Regalos para cinéfilos, serieadictos, melómanos y gamers: la lista definitiva para acertar esta Navidad

Películas

La diligencia. John Ford. A Contracorriente Films. Un nuevo transfer digital nos permite acompañar al Ringo Kid de John Wayne y al resto de personajes en una travesía por el Oeste con una excelsa calidad de imagen. La edición llega con sabrosos extras, como una entrevista con Peter Bogdanovich.

La Princesa Mononoke - Edición Especial. Hayao Miyazaki. Vértigo Films. La obra maestra de Hayao Miyazaki, una compleja parábola humanista y ecologista, llega en una cuidada edición que celebra su 25 aniversario. Incluye el storyboard completo, postales, stickers, la banda sonora original...

Casablanca - Edición metálica Ultra HD BLU-RAY. Michael Curtiz. Warner Home Video. El romántico y trepidante clásico de Michael Curtiz cumple 80 años en 2023. Siempre nos quedará París y este formato físico para tocar una y otra vez el piano en el Rick’s Cafe.

El crack - La Trilogía. José Luis Garci. Divisa Home Video. En 2019 José Luis Garci se remontó a los orígenes de Germán Arteta, con Carlos Santos sustituyendo a Alfredo Landa y en blanco y negro, para cerrar El crack, su homenaje al cine negro. Ahora, llega la trilogía completa en formato físico.

E.T. El Extraterrestre - Edición Metálica 40º Aniversario Ultra HD Blu-ray. Steven Spielberg. Universal Pictures. Con extras de todo tipo, desde escenas eliminadas a pósteres y marcapáginas, llega este lanzamiento especial que nos devuelve al extraterrestre más entreñable del cine.

Alcarràs. Carla Simón. Avalon. Carla Simón ha hecho historia al ganar en la Berlinale el Oso de Oro, un galardón que no conquistábamos desde hace 40 años. La emotiva historia de la última cosecha de una familia de agricultores es un título indispensable para los amantes del cine español.

Matar a un Ruiseñor - Edición Especial 60º Aniversario Ultra HD Blu-ray. Robert Mulligan. Universal Pictures. Otra efeméride nos devuelve la valiente lucha contra el racismo del abogado Atticus Finch (Gregory Peck) con extractos del guion, storyboards originales, ilustraciones...

'Apagón'

Series

Apagón. Fran Araújo. Divisa Home Video. Un all-star de guionistas y directores españoles (Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Alberto Rodríguez, Isa Campo...) imagina un colapso energético mundial provocado por una tormenta solar en esta antología de Movistar +.

Better Call Saul - Serie Completa. Vince Gilligan y Peter Goul. Sony Pictures H. E. Desde Tony Soprano y Don Draper no veíamos a un protagonista tan complejo como el del spin-off de Breaking Bad, que brilla con luz propia. Por fin, un pack con todas las temporadas.

Star Trek: Picard - Segunda Temporada (Edición Metálica). Alex Kurtzman. Paramount Pictures. La nueva entrega de las aventuras del legendario capitán Jean-Luc Picard y la tripulación del Enterprise nos lleva a un audaz y emocionante viaje al pasado: Los Ángeles, 2024.

Neon Genesis Evangelion - Edición Definitiva (Caja blanca). Hideaki Anno. Selecta Vision. El gran clásico del anime de los 90, que mezcla las luchas entre robots gigantes y los misteriosos Ángeles con intrincadas reflexiones existencialistas, llega en una edición definitiva plagada de extras.

El decálogo. Krzysztof Kieslowski. A Contracorriente Films. Un hito de la televisión moderna. En diez episodios de una hora, que indagan en el significado de los Diez Mandamientos, Kieslowski realiza una oscura y melancólica panorámica de la sociedad polaca.

Dexter: New Blood - Edición Metálica. Clyde Phillips. Paramount Pictures. Tras el vilipendiado final de las ocho temporadas de Dexter, Clyde Phillips decidió retomar al psicópata interpretado por Michael C. Hall para otorgarle un cierre al nivel de los mejores momentos de la serie original. Y lo consigue.

30 monedas - Primera temporada. Álex de la Iglesia. Warner Home Video. La serie de Álex de la Iglesia para HBO es un relato fantástico en el que realiza un homenaje a los grandes maestros del terror sin perder su característico sello: la crítica de costumbres y el humor corrosivo.

Bruce Springsteen

Discos

Only the Strong Survive. Bruce Springsteen. Sony. Es el trabajo más reciente del Boss, pensado más para pasar indemne por estos días de recogimiento familiar que para engrosar su discografía de estudio. El resultado, temas inmortales de soul salidos de grandes del género como Aretha Franklin, Four Tops, las Supremes o Elvis. Una joya inesperada.

Sinfonías de Schumann. Daniel Barenboim. Deutsche Grammophon. No atraviesa un buen momento el maestro por motivos de salud. Pero aquí seguimos aferrándonos a sus discos. El último de su antológica cosecha es esta inmersión en la obra sinfónica de Robert Schumann, que, para él, fue seminal: “Hizo posible a Wagner”.

Revolver. The Beatles. Universal. Uno de los mejores álbumes de los Fab Four pasado y sublimado por la última tecnología. Publicado en 1966, sus 14 canciones (entre ellas, Taxman, Eleanor Rigby y Yellow Submarine) han sido nuevamente mezcladas en estéreo por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell. La gran tentación.

Break Every Rule. Tina Turner. Warner. El gran prodigio del rock, Tina Turner, rescata, remasterizado, este álbum publicado en 1986. No solo incluye los temas originales sino también canciones nuevas y el concierto de Río de Janeiro de 1988. Imprescindible para fans.

Johannes Brahms y Clara Schumann. Anne Sophie Mutter/Pablo Ferrández. Sony Classical. Menudo dúo el que forman la violinista alemana y chelista español.

La cuerda en su más excelsa versión para brindar el Doble concierto de Brahms y un guiño a Clara Schumann, de la que escancian su Trío de piano (con Lambert Orkis a las teclas).

Resurrección. Gustav Mahler. OCNE. La pandemia retrasó los tiempos de cocción de este nuevo disco de la Orquesta Nacional, que ha hecho de la necesidad virtud gracias a la ‘reducción’ practicada por José Luis Turina. Con David Afkham al frente.

Roger Norrington. Erato. Una voluminosa caja de 45 cedés, nada menos. Testimonio crucial para constatar la impagable labor desde el podio del director británico, que aplicó criterios de ‘autenticidad’ a Beethoven, amén de Purcell, Bruckner, Brahms...

'God of War Ragnarok'

Videojuegos

Syberia: The World Before. Benoît Sokal. Microïds. Una aventura gráfica de aroma clásico que funciona como una historia de detectives a través del tiempo, con un espíritu romántico, repleta de celos, giros de guion y cierres en falso.

God of War Ragnarök. Eric Williams y Cory Barlog. Santa Monica Studios. En la esperadísima conclusión a la saga nórdica, Kratos y Atreus tratan de prevenir el fin del mundo, oponiéndose a los maquiavélicos planes de Odín y Thor.

Call of Duty: Modern Warfare II. Activision. La destacable secuela de la saga bélica se centra en la alianza entre un cartel mexicano y la Guardia Revolucionaria iraní, que trata de organizar un ataque en suelo americano en venganza por el asesinato de Qasem Solemaini.

A Plague Tale: Requiem. Kevin Choteau. Asobo Studio. Los hermanos Amicia y Hugo se embarcan en una nueva aventura en los tiempos de la Guerra de los Cien Años y de la Peste Negra en este juego de acción en tercera persona.

Splatoon 3. Seita Inoue y Shintaro Sato. Nintendo. El adictivo shooter protagonizado por los Inklings y los Octolings regresa al reino de Tintelia con una jugabilidad a prueba de bombas, un diseño visual y sonoro magistral y varias modalidades para jugar en línea, en cooperativo y en solitario.

The Last of Us Part I. Matthew Gallant y Shaun EscayG. Naughty Dog. El remake para PlayStation del aclamado videojuego de supervivencia, ambientado en un mundo asolado por los zombis, aprovecha el poderío tecnológico de la consola: 4K, audio 3D, cargas casi instantáneas y una IA más avanzada.

Xenoblade Chronicles 3. Koh Kojima y Genki Yokota. Nintendo. Una demostración más del poderío japonés y la ambición del rol japones, tanto en el plano narrativo como jugable. En un mundo extraño y en permanente conflicto bélico, seis personajes se rebelan contra su destino.

