Josep M. Fradera, Premio Anagrama de Ensayo 2022

El catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra Josep M. Fradera (Mataró, 1952) ha sido galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo, dotado con 10.000 euros, en su 50ª edición. Su obra Antes del antiimperialismo. Genealogía y límites de una tradición humanitaria ha sido escogida entre 124 manuscritos procedentes de trece países.

El jurado, compuesto por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y la editora Silvia Sesé, deliberaron entre los ocho últimos originales que pasaron a la final. Gracia consideraba que "Fradera ha logrado combinar la sofisticación intelectual del historiador profesional con la mirada pegada a una actualidad despistada y a menudo muy mal informada".

Y es que "el antiimperialismo heroico del siglo XX tiene muy poco que ver con el histórico cambio que vivió la humanidad al erradicar la cosificación humana, y solo es comparable en el siglo XX con la emancipación de las mujeres, sorprendentes coprotagonistas de este adictivo ensayo", añadía.

[Enrique Díaz Álvarez, Premio Anagrama de Ensayo por una obra sobre el testimonio de la violencia]

Fradera propone una iluminadora genealogía de la crítica que antecede al antiimperialismo propiamente dicho, cuando el tráfico de esclavos y la esclavitud misma –la subyugación de sociedades con larga historia y sólidas instituciones– levantaron críticas desde la segunda mitad del siglo XVIII.

"Hay libros que tienen el potencial de cambiar el tono de la conversación política sobre cuestiones espinosas", arguyó Luque. "El ensayo de Fradera es uno de estos libros. Apoyándose en una cantidad ingente de fuentes, así como en su aguda capacidad para enlazar diversas tradiciones políticas, Fradera desacredita algunas ideas preconcebidas" a propósito del antiimperialismo. "¿Y si el antiimperialismo también fuera un producto del imperialismo?", se preguntaba.

Rico, por su parte, destacó "el rigor y la exhaustividad", que "le han valido la autoridad internacional de que goza como historiador". Fradera, dice Rico, "explora en este ensayo de historia rabiosamente actual las raíces del antiimperialismo del siglo XX en las corrientes humanitarias surgidas en el seno de los sistemas coloniales europeos construidos en el XIX. Un libro complejo y brillante que explica por qué la primera gran ola de repulsa y condena de los imperios no acabó con su vocación expansiva y sus mecanismos de opresión y explotación, sino más bien lo contrario".

Para Remedios Zafra, Antes del antiimperialismo es "una obra erudita y sólida, construida sobre un minucioso estudio de los conflictos coloniales e imperialistas de los últimos siglos". La ensayista considera que se trata de un texto "imprescindible para situar los discursos intelectuales y políticos que sentaron las bases del antiimperialismo mientras el imperialismo seguía extendiéndose a través de un capitalismo globalizado concentrado en el 'aquí y ahora'".

[Remedios Zafra: "La prisa es enemiga de la cultura, crear necesita tiempo"]

Por otro lado, "el contraste de la cuidadosa y profusa indagación histórica de Fradera resulta casi subversivo", aseguraba la autora de El entusiasmo, merecedor del Premio Anagrama de Ensayo en 2017. Y concluyó que "tanto la profundidad como el detalle con que aborda estratos del pasado ayudarán a comprender conflictos actuales y en ciernes".

Fradera ha sido profesor invitado y visitante en las universidades de Princeton, Chicago, Harvard y en la EHESS de París. Es autor de Indústria i mercat (1987), Cultura nacional en una societat dividida (1992), Jaume Balmes: els fonaments racionals d’una política catòlica (1996), Gobernar colonias (1999), Colonias para después de un imperio (2005), La pàtria dels catalans (2009) y La nación imperial (1750-1918) (2015) (traducido al inglés como The Imperial Nation, 2018). Es coeditor de Slavery and Antislavery in Spain’s Atlantic Empire (con Christopher Schmidt-Nowara, 2013) y de Unexpected Voices in Imperial Parliaments (2021).

Sigue los temas que te interesan