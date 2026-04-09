Isabel Allende: "Es un honor que 'La casa de los espíritus' esté censurada en Estados Unidos"

A sus 83 años, Isabel Allende (Lima, 1942) puede presumir de ser la escritora viva más leída del mundo en español y también una de las más prolíficas. Si el año pasado visitaba España para presentar Mi nombre es Emilia del Valle (Plaza & Janés, 2025), donde retomó la saga de la familia del Valle que la autora comenzó con su célebre ópera prima, La casa de los espíritus (1982), ahora publica La palabra mágica (Plaza & Janés), un libro-manual en el que reflexiona sobre su profesión.

La escritora chilena también alardea de disciplina, esa que le metió en el cuerpo su abuelo cuando era pequeña y de la que no se ha desprendido desde entonces. Se fía más de la constancia que de la creatividad y, por eso, empieza un libro nuevo cada 8 de enero. Escribir es su oficio y su prioridad.

"Me siento desde temprano a escribir todos los días, excepto los domingos", ha relatado la autora en una rueda de prensa internacional este jueves. "Hago gimnasia por la mañana y me meto en el despacho y no veo las noticias hasta la tarde. Porque si veo todas las brutalidades que hizo Trump se me arruina el día, prefiero que me arruine la noche".

Portada de La palabra mágica. Una vida escrita, de Isabel Allende.

Allende, que vive en Estados Unidos desde los 80, ha arremetido en varias ocasiones contra el presidente estadounidense. "Se está censurando de una manera u otra muchas veces económicamente lo que se enseña en las universidades, en los colegios, están censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con raza, con la lucha de los trabajadores.. De mis libros solo La casa de los espíritus está censurada en varios estados, lo que me parece un honor, porque por algo lo censuran, ¿no?".

Sin embargo, la autora cree que todavía no está en posición de convertir ese clima político en ficción. Asegura que necesita distancia para hacerlo: "Escribí La casa de los espíritus en 1982, en plena dictadura en Chile, pero el golpe militar y el exilio quedaban ya varios años atrás. Necesité tiempo para elaborar todo eso y verlo con la distancia y la ironía necesarias para una novela. Hoy no podría escribir una novela sobre Trump o sobre lo que está pasando en Estados Unidos: puedo contar casos particulares, como el de una niña ciega separada de su madre en la frontera, pero para la visión panorámica de lo que ocurre, hace falta distancia. No se puede escribir desde el ojo del huracán, al menos yo no puedo".

Allende es de esas autoras que no temen volver a la novela que la bautizó como escritora. En este nuevo libro lo hace sin pudor: a partir de anécdotas personales y profesionales, cuenta cómo la escritura ha sido para ella adicción, refugio y brújula vital, desde la carta a su abuelo que dio origen a su obra magna hasta el impulso de seguir escribiendo tras la muerte de su hija Paula.

"Escribí La casa de los espíritus sin saber lo que estaba haciendo. Fue realmente algo dictado casi desde el más allá, no sé cómo pasó y nunca más he tenido esa inocencia para escribir, porque entonces no tenía idea de lo que era la industria del libro, nunca había leído una crítica literaria ni había asistido a un curso. Nunca más volvió a ser así, porque ya me puse en contacto con ese mundo literario, que es muy exigente y muy fregado en muchos aspectos, especialmente para una mujer en aquella época, por la falta de respeto, la competencia totalmente desleal con escritores masculinos que tenían menos disciplina y menos talento", ha contado.

Su relación con la crítica literaria no ha cambiado tanto desde entonces; sigue sin poder controlar lo que se va a decir de ella, pero la autora considera que sigue cebándose más con las mujeres que con los autores superventas. "Si El amor en tiempos del cólera la hubiese escrito una mujer, la hubiesen tildado de sentimental", ha asegurado. "Pero que te acusen de vender mucho es una tremenda subestimación de los lectores".

El próximo 29 de abril, Amazon Prime Video estrenará la primera adaptación televisiva en español de su icónica novela. Allende recuerda que no es la primera vez que La casa de los espíritus salta a la pantalla: en 1995 ya hubo una versión cinematográfica, pensada para el gran público internacional, en la que casi todos los intérpretes eran estrellas de Hollywood y apenas había presencia latina (con excepción de Antonio Banderas). Entonces, ha explicado la autora, la industria desconfiaba de los subtítulos y buscaba rostros reconocibles aunque eso diluyera el "sabor" latinoamericano de la obra original.

Ahora, en cambio, la autora cree que la serie, gracias al formato de ocho episodios, permite tomarse tiempo con la historia y, con un reparto y un equipo "absolutamente latinoamericanos, chilenos", promete una adaptación más fiel al espíritu de la novela.