bueno y para lo malo. Confiamos en que este año no nos cierren ni la feria ni el parque en su conjunto, pero tenemos que aceptar lo que toque porque queremos estar ahí. Nuestra presencia en el Retiro es respetuosa con el parque y sus normas".

Visita del papa

Eva Orúe ha reconocido que en junio habrá "un evento que pondrá patas arriba esta ciudad" y que condicionará también la feria del libro. Aunque ha bromeado con referirse a los conciertos de Bad Bunny, en realidad se refería a la visita del papa León XIV, que colapsará el centro de la capital.

"La mañana del día 7 es la que nos puede afectar algo", ha reconocido. No obstante, la feria permanecerá abierta. "Os va a costar un poquito más llegar, pero tenéis que llegar. Aunque sea más difícil no dejéis de venir, porque tenemos montada una buena en el Retiro", ha afirmado la directora de la feria.