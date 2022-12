100 libros perfectos para regalar esta Navidad

Hay quien dice que regalar un libro es el mejor, el más delicado de los elogios, además de un retrato, una confesión, una declaración de intenciones y una prueba de amistad. Ahora que se multiplican las novedades y las propuestas, El Cultural presenta su selección de los cien títulos más recomendables para los aficionados a la lectura, los adictos a los best sellers, los amantes de la poesía, el arte, los viajes, la historia, las confesiones y biografías, la ciencia, el cine, la música y la gastronomía, en una suerte de imperdible bazar encantado.

Narrativa

Ilíada liberada. Homero. Blackie Books. Tras el éxito de Odisea liberada, Blackie Books "libera" ahora la Ilíada, en una edición en prosa de Miguel Temprano que se completa con la versión de Alberto Conejero de Las Troyanas, de Eurípides, Guerreras, de Marina Garcés y Otra belleza, de Alessandro Baricco.

14 de abril. Paco Cerdá. Libros del Asteroide. Crónica coral del 14 de abril de 1931, Paco Cerdá recrea, con excelente pulso narrativo y exigencia literaria, el día que cambió el siglo XX español, desde el pronunciamiento republicano al exilio del rey.

Cuentos completos 1907-1913. D. H. Lawrence. Páginas de Espuma. D. H. Lawrence fue algo más que el gran provocador del siglo XX. Como demuestran estos primeros relatos, no solo supo reflejar el amor y los instintos humanos, sino que también plasmó la hipocresía de su tiempo, apostándolo todo a la pasión.

Todos los cuentos. Antonio Pereira. Siruela. Ante el centenario de Antonio Pereira (1923-2009), Siruela recupera este volumen con todos sus cuentos. Narrador de asombrosa modernidad, sus relatos son historias posibles que el lector puede, si lo desea, completar con su imaginación.

Vengo de ese miedo. Miguel Ángel Oeste. Tusquets. Miguel Ángel Oeste novela sin ficción su infancia, atormentada por los abusos de un padre maltratador, para comprender por qué sigue "instalado en el miedo", y cuándo este se convirtió en el motor de su escritura.

Alias. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Lumen. Cómplices y amigos, Borges y Bioy Casares escribieron juntos libros de relatos que firmaron como un solo autor. Lumen los recupera ahora, rebosantes de ingenio y mucho humor.

Tostonazo. Santiago Lorenzo. Blackie Books. Tras el abrumador éxito de Los asquerosos, Santiago Lorenzo lanza en Tostonazo una exhortación a buscar la felicidad en los márgenes y a desenmascarar a los cínicos, iluminando las sombras de este país con su originalísima voz, pletórica de talento y desinhibición.

Más vendidos

Todo va a mejorar. Almudena Grandes. Tusquets. Esta novela póstuma es una distopía sobre una España en la que la crisis y una pandemia llevan al poder al Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya!, cuyo lema, nada inocente, es: "Seguridad es salud. La salud es vida. La vida es seguridad."

Revolución. Arturo Rérez-Reverte. Alfaguara. Ambientada en el México revolucionario de Pancho Villa, narra las aventuras de Martín Garret Ortiz, un joven ingeniero español, trasunto del propio Pérez-Reverte, con el que comparte su capacidad de observación, ausencia de ideología, y sed de aventuras.

Cuento de hadas. Stephen King. Plaza & Janés. El rey del terror oscuro vuelve con la historia de Charlie Reade, un adolescente marcado por la tragedia y la soledad, cuya vida cambia al descubrir, en el cobertizo de su vecino, la puerta a un mundo de fantasía.

Esperando al diluvio. Dolores Redondo. Destino. Tras el éxito de la Trilogía de Baztán, Dolores Redondo novela la búsqueda de un asesino en serie real, conocido como John Biblia, que pudo refugiarse en Bilbao en los años 80. Allí continúa la persecución policial, mientras sobre la ciudad se cierne un verdadero diluvio.

Riccardino. Andrea Camilleri. Salamandra. Termina la célebre serie del comisario Montalbano con este Riccardino en el que su protagonista se enfrenta a su creador con insolencia y humor, mientras investiga qué esconde un supuesto ajuste de cuentas

La llama de Focea. Lorenzo Silva. Destino. Bevilacqua y Chamorro deben descubrir al culpable del asesinato, en el Camino de Santiago, de una joven barcelonesa de poderosa familia. Mientras resuelve el enigma, el subteniente regresa al pasado y nos descubre su gran historia de amor.

Lejos de Luisiana. Luz Gabás. Planeta. Galardonada con el Premio Planeta, Lejos de Luisiana es tanto una novela histórica y de aventuras como un desmelenado relato de amor sobre la pasión prohibida entre una muchacha francesa y un joven indio de la tribu kaskaskia, que se desarrolla en la Luisiana española.

Poesía

Verbolario. Rodrigo cortés. Random House. Cercano al aforismo, pero sobre todo a la poesía, el libro del escritor y cineasta es una suerte de "antidiccionario". Sus ingeniosas definiciones son destellos de una inteligencia singular. "Héroe: carnicero que está de nuestro lado", reza una de las criaturas.

Deseo de ser árbol. Ángelo Néstore. Espasa. Por primera vez el Premio Espasa de Poesía concilia al público y a la crítica especializada. El libro ganador ahonda, como en las otras obras de Néstore, en el deseo, el amor y la familia, pero además se erige en una reivindicación de la identidad queer.

Un año y tres meses. Luis García Montero. Tusquets. Desde el duelo por la muerte de Almudena Grandes, el poeta registra el sufrimiento durante la enfermedad de su esposa. Lejos de centrarse en la tragedia, extrae el jugo más conmovedor y candoroso de la sustancia poética.

Meadowlands. Louise Glück. Visor. El nuevo poemario de la neoyorquina, Nobel de Literatura en 2020, se presenta en edición bilingüe. Las referencias a los poetas de la Antigua Grecia se infiltran en una escritura cercana, transparente. En la poesía de Glück, confesional y profunda, los clásicos conviven con lo contemporáneo, y los mitos con la cotidianeidad más actual.

Un número finito de veranos. Aurora luque. Milenio. "Una de las grandes poetas de nuestro tiempo", rezaba el acta que reconoció el libro de Luque con el Premio Nacional de Poesía. Helenista pero hija de su tiempo, reivindica la feminidad en su mejor momento como creadora.



Una sola vida. Manuel vilas. Lumen. Aunque en los últimos tiempos se ha prestigiado mucho más su obra narrativa, Vilas empezó en la poesía. Ahora reúne todas sus composiciones en un solo volumen que destila verdad autobiográfica. Descarnado y sencillo, el poeta emociona desde la elocuencia.

Lujurias y apocalipsis. Luis Antonio de Villena. Visor. El poeta, tótem de los novísimos, considera que "el mundo se hunde". Lo explica en el postfacio de su nuevo libro, donde se aferra a la belleza ante el "apocalipsis" y se muestra celebratorio, tan sensual como siempre, más Villena que nunca.

Ensayo

El fuego de la imaginación. Mario Vargas Llosa. Alfaguara. Literatura, teatro, cine, arte, arquitectura... La pasión por la cultura del Nobel peruano está muy presente en su faceta periodística. La primera entrega de su obra completa como articulista está plagada de joyas.

Por el cambio. Ignacio Varela. Deusto. 40 años desde las primeras elecciones democráticas es distancia suficiente para hacer balance. Varela, con la rigurosidad que lo caracteriza, bucea en las luchas de poder y disecciona a los artífices de la Transición. Felipe González, figura central, es el personaje sobre el que se arma el relato.

Los chicos de Hidden Valley Road. Robert Kolker. Sexto Piso. 12 hijos, 6 de ellos padecen esquizofrenia. Kolker cuenta la tragedia que asoló a la familia Galvin, una historia real que ha sido determinante en los avances científicos acerca de la enfermedad. Una crónica brutal, pero rigurosa. Un libro que desata la locura.

El bucle invisible. Remedios Zafra. Nobel. La autora de El entusiasmo, que ya indagó en "la precariedad y el trabajo creativo en la era digital", desmadeja en su nuevo libro, Premio de Ensayo Jovellanos, una realidad también mediada por la tecnología: estamos secuestrados en la red por nuestros hábitos de consumo.

Edificio España. Javier Ruiz. Espasa. El periodista ha ganado el Premio Espasa por un libro divulgativo que analiza la desigualdad económica en nuestro país. "No hay dos Españas de derechas y de izquierdas, sino de ricos y de pobres", aseguró Javier Ruiz cuando recibió el premio.

El deseo interminable. José Antonio Marina. Ariel. El prestigiado filósofo explica en su nuevo libro cómo las motivaciones individuales nos ayudan a comprender la historia, y propone el estudio de estas emociones en las aulas.

Antes del antiimperialismo. Josep M. Fradera. Anagrama. Fradera, Premio Anagrama de Ensayo con este libro, indaga en los antecedentes del imperialismo, cuando surgen las primeras críticas al sistema esclavista y el colonialismo, para cuestionar ideas preconcebidas.

Historia

Madrid, 1945. Andrés Trapiello. Destino. El escritor regresa, con nueva documentación y testimonios, y una fabulosa edición gráfica, al crimen de los Cuatro Caminos, un atentado perpetrado por cinco guerrilleros comunistas contra una subdelegación de Falange que cimentó la dictadura de Franco.

En el corazón de la Europa civilizada. Jeffrey Veidlinger. Galaxia Gutenberg. El Holocausto empezó en Ucrania dos décadas antes de la "solución final" nazi. Esa es la hipótesis de esta escalofriante investigación sobre los pogromos que entre 1918 y 1921 normalizaron la "violencia genocida" contra los judíos.

La historia de Rusia. Orlando Figes. Taurus. El prestigioso historiador británico bucea en su nuevo ensayo en los mitos y reinvenciones que han dado forma a la historia rusa. Una lección soberbia e imprescindible para colarse en la mente de Putin y en sus motivaciones anacrónicas para invadir Ucrania

Las Guerras Napoleónicas. Alexander Mikaberidze. Desperta Ferro. Un monumental estudio que rompe las visiones eurocéntricas y aborda las repercusiones que esta primera "Gran Guerra", como fue conocida en el siglo XIX, tuvo en Asia, África y América. Un enfoque fresco y revelador sobre los conflictos protagonizados por Bonaparte.

Guía de viaje por el Imperio romano. Jerry Toner. Crítica. A través de su alter ego, un aristócrata del siglo II d.C., el destacado clasicista emprende un grand tour por los territorios que gobernaba Roma para mostrar cómo era la vida en esa época, cómo pensaban los romanos.

Los Nadies de la Guerra de España. Francisco J. Leira. Akal. Un fraile represaliado, un campesino que llegó a general… Ocho microhistorias, con la Guerra Civil como punto de encuentro, que desgranan la historia trágica reciente de España con una complejidad enorme. Un sobresaliente ejercicio de historia pública y social.

El autoexpolio del patrimonio español. José María Sadia. Almuzara. El periodista recopila los más vergonzosos episodios de venta de obras de arte y de patrimonio de España en el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Una sangrante denuncia de la connivencia e ignorancia de las autoridades y la sociedad.

A mi manera

Zelda. Nancy Milford. Bamba. Caótica y vital como los años 20 que tan bien encarnó, Zelda Fitzgerald aparece retratada en este volumen a través de cartas y entrevistas con sus amigos, y de los informes de los psiquiatras que trataron su esquizofrenia y su proceso de autodestrucción.

El Diario de Virginia Woolf, Vol. V (1936-1941). Virginia Woolf. Tres Hermanas. Escrito en los años más terribles de Virginia Woolf, la última anotación de este diario es de apenas cuatro días antes de suicidarse. Y, sin embargo, aquí hay mucho más: lecturas, amistad, creación, alegría y abismos de soledad.

Spinoza en el Parque México. Enrique Krauze. Tusquets. Enrique Krauze celebra sus 75 años recordando, a través de una serie de entrevistas con José María Lasalle, su proceso de formación y la evolución de su pensamiento como ensayista, escritor, analista e historiador.

El derecho a soñar. Juan Manuel de Prada. Espasa. Como si de un detective se tratara, Juan Manuel de Prada reconstruye con minuciosidad la vida de la deportista, poeta, periodista y feminista Ana María Martínez Sagi, en esta completísima biografía en dos tomos que desmonta los olvidos y medias verdades con los que Sagi ocultó sus pasiones.

Diarios y cuadernos (1941-1995). Patricia Highsmith. Anagrama. Celosa de su intimidad, al punto de escribir este diario en varios idiomas, entre ellos el español, Patricia Highsmith retrató puntillosamente, desde su adolescencia a su muerte, su pasión por la escritura, sus problemas personales y sus amores clandestinos.

Cartas. Emily dickinson. Lumen. A lo largo de su enigmática vida, Emily Dickinson escribió más de mil cartas de las que ahora se recupera una cuidada selección rebosante de sentimientos, poemas, sueños, confesiones y palabras de amor.

Cambó. Borja de Riquer. Crítica. A partir de correspondencia y documentación inédita, Borja de Riquer reconstruye la peripecia vital, política e intelectual de Francesc Cambó, el último gran regeneracionista, incomprendido y manipulado por todos.

Cómic

La venganza de los bibliotecarios. Tom Gauld. Salamandra Graphic. Nueva compilación de las punzantes tiras cómicas sobre el mundillo literario que el autor escocés publica en The Guardian. Sus trazos rematadamente simples y su fina ironía esconden un gran amor por los libros.

Zar accidental. Vida y mentiras de Vladímir Putin. Andrew S. Weiss y Brian Brown. Norma Editorial. Este cómic bucea en la infancia y la juventud de Putin para explicar cómo un mediocre cargo intermedio de la KGB llegó a convertirse en uno de los líderes más poderosos de la historia de Rusia.

El eternauta. H. G. Oesterheld y Solano López. Planeta Cómic. Publicada en Argentina entre 1957 y 1959, esta obra maestra de la ciencia ficción fue la primera novela gráfica en español. Una nueva edición potencia su calidad visual sin alterar el espíritu original de la obra.

Carpanta 75º aniversario. Josep Escobar. Bruguera. Este volumen recopila las mejores páginas del icono del tebeo que retrató con humor a toda una generación de posguerra, identificada con el hambre atroz de su pícaro protagonista.

De otro planeta. Grace Ellis y Hannah Templer. Sapristi. La escritora Patricia Highsmith fue una de las grandes damas del crimen. ¿Y si contáramos su vida como una historia de suspense? Con esta premisa se narran los episodios de su biografía que inspiraron El precio de la sal, novela esencial de la literatura queer.

El gran Calvin y Hobbes ilustrado. Bill Watterson. Astiberri. La editorial bilbaína inicia con este álbum la publicación de las aventuras del pequeño Calvin y su sarcástico tigre de peluche, que durante una década aparecieron en más de 2.400 periódicos de todo el mundo.

Sábanas. Brenna Thummler. Brúfalo / La Cúpula. Tras la muerte de su madre, una adolescente debe ocuparse de su hermano, de su padre y de la lavandería familiar. Una historia delicada sobre el duelo y las segundas oportunidades.

Música

Surrender. Bono. Reservoir Books. La leyenda de Bono, líder de U2, trasciende los escenarios. En primera persona, por fin, narra su aventura, que arranca en una infancia en distintos barrios de Dublín. Un relato hilvanado a través de cuarenta canciones en las que vida y obra se entrelazan y se confunden.

Más extraño que la bondad. Nick Cave. Sexto Piso. Un sugestivo collage a través del que se perfila la personalidad de uno de los músicos más rompedores y emocionales de los últimos años. Apuntes en libretas, letras de canciones a mano, fotos, piezas de arte... Una visita guiada por el propio Cave a los hitos de su universo creativo.

La música en Cuba. Alejo Carpentier. Kultrum. Un tratado de la música de la isla caribeña, en el que convergen tradiciones (desde la africana a la española pasando por la aborigen) que dieron a luz mestizajes gloriosos. Tras largo tiempo descatalogado, emerge de nuevo en las librerías esta obra del escritor de El siglo de las luces.

Historia de la ópera. Gabriel Menéndez Torrellas. Akal. Documentado manual para adentrarse en un arte que levanta pasiones desde hace cuatro siglos. Siguiendo un hilo cronológico, recorre los hitos más destacados de ese feliz encuentro de la música con el teatro.

David Bowie. La historia detrás de 456 canciones. Benoit Clerc. Blume. Desde su primer single, "Liza Jane", hasta el álbum que resultó ser su testamento, Blackstar. La peripecia compositiva inagotable de Bowie plasmada canción a canción, con sus respectivos comentarios y referencias.

So long, Marianne. Kari Hesthamar. Yonki Books. Marianne Ihlen y Leonard Cohen se conocieron en la isla de Hidra en los años 60. Ella venía de un naufragio sentimental y él era un poeta canadiense apenas conocido. En este libro se trasciende el rango de musa para regalarnos su historia completa.



Menos que un perro. Charles Mingus. Kultrum. En este 2022 tuvimos que recordar (y reivindicar) al Angry Man of Jazz por su centenario. Exhumadas del olvido, estas memorias vieron otra vez la luz. Mingus se sincera en unas páginas que contienen además su carta abierta a Miles Davis.

Arte

Retratarte. Carlos del Amor. Espasa. Tras el éxito de Emocionarte (Premio Espasa 2020), el periodista revisa 36 retratos icónicos de la Historia del Arte, de La Rêverie de Renoir a La Tornabuoni de Ghirlandaio, pasando por la Ophelia de Millais, con una entretenida fórmula que mezcla ficción (se pone en el lugar del retratado o del artista) y documentación real.

'Ophelia', de John Everett Millais

El arte parodiado. Carlos Reyero. Cátedra. Es indiscutible la importancia de la caricatura y el humor gráfico en la prensa española desde mediados del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Partiendo de esta premisa el autor acota y estudia la gran cantidad de materiales encontrados.

Escritos sobre arte, literatura y música. Charles Baudelaire. Acantilado. Por primera vez en español la totalidad de los escritos de Baudelaire sobre estética, que incluye no sólo obras tan representativas como las dedicadas a los Salones de 1845 y 1846 y El pintor de la vida moderna, sino también los artículos publicados en prensa, los prólogos y estudios.

El Prado en peligro. Elvira Fernández Gascón. Turner. Roberto Fernández Balbuena fue uno de los principales artífices de la protección del patrimonio histórico-artístico español durante la Guerra Civil. Esta es su biografía y la puesta en valor de una labor impecable escrita por su hija.

Te gusta el arte aunque tú no lo sepas. Sara Rubayo. Paidós. Conocida en redes como ‘La gata verde’, esta historiadora trata de demostrar con esta divertida introducción a la historia del arte universal que todo lo que en ella se cuenta tiene más que ver con nuestra vida de lo que imaginamos.

Todo Banksy. Carol Diehl. Cátedra. Siempre al filo de la polémica, el grafitero más famoso sigue siendo un misterio. Este libro se acerca a su figura contradiciendo a los que piensan que lo suyo es intrascendente.

Goya. A la sombra de las Luces. Tzvetan Todorov. Galaxia Gutenberg. Analizando al Goya pensador, Todorov nos descubre una forma nueva de enfrentarnos a la figura y a la obra del aragonés y lo sitúa al lado de Goethe. Galaxia rescata este ensayo de 2011 con prólogo de José María Ridao.

Ilustrados

Lo que el viento se llevó. Margaret Mitchell. Reino de Cordelia. Los soberbios trazos de Fernando Vicente insuflan nueva vida al novelón ganador del Pulitzer de 1937 que retrató la sociedad esclavista del Sur de EE. UU. y que Hollywood convirtió en un clásico eterno del cine.

El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez. Random House. Para el autor colombiano esta sencilla novela corta era la mejor que había escrito. 40 años después de su Premio Nobel, ve la luz esta nueva edición iluminada con los vivos colores de Luisa Rivera.

La paz de los sueños felices. Carme Riera. Bruguera. ¿Brazos para acariciar o alas para volar? Una enigmática sirena alada protagoniza este relato de la escritora y académica, punteado por los bellos y etéreos dibujos de Silja Goetz.

Maldita Alejandra. Ana Müshell. Lumen. La atormentada protagonista de esta historia encuentra su reflejo y algo de consuelo en los diarios de la poeta maldita Alejandra Pizarnik, mientras escribe el suyo propio entre flores, jazz, pastillas y una melancólica pátina ocre que lo baña todo.

New York Is The Thing. Patricia Bolaños. Mont Ventoux. Patti Smith inspiró el título de este libro que rinde homenaje a la ciudad que "te da la oportunidad de ser quien realmente eres". Como ejemplos, los diez personajes extraordinarios retratados aquí, entre ellos Truman Capote, Spike Lee y Nora Ephron.

Animalia. Julio Cortázar. Alfaguara. Esta colección de relatos son una invitación a descubrir los animales más queridos por el escritor, del axolotl al camello indeseable o la hormiga exploradora. La dibujante Isol Misenta rejuvenece los cuentos con su trazo infantil.

Una trilogía rural. Federico García Lorca. Lumen. Después de su original y poliédrica biografía del poeta granadino, Ilu Ros vuelve al universo García Lorca para ilustrar con su estilo peculiar y desenfadado sus obras de teatro más emblemáticas: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba.

Cine

Paul Newman. Una autobiografía. Paul Newman. Cúpula. Original forma de plantear unas memorias, con recuerdos en primera persona trufados con los de quienes rodearon al actor y al director de cine (sí, rodó seis películas). No faltan a la cita, la actriz Joanne Woodward, su mujer, y los cineastas Robert Altman, John Huston y Elia Kazan. Un viaje a las entrañas del mito.

Álex de la Iglesia, arte y ensayo. Álex de la Iglesia. Norma. Todoterreno del mundo del cine, el director de El día de la bestia compila cómics, bocetos, apuntes de ideas, storyboards, planificaciones de rodajes, diseños para juegos de rol, flyers y dibujos, entre otros trabajos.

El universo de Ava Gardner. Varios. Notorious. El "animal más bello del mundo", a través de sus filmes, sus parejas, sus amigos, sus amores… Su vida y su obra, vistas por Espido Freire, Lucía Cabanelas y Quim Casas, entre otros.

Las doce vidas de Alfred Hitchcock. Edward White. Alianza. Todos las facetas del director británico asaltan estas páginas. También las más oscuras. El niño, el "asesino", el autor, el mujeriego, el gordo, el dandi, el 'voyeur'… Comprenderemos mejor películas como Rebeca o Los pájaros y al genio (del suspense) que las rodó.

Werner Herzog, paso a paso. Hervé Aubron y Emmanuel Burdeau. El Mono Libre. Extraordinaria indagación sobre uno de los directores más singulares del cine. El autor de películas como Aguirre, la cólera de Dios o Fitzcarraldo protagoniza estas páginas con toda su energía, con sus facetas de cineasta, pensador, aventurero y caminante.

Gravedad cero. Woody allen. Alianza. No es un libro de cine, pero sin duda a los cinéfilos les gustarán estos relatos en los que el director de Manhattan vuelve a divertir con su surrealismo, sus parodias, sus fantasías y sus exageraciones políticamente incorrectas.

Quentin Tarantino. Ian Nathan. Cúpula. "Yo no fui a una escuela de cine, fui al cine". Gran frase que corrobora este volumen, que no solo recoge la filmografía del director de Reservoir dogs. También todo aquello que le llevó al estilo con el que ha hecho historia. Del slasher al cine bélico, de las artes marciales a... Godard.

Teatro

Himmelweg. Juan Mayorga. La Uña Rota. Es la pieza más traducida y representada fuera de España del autor madrileño. Una parábola sobre la posibilidad de representar el horror, concretada en los cam- pos de exterminio nazi. Mayorga, último Premio Princesa de Asturias de las Letras, en esencia.

Teatro. Pier Paolo Pasolini. Punto de Vista Editores. Nos es la faceta más conocida del polifacético y controvertido artista, pero tiene su miga y es necesaria conocerla para tener una idea completa de su universo creativo. En esta compilación de seis obras están sus obsesiones perennes.

Ciencia

El porvenir de la humanidad. Eudald Carbonell. RBA. Decálogo para garantizar la continuidad del Homo sapiens en nuestro planeta. El codirector de los yacimientos de Atapuerca defiende que nuestra especie vive un momento crucial.

Manual de la ilustración científica. Varios. GeoPlaneta. Coordinado por Miquel Baidal, Clara Cerviño y Fernando Correia, este volumen nos da a conocer el trabajo del ilustrador científico y enseña algunas de sus técnicas más empleadas. Hay consejos y ejercicios.

Aventuras de un joven naturalista. David Attenborough. Ediciones del Viento. Una joya que nos presenta los primeros pasos en el mundo animal del que podría ser el último gran naturalista. Attenborough relata anécdotas y descubrimientos con animales como armadillos, hormigas o dragones de Komodo.

De Laetoli a la Luna. Javier de Felipe. Crítica. Si hay alguien que conoce los mecanismos del cerebro es el autor de este ensayo. La evolución, la estructura y la función cerebral en creadores como Dalí, Juan Ramón Jiménez o Unamuno.

El amanecer de todo. David Graeber y David Wengrow. Ariel. Ambicioso estudio que se autodenomina ‘Una nueva historia de la humanidad’. Los autores, antropólogos, se cuestionan el carácter de nuestros antepasados, la función de la agricultura, el desarrollo de las ciudades o el origen de la desigualdad.

La luz revelada. Serge Haroche. Debate. Fascinante ensayo del Premio Nobel de Física de 2021 en el que, partiendo de la luz, nos habla de Galileo, de Einstein y de sus conexiones con la óptica y con la "extrañeza" de la mecánica cuántica.

Océanos. Varios. Phaidon. Esta "exploración del mundo marino" nos dejará con la boca abierta. El libro, supervisado por un grupo internacional, se zambulle en las aguas artísticas para mostrarnos fotografías, cuadros y creaciones de todas las épocas relacionadas con las profundidades de los océanos. ¡Hasta el cartel de Tiburón!

Viajes

Himalaya. Erika Fatland. Tusquets. Entre el diario y la guía de viajes, la antropóloga y escritora noruega sube al "techo del mundo" para dar fe de las costumbres, la espiritualidad y la sociedad que se desarrolla en aquellas latitudes, marcadas, inevitablemente, por la cordillera del Himalaya. Un particular y fascinante Shangri-La viajero.

España pagana. Richard Wright. Big Sur. La visión de la España de los 50 del estadounidense Richard Wright resulta impactante. La obra del autor de Hijo de esta tierra sacudió la sociedad de su tiempo por su conciencia social. No se pierdan su descripción de las corridas de toros.

Sin noticias de Ítaca. Enrique Vaquerizo. Laertes. Es cerca de Ceuta, allí donde dicen que Ulises emprendió el camino de regreso a casa, donde comienza esta ruta de 3.500 kilómetros. Vaquerizo recorre (no sin riesgo) los dos lados del muro que separan los antiguos territorios españoles del Sáhara.

Sonidos del mundo. Carlos de Hita. Anaya Touring. Inmenso el trabajo de Carlos de Hita para conseguir los sonidos de la naturaleza. Ahora recorre el mundo con su grabadora para "viajar de oídas" por lugares como Níger, Brasil, Mongolia, India o China. Un libro que suena.

Un mundo inmenso. Varios. Península. Oimiakón, el pueblo más frío del mundo o la prohibición de morir en Svalbard. Lugares extremos e inhóspitos y comunidades aisladas componen este curioso volumen que nació en YouTube y que coordinan Francisco Llorens, Antonella Grossolano y Diego Briano.

Mi primer viaje a USA. Carmen Laforet. Menoscuarto. Recopilación de las crónicas que Carmen Laforet escribió contando su estancia en Estados Unidos en 1965 a través de sus numerosas notas tomadas en trenes y habitaciones de hotel. La autora de Nada exhibe, también como viajera, su talento literario

La travesía del Cachalote. Frank Thomas Bullen. Ediciones del Viento. Clásico de aventuras marinas de finales del siglo XIX que entusiasmó a la sociedad de su época, incluido mentes privilegiadas como Rudyard Kipling. Prodigiosa narración de la vida cotidiana en un ballenero (durante varios años) y de los peligros que acarreaba conseguir la grasa de los cetáceos.

Gastronomía

Las recetas de Julie. Julie Andrieu. Planeta. La popular crítica gastronómica, que recorre Francia en su Peugeot 304, reúne sus mejores recetas en este libro. De sus 2.615 platos ha seleccionado aquí 150, desde el tartar de alcachofa y berenjena al crumble de ciruelas y nueces. Un festín para sus seguidores.

Las recetas de La ancha. Nino Redruello. Debate. El chef al frente del grupo La Ancha desvela algunas de sus más famosas recetas, de las cuales también nos cuenta la historia. Como la del escalope Armando, delicioso, la ensalada de burrata y trucha de Fismuler o la merluza con chipirones de la casa madre.

Un nuevo mundo de sabores. Michi Strausfeld. Siruela. Los orígenes, evolución e influencia de las cocinas mexicana, peruana y brasileña se funden en este ensayo-recetario. La llegada de Cristóbal Colón nos transporta aquí a un mundo de tamales, tiradito o tapioca que saboreamos gracias a Sabine Hueck.

Ciudad de México. Edson Díaz-Fuentes. Cincotintas. La cocina mexicana –Patrimonio Cultural de la Humanidad– de la mano de uno de sus mejores embajadores. Noventa recetas del chef de los restaurantes Santo Remedio (Londres) que son reflejo del torbellino de colores, sabores e hitos culitarios de la ciudad.

Horcher. Elisabeth Horcher y María Ángeles López Celis. Planeta Gastro. "Autobiografía gastronómica de unos de los restaurantes más míticos del país". Así definen este libro que, a través de recetas y fotografías, nos acerca a la saga familiar al frente de este reverenciado templo de la cocina de origen berlinés.

Tutti a tavola! Teresa Martínez Gil. Libros con Miga. No hay mayor placer para los amantes de la pasta que la elaboración propia. En este libro encontramos todos los trucos de preparación, las masas y los formatos, la conservación, cocción y modos de servirla. Un recetario que recorre las distintas zonas de "l’Italia" nos acompaña a la mesa.

Nopi. Yotam Ottolenghi y Ramael Scully. Salamandra. "Comida fresca y estimulante", dice la Guía Michelín de este luminoso restaurante londinense de cocina mediterránea con tintes de Oriente Medio. En este volumen de gran formato los dos cocineros y copropietarios de este local tan chic tratan de acercar sus trabajadas creaciones al entorno doméstico.

