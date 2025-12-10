El Cervantes exige a la RAE una rectificación por la elección "unilateral" de la sede del Congreso de la Lengua

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación del Anuario del Instituto Cervantes 'El español en el mundo 2025’, en el Instituto Cervantes, el pasado 28 de octubre. Foto: Alberto Ortega / Europa Press

El Instituto Cervantes se aferra a las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua para acreditar el ataque que este martes lanzó su director, Luis García Montero, frente a su homólogo en la RAE, Muñoz Machado.

El director del Cervantes lo acusó de tratar de imponer "por su cuenta" Panamá como próxima sede del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Horas más tarde, la RAE emitió un comunicado desmintiendo que Muñoz Machado hubiera impuesto la sede.

Según fuentes de la Academia, precisamente fue la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) la que lo decidió por unanimidad en Arequipa. Y si no se comunicó en la jornada de clausura, como venía siendo tradicional en ediciones anteriores, fue porque "la situación de tensión y desencuentro que había provocado García Montero" días antes del arranque del Congreso "hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio".

Muñoz Machado se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que la expedición regresó de Arequipa, según informan las mismas fuentes.

Sin embargo, "la designación de las sedes de los Congresos se consensúan entre el Instituto Cervantes y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España", ha explicado la institución dirigida por García Montero en un comunicado emitido este miércoles.

Y es que, "tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española, firmadas en mayo de 2014 y en las que se establece que "los países aspirantes a convertirse en sede de un Congreso deben formalizar oficialmente su candidatura mediante una comunicación oficial de su gobierno al Gobierno de España y a las instituciones organizadoras (el Instituto Cervantes y la RAE –corresponde a esta la presidencia de la ASALE–), que decidirán de acuerdo con las circunstancias del momento", añadía el comunicado.

El Cervantes ha lamentado, además, que la RAE se "beneficie" de la presidencia nata de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), así como que se "utilice" a las Academias latinoamericanas, lo que provoca "daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá".

La institución asegura que la elección "unilateral" de Panamá "sin el previo conocimiento del Instituto Cervantes vulnera la buena relación entre instituciones que ha sido la norma general de estos congresos", fundados por el Instituto Cervantes en 1997, y a los que en 2001 se sumó la RAE y ASALE. Por último, el Cervantes ha exigido a la RAE una rectificación y "la vuelta a la senda responsable de mutua colaboración".