Un poema inédito de Gata Cattana, la mesías del rap social y feminista que se fue demasiado pronto

"Para demostrarle al mundo / que se puede estar, aunque no se esté", escribió Gata Cattana en uno de sus poemas. Hoy el mundo le da la razón. Siete años después de su prematura muerte (se fue con solo 26), los seguidores de la rapera, poeta y politóloga cordobesa siguen siendo legión.

Su música sigue reproduciéndose en Spotify decenas de miles de veces cada mes. Sus dos poemarios publicados hasta la fecha (uno en vida, La escala de Mohs; el otro, No vine a ser carne, póstumamente) siguen apareciendo a menudo en la lista de los más vendidos de poesía.

Ahora, Aguilar, su editorial, reúne y amplía esos dos títulos en un solo volumen, Obra completa, que saldrá a la venta el jueves 24 de octubre. El libro incluye un nuevo prólogo, un epílogo de la editora, algunos poemas manuscritos y dos textos inéditos hasta la fecha: un poema y un texto en prosa.

Portada de 'Obra completa', de Gata Cattana (Aguilar)

"Traspasando los límites de los convencionalismos con su verso libre, en sus textos se abordan las luchas feministas, antirracistas y de clase", recuerda la editorial. "Poemas concebidos como bellos y frescos artefactos revolucionarios convertidos en alegatos por la paz y la justicia".

La joven autora “supo entrelazar la crítica social, la introspección personal y la celebración de sus raíces andaluzas”, recuerda la editorial. “Un compromiso que navega en metáforas e imágenes humanísticas sacadas de la mitología, la historia y grandes escritores como Unamuno, Quevedo, Góngora y Lorca. Referencias clásicas que se mezclan con la realidad más cotidiana, sin perder un fuerte vínculo con el rap, su otra gran pasión”.

El Cultural adelanta en exclusiva el poema inédito que contiene Obra completa, titulado "Una mujer", que puedes leer a continuación:

Ella es así. De esas.

Es como las veces

que el verso salta de sus abismos.

Se arroja.

Grita, baila, salta, llora.

Es de esas.

Es como la sensibilidad

espontánea de la poesía,

como ese papel en blanco

que calla,

pero te conoce y te guarda.

Apenas si reprocha,

Apenas si se deja oír.

No hay tiempo para nimiedades,

ya casi es de noche

y la sopa no está hecha.

Tampoco la conozco tanto.

Pero ellos me han hablado,

ellos me han hablado de la mujer torbellino,

de sus huracanes.

Y yo he visto sus ropas de colores,

la he visto escuchando tangos y bluses

y en un par de ocasiones tuve el

placer de compartir el té con ella.

Es una de esas que no se esconden,

imprevisible, de acantilados y cumbres,

natural de antemano,

como un carnaval, una fiesta pagana.

Como las Leyes incomprensibles de

Madre Gaia, que

nadie sabe cómo,

nadie sabe cómo,

pero aún resiste.

Ellos me han hablado,

me han contado anécdotas

de viejas glorias, de cuando

yo aún no había aparecido.

Me han hablado de la madre

y la esposa.

Ella no dice nada porque es transparente,

no hace falta.

Es como la poesía,

como os estaba diciendo.

Como la poesía cuando

El verso salta, salta de sus abismos.

La máxima expresión de los valores

femeninos e infantiles, de inquietudes y

dulzura, de dar sin medida, de darse.

De no caberle un solo sentimiento más

en el cuerpo.

Puede que me equivoque,

tampoco la conozco tanto.

Ellos me han hablado de la madre

y la esposa.

Pero yo les hablo de la mujer.

La mujer torbellino, con sus huracanes.

Una mujer de esas.

UNA MUJER.

De esas.